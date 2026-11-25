Un hombre experimenta fatiga y sudoración abundante ante las altas temperaturas durante una ola de calor en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando la temperatura corporal supera los 40°C (104°F) y el sistema nervioso central comienza a fallar, el golpe de calor deja de ser una incomodidad para convertirse en una emergencia médica.

Según el New England Journal of Medicine, la mortalidad por insolación clásica puede alcanzar el 80% sin tratamiento inmediato, y hasta un 33% en su variante asociada al esfuerzo físico. Reconocer las señales previas, entender qué ocurre en el organismo y saber cuándo buscar atención médica son los tres pilares para enfrentar una de las condiciones más peligrosas relacionadas con el calor extremo.

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Cuáles son los síntomas previos al golpe de calor

Antes de que se instale la insolación propiamente dicha, el cuerpo atraviesa una etapa de alarma conocida como agotamiento por calor. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos describen esta fase con un cuadro reconocible: sudoración intensa, piel pálida, calambres musculares, fatiga, mareos y dolor de cabeza. También pueden aparecer náuseas, vómitos y una sensación de desmayo.

El agotamiento por calor se manifiesta de forma previa con sudoración copiosa, calambres musculares, mareos y dolor de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas señales indican que el organismo todavía intenta regular su temperatura, aunque comienza a perder esa batalla. Si no se actúa a tiempo, retirándose del calor, hidratándose y descansando, el agotamiento puede escalar hacia una crisis térmica grave en cuestión de minutos.

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Otros síntomas de alerta que suelen preceder al cuadro grave son los comportamientos atípicos, la desorientación leve, la dificultad para hablar con claridad y la agitación. Estas señales neurológicas resultan especialmente relevantes porque marcan la transición entre el agotamiento y el colapso del sistema que regula la temperatura corporal.

Qué pasa en el cuerpo cuando se sufre un golpe de calor

La crisis se produce cuando el corazón ya no puede bombear la sangre con la velocidad que el cuerpo necesita para enfriarse. En ese punto, según una revisión publicada en el New England Journal of Medicine, el organismo pasa de una fase en que todavía puede compensar el calor a otra en que la temperatura interna sube sin freno.

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El calor extremo pone en marcha una respuesta de defensa del organismo que involucra distintos tipos de células. Cuando esa respuesta se sostiene demasiado tiempo, se vuelve descontrolada: aparecen fallas en la circulación, falta de oxígeno en los tejidos y una demanda de energía cada vez mayor. El resultado es el daño simultáneo de múltiples órganos, entre ellos los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas y el sistema digestivo.

La falta de oxigenación en los tejidos durante la crisis térmica provoca daño simultáneo en los riñones, el hígado y el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en PubMed Central (PMC) suma otro mecanismo importante: durante el golpe de calor, la pared intestinal se vuelve permeable, lo que permite que sustancias producidas por bacterias pasen al torrente sanguíneo y lleguen al cerebro, provocando inflamación. Este proceso explica, en parte, los síntomas neurológicos más graves: confusión, delirio, convulsiones, pérdida del habla y pérdida de conciencia.

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La temperatura corporal puede subir hasta 41°C (106°F) o más en apenas 10 a 15 minutos, según los CDC. En la variante clásica, la más frecuente en personas mayores durante olas de calor, la piel suele estar caliente y seca porque el mecanismo de sudoración falla. En la variante asociada al ejercicio intenso, que puede afectar a personas sanas, el sudor puede seguir presente.

Cuándo llamar a un médico o ir a una guardia

El golpe de calor es una emergencia y requiere atención médica inmediata. Los CDC establecen que ante cualquiera de las siguientes señales hay que llamar al servicio de emergencias sin demora: temperatura corporal por encima de 39,4°C (103°F), piel roja, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza pulsátil, mareos, náuseas, confusión o pérdida de conciencia.

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Mientras llega la asistencia médica, las recomendaciones de los CDC indican que hay que trasladar a la persona a un lugar con sombra o con aire acondicionado, enfriarla de inmediato con los medios disponibles y controlar su temperatura hasta que baje a entre 38,3 y 38,9°C (101-102 °F). No se deben dar líquidos por vía oral si la persona está confundida o inconsciente.

El agotamiento por calor también requiere evaluación médica si los síntomas empeoran o duran más de una hora sin respuesta al tratamiento inicial.

Las pautas de prevención médica exigen reducir la exposición solar entre las 11 y las 17 horas e ingerir agua de forma regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grupos con mayor riesgo de complicaciones graves son las personas mayores de 65 años, los niños pequeños, las embarazadas, quienes padecen enfermedades crónicas como hipertensión o problemas cardíacos, y quienes toman medicamentos que interfieren con la regulación de la temperatura corporal.

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Cómo prevenir un golpe de calor

La prevención es más efectiva que el tratamiento, según señalan tanto el New England Journal of Medicine como los CDC. Las medidas son relativamente simples, aunque su cumplimiento puede marcar la diferencia entre una jornada de calor y una emergencia médica.

La hidratación es el primer punto: hay que beber agua de manera regular, sin esperar a tener sed. Durante actividad física intensa en ambientes calurosos, se recomiendan entre 500 y 1.000 mililitros de líquido por hora. Las bebidas con cafeína, alcohol o altas cantidades de azúcar deben evitarse, ya que aceleran la deshidratación.

También conviene limitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas y programar el ejercicio o las actividades al aire libre temprano por la mañana o al atardecer. Si la actividad es inevitable, lo más indicado es hacer pausas frecuentes en lugares con sombra.

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Los adultos mayores de 65 años, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas concentran el mayor riesgo de complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanecer en ambientes frescos durante las horas más calurosas del día es otra medida clave. Si el hogar no cuenta con aire acondicionado, los CDC recomiendan acudir a centros comerciales, bibliotecas públicas u otros espacios refrigerados, aunque sea por pocas horas. En cuanto a la ropa, lo adecuado es usar prendas ligeras, holgadas y de colores claros, sumando sombrero de ala ancha y protector solar con factor 15 o superior al salir al exterior.

Para quienes no están habituados al calor o van a comenzar actividad física en ambientes cálidos, el New England Journal of Medicine recomienda un proceso de adaptación de entre 10 y 14 días, con sesiones cortas de una o dos horas de exposición gradual al calor por jornada.

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Por último, durante las olas de calor hay que revisar con frecuencia el estado de adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Nunca debe dejarse a ninguna persona ni a ningún animal dentro de un vehículo estacionado y cerrado, ni siquiera por pocos minutos.