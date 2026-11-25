La doble limpieza facial combina una fórmula oleosa y otra de base acuosa para retirar impurezas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La técnica de doble limpieza facial consiste en lavar el rostro dos veces consecutivas con productos de diferente composición química para lograr una higiene más profunda. Este hábito, habitual en las rutinas nocturnas para el cuidado de la piel, emplea en primer lugar una fórmula con base de aceite orientada a desintegrar cosméticos o filtros solares de larga duración, y añade a continuación un limpiador con base acuosa que retira los restos de sudor, las partículas microscópicas de contaminación y la suciedad acumulada a lo largo del día.

A pesar de su difusión en redes sociales, los especialistas coinciden en que este procedimiento no resulta indispensable para todas las personas. De acuerdo con las pautas de la Cleveland Clinic, un lavado minucioso con un limpiador suave resulta suficiente para la mayoría de los cutis. No obstante, la institución médica destaca que la técnica resulta beneficiosa para remover el exceso de sebo en pieles grasas, así como para retirar maquillajes resistentes al agua y filtros solares minerales densos que no se desprenden con facilidad.

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El exceso de fricción y el sobrelavado comprometen la barrera lipídica

El mayor peligro asociado a esta práctica reside en la fricción constante y el uso indiscriminado de fórmulas limpiadoras que terminan por desgastar la protección natural de la dermis. La dermatóloga Jane Wu, integrante de la Cleveland Clinic, advirtió que la higiene excesiva despoja los aceites naturales, lo que debilita las capas externas del rostro y desencadena una irritación persistente.

Al perder sus lípidos protectores, la piel queda sumamente vulnerable ante las agresiones del entorno y suele reaccionar con signos inmediatos de alarma, como tirantez molesta luego del secado, descamación visible, ardor al contacto con cremas hidratantes comunes y un enrojecimiento generalizado difícil de revertir a corto plazo.

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Los dermatólogos advierten que este método de higiene no constituye un paso necesario para todas las pieles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema similar ocurre si la primera fórmula no se elimina de manera adecuada, sobre todo en rostros propensos al acné o con producción excesiva de grasa. Los bálsamos densos y los aceites vegetales pueden obstruir los poros si quedan atrapados sobre la superficie cutánea, lo que suele derivar en brotes inflamatorios, puntos negros y dermatitis por contacto.

Frente a estos errores frecuentes, la American Academy of Dermatology aconseja limitar el aseo a dos veces diarias como norma general, evitar frotar los tejidos con esponjas o cepillos rígidos y optar siempre por fórmulas no abrasivas que preserven el manto ácido y la humedad intrínseca de la cara.

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La primera fase disuelve cosméticos insolubles y filtros solares

El funcionamiento del paso inicial descansa sobre una regla básica de la química elemental: las sustancias grasas atraen y disuelven a otras materias de igual naturaleza. La dermatóloga cosmética Michele Green explicó que las formulaciones oleosas actúan ablandando el sebo oxidado, las bases cubrientes y las partículas de polímeros presentes en los filtros modernos. Gracias a este principio físico, el producto desintegra las impurezas más adherentes sin frotar la piel con fuerza ni someter los tejidos a tirones mecánicos que aceleren la flacidez o provoquen capilares rotos en las zonas más sensibles de la cara.

Para realizar este paso de manera segura y sin efectos adversos, el producto oleoso, ya sea un aceite líquido fluido o un bálsamo sólido que se funde con el calor de las manos, debe esparcirse con la yema de los dedos sobre la cara totalmente seca durante menos de un minuto. Luego, al humedecer apenas las manos con unas gotas de agua, resulta fundamental emulsionar con agua templada hasta transformar la grasa en un líquido blanquecino de textura lechosa. Esta transformación es el secreto indispensable que permite enjuagar el producto con agua corriente sin dejar sensación pegajosa ni residuos pesados sobre la superficie de los poros.

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El primer paso de la rutina emplea un bálsamo o aceite sobre el rostro seco para remover maquillaje, protector solar y sebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fórmula acuosa finaliza el aseo y debe adaptarse a cada cutis

El segundo momento de la rutina introduce un limpiador con base de agua, cuya textura debe elegirse según las necesidades puntuales de cada cutis: geles ligeros para cutis mixtos o grasos, y espumas suaves o lociones hidratantes para zonas con tendencia a la sequedad.

La dermatóloga DiAnne Davis remarcó que este paso complementario culmina la higiene al remover sudor y polución, arrastrando cualquier partícula microscópica o resto aceitoso remanente. La experta indicó que conviene reservar esta práctica exclusivamente para la noche, reduciéndola a las jornadas en las que se utilizaron cosméticos pesados o tras periodos de abundante transpiración física.

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Al finalizar el lavado, el secado debe realizarse mediante toques suaves con una toalla limpia de algodón o microfibra, sin arrastrar la tela sobre la piel para no generar microlesiones ni irritaciones mecánicas adicionales.

Por su parte, la dermatóloga Sonia Badreshia recordó que quienes tienen cutis seco o sensible no precisan una rutina doble, ya que les basta con una emulsión delicada o agua micelar antes de dormir. El cuidado del rostro debe ajustarse a las particularidades individuales y no a modas generales, por lo que resulta indispensable suspenderla ante tirantez persistente, picazón o cualquier molestia visible.