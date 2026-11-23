Las conservas caseras de berenjenas y vegetales resisten hasta siete días refrigeradas siempre que el aceite cubra por completo los ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El escabeche tiene ese sabor intenso que transforma ingredientes sencillos en una entrada especial. El vinagre, el aceite, las verduras y las especias forman una combinación perfecta para servir con pan casero, grisines, quesos y fiambres.

Se trata de un clásico de las mesas familiares y de las picadas abundantes. Se puede preparar con berenjenas, pollo, pescado, cerdo o vegetales, siempre con un buen equilibrio entre acidez, dulzor y aromas.

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1. Berenjenas al escabeche

Las berenjenas al escabeche son una de las conservas más queridas de la cocina casera argentina. Quedan tiernas, sabrosas y son perfectas para acompañar pan de campo.

La preparación de berenjenas al escabeche requiere hervir las rodajas entre ocho y diez minutos en agua con vinagre antes de cubrirlas con aceite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 5 berenjenas

2. 500 ml de agua

3. 500 ml de vinagre

4. 2 dientes de ajo

5. 2 hojas de laurel

6. 1 cucharada de orégano seco

7. 1 cucharadita de ají molido

8. 1 cucharadita de pimienta en grano

9. Sal, cantidad necesaria

10. Aceite de girasol, cantidad necesaria

Preparación

1. Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm.

2. Colocar el agua y el vinagre en una cacerola amplia. Agregar sal y llevar al fuego.

3. Incorporar las berenjenas y cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes.

4. Retirar las berenjenas con una espumadera y escurrirlas bien.

5. Mezclar el ajo picado con el orégano, el ají molido, la pimienta y una pizca de sal.

6. Acomodar las berenjenas en un recipiente, alternando con la mezcla de especias.

7. Cubrir por completo con aceite de girasol.

8. Guardar en la heladera y servir con pan casero o tostadas.

Consejo técnico: No cocines demasiado las berenjenas porque pueden desarmarse al mezclarlas.

2. Escabeche de pollo con zanahoria y morrón

El escabeche de pollo incorpora pechuga previamente cocida junto con cebolla, morrón y zanahorias en una base de vinagre y especias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escabeche de pollo es una opción rendidora y muy sabrosa para una picada. La carne queda tierna y toma el aroma del laurel, el vinagre y las verduras.

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Ingredientes

1. 4 pechugas de pollo

2. 1 taza de aceite de girasol

3. 1 taza de vinagre de vino o de manzana

4. 2 cebollas

5. 1 morrón rojo

6. 2 zanahorias

7. 2 dientes de ajo

8. 2 hojas de laurel

9. 1 cucharadita de pimienta en grano

10. Sal, cantidad necesaria

Preparación

1. Hervir las pechugas de pollo en abundante agua durante 10 minutos.

2. Retirar el pollo y dejarlo enfriar lo suficiente para poder cortarlo en tiras o trozos.

3. Cortar las cebollas en pluma, el morrón en tiras y las zanahorias en juliana.

4. Calentar el aceite en una cacerola amplia.

5. Agregar las cebollas, el morrón, las zanahorias y el ajo picado.

6. Cocinar durante 5 minutos, sin dorar demasiado las verduras.

7. Incorporar el vinagre, el laurel, la pimienta y la sal.

8. Agregar el pollo y cocinar durante 10 minutos a fuego bajo.

9. Pasar todo a una fuente y conservar en la heladera.

10. Servir frío o a temperatura ambiente con rodajas de pan.

Consejo técnico: El pollo debe quedar completamente cocido antes de incorporarlo al escabeche.

3. Escabeche de pescado

La receta tradicional de escabeche de pescado utiliza filetes firmes pasados por harina y dorados brevemente para evitar que se desarmen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escabeche de pescado es fresco, aromático y muy práctico para una picada de verano. Se puede preparar con merluza, pejerrey, lisa o cualquier pescado de carne firme.

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Ingredientes

1. 1 kg de filetes de merluza

2. 2 cebollas

3. 2 zanahorias

4. 1 morrón rojo

5. 3 dientes de ajo

6. 2 hojas de laurel

7. 250 ml de vinagre de vino

8. 250 ml de agua

9. 150 ml de aceite

10. 1 cucharadita de pimienta en grano

11. Harina, cantidad necesaria

12. Sal, cantidad necesaria

Preparación

1. Cortar los filetes de pescado en porciones medianas.

2. Condimentar con sal y pasar levemente por harina.

3. Dorar los trozos de pescado en una sartén con un poco de aceite.

4. Retirar y colocar sobre papel absorbente.

5. Cortar las cebollas, las zanahorias y el morrón en tiras.

6. Rehogar las verduras junto con el ajo durante 5 minutos.

7. Agregar el vinagre, el agua, el laurel y la pimienta.

8. Cocinar durante 10 minutos a fuego medio.

9. Incorporar el pescado y cocinar durante 5 minutos más.

10. Pasar a una fuente y cubrir con el líquido y las verduras.

Consejo técnico: Dorar el pescado apenas antes de incorporarlo al escabeche para evitar que se desarme.

