Una rutina antes de acostarse puede ayudar a disminuir los enredos y el encrespamiento que aparecen tras el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El roce continuado con la almohada, enredos y humedad pueden acentuar el encrespamiento nocturno del cabello. Una rutina breve antes de dormir busca disminuir esa fricción sin someter la fibra capilar a tensión o calor excesivos.

La estilista María Baras, consultada por Vogue, atribuye el frizz que aparece al despertar sobre todo al frotamiento durante el sueño.

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El cuidado capilar nocturno apunta a limitar la fricción, la humedad y la tensión sobre la fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación coincide con la de la Academia Americana de Dermatología (AAD), institución especializada que aconseja reducir la fricción contra la funda para limitar el encrespamiento y la rotura, en especial en el cabello rizado.

Una trenza o coleta suelta mantiene la melena reunida sin ejercer tensión sobre las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una trenza suelta o una coleta alta sin apretar puede mantener el pelo reunido y disminuir los nudos que deja el movimiento nocturno, según la recomendación de la AAD.

La clave es que el recogido no tire de la raíz. La misma entidad advierte que llevar de forma continuada peinados tensos puede favorecer la rotura y, si la tensión persiste, la caída por tracción. Para evitarlo, conviene elegir una sujeción recubierta de tela y no ajustar el cabello.

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2. Una funda lisa limita la fricción que desordena la fibra capilar

Las superficies de satén o seda reducen el roce del cabello contra la almohada durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD también señala que los gorros y las fundas de satén o seda pueden reducir el roce y ayudar a conservar el peinado. El objetivo de este recurso es mecánico: ofrecer una superficie sobre la que el cabello se deslice con mayor facilidad mientras la persona cambia de posición.

No se trata de una solución para todas las causas del frizz. La humedad ambiental, deshidratación o daño previo de la fibra requieren cuidados adecuados a cada tipo de cabello. Pero reducir el contacto áspero durante la noche puede ayudar a que haya menos enredos al levantarse.

3. Acostarse con el pelo seco evita sumar humedad y roce

Evitar acostarse con el cabello húmedo limita la fragilidad de la fibra frente al movimiento mientras se duerme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatóloga Clara Lacasta advirtió al medio que el cabello mojado es más vulnerable y que la humedad puede favorecer problemas en el cuero cabelludo. La AAD respalda la precaución: indica que el pelo húmedo se rompe con mayor facilidad al cepillarlo o manipularlo.

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Si el lavado es nocturno, es preferible dejar tiempo para que se seque antes de ir a la cama. Para retirar el exceso de agua, la institución recomienda envolverlo suavemente con una toalla o una camiseta, en lugar de frotarlo. Si se usa secador, la AAD aconseja limitar la exposición y emplear temperatura baja o media.

4. El cepillado suave previo ayuda a llegar a la cama sin nudos

Desenredar desde las puntas y sin tirones ayuda a prevenir nudos antes de ir a la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desenredar con cuidado antes de dormir reduce los tirones posteriores. La dermatóloga Claudia Bernández explicó que evitar la acumulación de enredos disminuye el roce con la almohada y daño de la fibra. El estilista Philip B también recomendó un cepillado moderado, según recogió la publicación.

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La AAD desaconseja cepillar de más: 100 pasadas diarias pueden provocar puntas abiertas. Para el pelo liso, sugiere esperar a que se seque parcialmente y comenzar por las puntas para subir poco a poco. En el cabello grueso, rizado o muy texturizado, un peine de dientes anchos y acondicionador facilitan el desenredo con menor tensión.

5. La temperatura del dormitorio puede evitar sudor y electricidad estática

Un ambiente sin exceso de calor puede evitar el sudor en la raíz y la electricidad estática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener un ambiente de descanso fresco puede ser útil cuando el sudor nocturno humedece la raíz y altera el peinado. También permite evitar el exceso de calefacción, que puede resecar el cabello y favorecer la electricidad estática, otro fenómeno asociado al aspecto encrespado.

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Estos cinco pasos no sustituyen la consulta dermatológica si hay picor persistente, descamación, caída notable o lesiones en el cuero cabelludo. En esos casos, la evaluación profesional permite identificar si existe una afección que requiera tratamiento específico.