La preparación total demanda 45 minutos entre cocina y horno, sumados a 30 minutos de reposo en frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que no necesitan demasiada vuelta para convencer, y esta tarta es uno de esos casos. Alcanza con una base crocante, frutillas bien jugosas y una buena cantidad de crema chantilly para tener un final de mesa que nunca falla.

Suele servirse en primavera y verano, cuando las frutillas están en su mejor momento. También, funciona tanto para un cumpleaños como para una merienda de domingo con la familia.

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Receta de tarta de frutilla con crema chantilly

Se trata de una tarta dulce con base crocante, una fina capa de dulce de leche, frutillas frescas fileteadas y una cobertura abundante de crema chantilly. La preparación es rápida porque utiliza una masa dulce comprada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos, más 30 minutos de frío.

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Refrigeración: 30 minutos

Ingredientes

El postre rinde ocho porciones individuales con un aporte nutricional estimado en 450 calorías por plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 tapa de masa dulce para tarta, de aproximadamente 24 cm.

250 gr de dulce de leche repostero.

500 gr de frutillas.

400 cc de crema de leche, bien fría.

80 gr de azúcar impalpable.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de azúcar común, para las frutillas.

1 cucharada de jugo de limón.

Manteca y harina, cantidad necesaria para el molde si la masa no es antiadherente.

Cómo hacer tarta de frutilla con crema chantilly, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃. Enmantecar y enharinar una tartera de 24 cm si es necesario. Colocar la masa dulce en el molde. Presionar suavemente los bordes y pinchar toda la base con un tenedor. Cubrir la masa con papel manteca y colocar por encima porotos o garbanzos secos para evitar que se infle. Hornear durante 10 minutos. Retirar el papel y el peso, y continuar la cocción durante 5 minutos, hasta que la base quede apenas dorada. No debe tomar un color demasiado oscuro, porque seguirá afirmándose al enfriarse. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de rellenar. Lavar las frutillas, retirarles las hojas y cortarlas en mitades o láminas. Mezclarlas con el azúcar común y el jugo de limón. Dejar reposar 10 minutos. Batir la crema de leche fría con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una chantilly firme. No batir de más, porque la crema puede cortarse y transformarse en manteca. Untar la base fría con el dulce de leche repostero. Distribuir una parte de las frutillas por encima. Colocar la crema chantilly con una cuchara o manga pastelera. La crema y el bol deben estar bien fríos para lograr mayor volumen y estabilidad. Decorar con el resto de las frutillas. Llevar la tarta a la heladera durante 30 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Las frutillas fileteadas reposan diez minutos con azúcar común y una cucharada de jugo de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 450 kcal

Grasas: 27 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en la heladera, cubierta con film o dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Las frutillas pueden liberar líquido con el paso del tiempo y ablandar la base. Por ese motivo, conviene consumirla dentro de las primeras 24 horas.

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No se recomienda freezar la tarta armada, porque la crema chantilly y las frutillas pueden perder textura al descongelarse. La base horneada, sin relleno, puede conservarse en el freezer durante 1 mes.