4. Escabeche de cerdo

El corte de carré o peceto de cerdo demanda una cocción tapada de cuarenta minutos a fuego bajo con vinagre de manzana y pimentón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escabeche de cerdo es una alternativa contundente para una picada abundante. El peceto de cerdo o el carré quedan muy bien porque tienen una textura firme y absorben los sabores del preparado.

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Ingredientes

1. 1 kg de carré o peceto de cerdo

2. 2 cebollas

3. 2 zanahorias

4. 1 morrón verde

5. 3 dientes de ajo

6. 300 ml de vinagre de manzana

7. 300 ml de agua

8. 150 ml de aceite

9. 2 hojas de laurel

10. 1 cucharadita de pimentón

11. 1 cucharadita de pimienta en grano

12. Sal, cantidad necesaria

Preparación

1. Cortar el cerdo en trozos medianos.

2. Calentar el aceite en una cacerola y dorar la carne por todos sus lados.

3. Retirar el cerdo y reservarlo en una fuente.

4. En la misma cacerola, incorporar las cebollas, las zanahorias, el morrón y el ajo.

5. Cocinar durante 5 minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

6. Agregar el vinagre, el agua, el laurel, el pimentón, la pimienta y la sal.

7. Volver a colocar el cerdo en la cacerola.

8. Cocinar tapado durante 35 a 40 minutos, a fuego bajo.

9. Controlar que la carne quede tierna y bien cocida.

10. Servir frío, acompañado con pan de campo y mostaza.

Consejo técnico: Dorar bien el cerdo antes de sumar el líquido para intensificar su sabor.

5. Escabeche de vizcacha

El escabeche regional de vizcacha combina la carne trozada con vino blanco, vinagre, verduras y laurel durante una hora y media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escabeche de vizcacha forma parte de las preparaciones tradicionales de distintas regiones argentinas. Su carne firme queda muy bien con cebolla, zanahoria, ajo y vinagre.

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Ingredientes

1. 1,5 kg de vizcacha limpia y trozada

2. 6 cebollas

3. 6 zanahorias

4. 6 dientes de ajo

5. 4 hojas de laurel

6. 500 ml de aceite

7. 300 ml de vinagre

8. 300 ml de vino blanco

9. 1 cucharada de pimienta en grano

10. Sal, cantidad necesaria

Preparación

1. Cortar las cebollas en cuartos y las zanahorias en trozos.

2. Aplastar los dientes de ajo sin retirarles completamente la piel.

3. Colocar la mitad de las verduras en una cacerola grande.

4. Acomodar encima los trozos de vizcacha.

5. Cubrir con el resto de las verduras, el laurel, la pimienta, el aceite, el vinagre y el vino blanco.

6. Condimentar con sal y llevar a fuego medio.

7. Cocinar durante 1 hora y 30 minutos, hasta que la carne esté tierna.

8. Retirar del fuego y pasar a una fuente profunda.

9. Cubrir con el líquido de cocción y las verduras.

10. Servir sobre pan tostado o junto con quesos duros.

Consejo técnico: La cocción debe ser lenta para que la carne quede tierna y conserve su forma.

6. Escabeche de vegetales

La fórmula de vegetales al escabeche incluye coliflor, chauchas y morrones hervidos brevemente para preservar su textura firme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escabeche de vegetales es una opción colorida, liviana y apta para acompañar todo tipo de picadas. Se puede servir junto con quesos, aceitunas, fiambres y panes saborizados.

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Ingredientes

1. 2 zanahorias

2. 1 morrón rojo

3. 1 morrón amarillo

4. 2 cebollas

5. 1 coliflor pequeño

6. 200 gr de chauchas

7. 3 dientes de ajo

8. 250 ml de vinagre de manzana

9. 250 ml de agua

10. 150 ml de aceite de girasol

11. 2 hojas de laurel

12. 1 cucharadita de pimienta en grano

13. Sal, cantidad necesaria

Preparación

1. Lavar y cortar todos los vegetales en trozos parejos.

2. Separar el coliflor en ramitos pequeños.

3. Hervir las zanahorias, las chauchas y el coliflor durante 5 minutos.

4. Retirar y escurrir las verduras.

5. Calentar el aceite en una cacerola amplia.

6. Agregar las cebollas, los morrones y el ajo.

7. Cocinar durante 5 minutos.

8. Incorporar el vinagre, el agua, el laurel, la pimienta y la sal.

9. Sumar todos los vegetales y cocinar durante 8 minutos.

10. Pasar a un recipiente y conservar en la heladera.

Consejo técnico: Cocinar los vegetales hasta que estén tiernos, pero todavía firmes y coloridos.

Cómo servir los escabeches en una picada

Para armar una tabla variada, colocar los escabeches en pequeños cuencos o frascos bajos. Acompañalos con:

Pan de campo

Grisines

Tostadas

Queso pategrás

Queso sardo

Salame

Jamón crudo

Aceitunas

Tomates secos

Hummus

Mostaza

Cebollitas en vinagre

Los escabeches deben conservarse siempre en la heladera, dentro de recipientes limpios y bien tapados. Las preparaciones con pollo, pescado, cerdo o vizcacha conviene consumirlas dentro de los 3 días. Las versiones de berenjena y vegetales pueden mantenerse hasta 7 días, siempre que permanezcan cubiertas con aceite y refrigeradas.

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