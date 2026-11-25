El entrenamiento de fuerza puede incorporar movimientos vinculados con acciones habituales, como subir escalones, trasladar cargas o empujar objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento de fuerza puede trasladarse a tareas cotidianas, desde subir escaleras hasta levantar una valija o mover una carga del suelo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas adultas realicen actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o mayor que involucren los principales grupos musculares dos o más días por semana.

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La rutina debe ajustarse a la condición física, la técnica y las necesidades de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador Andy Carr, citado por Women’s Health, propuso movimientos funcionales para capacidades de uso cotidiano. Incluyen ejercicios para piernas, tronco, agarre, espalda y empuje. Para empezar, conviene considerar estas referencias generales:

La OMS indica que el trabajo muscular debe abarcar los grupos musculares principales .

La Fundación Internacional de Osteoporosis señala que los ejercicios de resistencia y los que entrenan el equilibrio pueden contribuir a mantener la fuerza muscular y estabilidad.

Ante osteoporosis, fracturas previas, movilidad reducida u otras condiciones de salud, la fundación recomienda adaptar el programa y consultar a un profesional sanitario o de actividad física.

1. Las sentadillas trabajan piernas, glúteos y tronco

Las sentadillas involucran piernas, glúteos y zona media en acciones como ponerse de pie o agacharse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carr identifica las sentadillas como un movimiento compuesto para fortalecer los muslos, glúteos y zona media. Esa combinación interviene en acciones como ponerse de pie desde una silla, agacharse o levantar un objeto bajo.

La entidad incluye levantarse sobre los pies y los ejercicios contra resistencia entre las formas de trabajo muscular. La dificultad debe ajustarse a la capacidad individual y aumentar de manera gradual.

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2. Las subidas a un escalón combinan fuerza y equilibrio

Subir a un escalón combina el trabajo de las piernas con el control del equilibrio durante el cambio de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las subidas a un escalón requieren elevar el cuerpo con una pierna y sostener la estabilidad al cambiar el apoyo. Según Carr, sirven para tareas como ascender escaleras, caminar en pendiente o subir a una vereda. El movimiento concentra el trabajo en las piernas y añade una demanda de equilibrio.

La fundación destaca que el entrenamiento del equilibrio, junto con el fortalecimiento muscular, forma parte de las estrategias para mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de caídas. Para las personas mayores con movilidad limitada, la OMS aconseja actividades que mejoren el equilibrio y prevengan caídas tres o más días por semana.

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3. La caminata del granjero refuerza el agarre y la estabilidad

La caminata del granjero consiste en desplazarse mientras se sostiene una carga en cada mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caminata del granjero consiste en desplazarse mientras se sostiene una carga en cada mano. Carr la compara con llevar bolsas pesadas y señala que involucra el agarre, los hombros y tronco.

Su utilidad funcional reside en mantener la carga y controlar la postura durante el desplazamiento. Este ejercicio integra resistencia muscular y control corporal.

4. El peso muerto prepara para levantar objetos desde el suelo

El peso muerto reproduce el gesto de levantar objetos desde una posición baja de forma controlada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso muerto reúne la acción de levantar una carga desde una posición baja. Carr indicó que moviliza glúteos, isquiotibiales y espalda, grupos que se emplean al alzar un canasto de ropa, valija u otros objetos. La transferencia propuesta apunta a tareas que exigen levantar y sostener peso.

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Por la exigencia que puede representar sobre la espalda, no corresponde trasladar una carga mayor a la que permite mantener un movimiento controlado. La fundación aconseja orientación profesional específica ante osteoporosis o fracturas vertebrales, en particular para ejercicios que incluyan flexión de la columna.

5. El remo fortalece espalda y brazos para los movimientos de tracción

Los remos trabajan espalda y brazos mediante un patrón de tracción presente en distintas tareas habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los remos se orientan a la espalda superior y brazos. Carr los relacionó con acciones de tirar, como abrir una puerta pesada o arrastrar una manguera. También los asoció al sostén de la postura en personas que permanecen sentadas durante períodos prolongados.

La OMS recomienda incluir los principales grupos musculares en las sesiones de fortalecimiento. En ese marco, el remo incorpora un patrón de tracción que complementa los ejercicios de piernas, transporte de cargas y empuje.

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6. Las flexiones inclinadas trasladan el trabajo de empuje

Las flexiones inclinadas proponen un ejercicio de empuje cuya exigencia puede adaptarse mediante la altura del apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flexiones inclinadas ejercitan pecho, hombros, brazos y tronco mediante un patrón de empuje. Carr mencionó ejemplos cotidianos como desplazar un carrito, abrir una puerta pesada o incorporarse desde el suelo. La inclinación permite modificar la exigencia de acuerdo con el nivel de cada persona.

La institución cita las flexiones entre los ejercicios que pueden realizarse con el propio peso corporal como resistencia. El incremento de la dificultad debe ser progresivo, de acuerdo con la tolerancia y técnica.

7. Los giros con carga entrenan la rotación controlada del tronco

Los giros con carga entrenan la rotación del tronco para movimientos que requieren alcanzar o acomodar objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los giros con carga, conocidos como woodchops, trabajan la rotación del tronco. Carr los vinculó con girar para acomodar un objeto en un auto, alcanzar algo hacia un costado o usar herramientas en el jardín. El propósito es desarrollar fuerza y control para movimientos de torsión.

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El medio citó la recomendación de Carr de realizar dos o tres sesiones semanales centradas en ejercicios compuestos. Esa frecuencia coincide con el mínimo de dos días de fortalecimiento muscular indicado por la OMS, aunque la selección, carga y progresión deben responder a las condiciones de cada persona.