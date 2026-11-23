Los discos se preparan con queso duro rallado y unos minutos de horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El frico, una lámina crujiente hecha solo con queso duro, permite sumar textura a ensaladas, sopas y otros platos a partir de una preparación breve en horno.

La técnica consiste en rallar finamente un queso duro, distribuirlo en pequeños círculos separados sobre una placa cubierta con papel para horno y cocinarlo hasta que adopte un tono dorado. La publicación Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, indica hornear a 204°C (400°F) durante cinco a siete minutos, con vigilancia.

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El resultado depende de la cantidad de queso por porción y de la separación entre los discos. Tras sacarlos del horno, conviene dejarlos enfriar unos minutos sobre el papel para que se endurezcan antes de retirarlos.

El frico puede servirse entero o en trozos sobre vegetales frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio aconseja colocarlos luego entre toallas de papel para absorber parte de la grasa superficial. Para preparar frico se necesita:

Queso duro rallado en el momento

Una placa para horno

Papel para horno

La recomendación de rallar el queso en casa responde a la técnica: el producto debe fundirse de manera uniforme para formar una pieza continua. Cada disco puede hacerse del tamaño deseado, siempre que el espesor sea parejo. No requiere aceite, harina ni otros ingredientes.

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Una vez frío, el queso horneado adquiere una textura firme y crocante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte nutricional del frico depende del queso elegido

El frico concentra los nutrientes propios del queso usado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que los quesos son fuente de proteínas y calcio, aunque su composición cambia según el tipo de leche y el proceso de elaboración.

En sus tablas de composición, la FAO registra que los quesos duros de leche entera pueden contener, en promedio, 25 gramos de proteína y 31 gramos de grasa por cada 100 gramos. Por ese motivo, una preparación que solo utiliza queso suma proteína a un plato vegetal, pero también energía y grasa.

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La entidad explica que el calcio de los lácteos presenta una alta disponibilidad. Eso no convierte al frico en un alimento que deba consumirse sin límites: la porción final depende de cuánto queso se utilice para cada disco y del resto de la comida.

La preparación también funciona como complemento para sopas, pastas y platos calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio obliga a considerar la porción y el resto del plato

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el queso puede contener mucha sal. Para los adultos, recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día, equivalentes a menos de 2 gramos de sodio.

La indicación es relevante cuando el frico acompaña ingredientes que ya aportan sal, como embutidos, conservas, aderezos preparados o caldos. Una opción es integrarlo en ensaladas con verduras frescas, legumbres sin sal agregada y una vinagreta sencilla.

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La alimentación debe basarse, según la OMS, en productos mínimamente procesados y con bajo contenido de sodio. Bajo ese criterio, el frico puede funcionar como complemento, sin reemplazar la variedad de vegetales, frutas, legumbres y otros alimentos de una dieta equilibrada.

Moldeado mientras aún conserva calor, el frico puede usarse como recipiente comestible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los discos pueden romperse, moldearse o usarse como base comestible

La forma más directa de servir el frico es romperlo en trozos y distribuirlo sobre una ensalada. Los fragmentos aportan contraste de textura. También pueden presentarse enteros sobre hojas, vegetales asados o ensaladas de pasta.

Mientras el queso aún está caliente y flexible, la publicación citada indica que puede presionarse con ayuda de pinzas y una cuchara dentro de un molde pequeño para formar un cuenco.

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Otra posibilidad es doblarlo entre recipientes o sobre un molde invertido para obtener una estructura similar a una tortilla dura. Una capa fina extendida en una placa permite, después de enfriarse, quebrarla en piezas irregulares.

El frico puede agregarse a ensaladas de hojas verdes y cítricos. Las versiones de sabor más intenso combinan con legumbres, maíz, palta y tomate. También se puede servir con frutas, calabaza o batata asada. Al elegir el queso, conviene tener en cuenta la intensidad de su sabor y la cantidad que se servirá.

El queso rallado se hornea hasta dorarse y se deja enfriar antes de incorporarlo al plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad alimentaria comienza con queso pasteurizado y buena conservación

Las autoridades de seguridad alimentaria de Estados Unidos recomiendan elegir productos elaborados con leche pasteurizada, en especial para personas con mayor riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Entre las opciones de menor riesgo incluyen a los quesos duros pasteurizados, a diferencia de algunas variedades frescas sin calentar.

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Una vez fríos, los discos deben guardarse en un recipiente limpio, seco y cerrado. Si se preparan con anticipación, es importante revisar que conserven su aspecto y olor habituales antes de servirlos.

La cocción aporta la textura característica; la manipulación higiénica y la elección del queso definen el cuidado necesario antes y después del horno.