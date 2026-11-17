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La mejora de algunos indicadores macroeconómicos todavía no se traduce de manera homogénea en la vida cotidiana. Para que ese alivio alcance a los hogares de ingresos medios, el economista Damián Di Pace planteó que deben coincidir cuatro condiciones: una baja sostenida de la inflación, salarios que recuperen poder de compra, más crédito a tasas accesibles y un aumento de la masa salarial mediante inversión y empleo formal.

En una entrevista con Infobae al Amanecer, Di Pace definió el escenario actual como una “estabilidad frágil”. Según explicó, hay una macroeconomía más ordenada, pero persisten dificultades en el plano microeconómico, en especial para las familias, el consumo y las empresas que evalúan invertir.

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“Estamos en estabilidad, pero probablemente para aquel que sea una clase media, una persona que esté laburando en este país, estás muy al límite, muy al límite”, sostuvo. Su diagnóstico parte de una distinción entre el freno de la inflación respecto de los niveles previos y la falta de una mejora integral de los ingresos, el financiamiento y el empleo.

La inflación debe bajar de forma sostenida

El primer requisito que enumeró Di Pace fue la desaceleración de los precios. “Debería comenzar a bajar la inflación”, afirmó al describir qué tendría que ocurrir para que la economía llegue de forma más visible a la clase media.

El analista consideró que la inflación se encuentra en un nivel más estable, aunque remarcó que aún no completó un recorrido descendente. “Tenés una situación donde la inflación está estable, pero no termina de bajar”, señaló. Esa persistencia condiciona las decisiones de gasto y ahorro de las familias, además de la planificación de empresas y bancos.

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En su exposición, vinculó ese punto con la necesidad de preservar un marco macroeconómico ordenado. “Argentina necesita una continuidad de un ciclo económico. Argentina necesita que este cuadro macroeconómico continúe”, dijo. También sostuvo que la independencia de la política monetaria constituye una herramienta relevante para evitar que el financiamiento del sector público vuelva a presionar sobre los precios.

Di Pace ejemplificó el impacto de la pérdida de valor del peso con la evolución de la cantidad de dinero y de productos de consumo básico. “Un kilo de pan estaba a ocho pesos, hoy está a tres mil quinientos pesos. Un litro de leche estaba a cinco pesos, hoy dos mil cien pesos”, afirmó durante la entrevista. Para el economista, la reducción de la inflación es una condición inicial, pero por sí sola no alcanza para recomponer la situación de los hogares.

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Damián Di Pace planteó cuatro condiciones necesarias para que la mejora macroeconómica beneficie a los hogares de ingresos medios.

Los salarios tienen que superar el avance de los precios

El segundo factor es la recuperación del salario real. “El salario debería poder ganarle a la inflación”, resumió Di Pace. El planteo apunta a que las remuneraciones crezcan por encima de los precios, de modo de reparar la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

El economista reconoció una mejora reciente de los ingresos, aunque advirtió que todavía no compensa el deterioro previo. “Por suerte el salario comenzó a mejorar, pero no recupera poder adquisitivo en términos reales hacia atrás”, expresó. De acuerdo con su lectura, esa brecha explica parte de la fragilidad que percibe en los sectores medios, aun en un contexto de menor inflación que el de años anteriores.

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La recomposición salarial tiene, además, efectos sobre el consumo. Si los ingresos no avanzan de manera sostenida por encima del costo de vida, las familias mantienen una conducta defensiva, con recortes de gastos y menor margen para financiar compras de bienes durables. Di Pace ubicó a la actividad económica y al desempleo entre las principales preocupaciones que desplazaron a la inflación en las mediciones de las consultoras.

“El tipo que nos esté escuchando” necesita una mejora que se perciba en la vida diaria, afirmó al presentar su lista de condiciones. En ese marco, el salario real aparece como el puente entre la estabilización de las variables generales y la capacidad efectiva de compra de cada hogar.

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El crédito barato sigue siendo escaso para familias y empresas

El tercer punto que señaló fue el acceso a financiamiento. “Debería haber más crédito a baja tasa”, dijo. En su diagnóstico, el crédito para el sector privado enfrenta un problema doble: tiene un costo elevado y, al mismo tiempo, un bajo nivel de volumen.

Di Pace advirtió que una tasa nominal aparentemente menor puede derivar en un costo financiero mucho más alto. “Hoy si vos necesitás refinanciar o tomar un crédito personal, la tasa más baja del mercado, y sentite muy contento, es 60%. Eso te da un costo financiero del 90 al 100%”, afirmó. Y agregó una recomendación tajante para los consumidores: “No tomen esa tasa, amigos, ni se les ocurra”.

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La independencia de la política monetaria y la continuidad del ciclo económico buscan consolidar una baja sostenida de la inflación.

El especialista indicó que las líneas de tarjetas, préstamos personales y créditos prendarios se ubicaban por debajo de los niveles del año anterior. A su juicio, esa situación limita el consumo y la actividad. “Argentina ahora tiene lo que fue una gran virtud de la primera etapa del gobierno de Milei, hoy está siendo un problema: tenés escasez de crédito”, sostuvo.

Como excepción, mencionó el crecimiento de los préstamos hipotecarios UVA, que atribuyó a las licitaciones vinculadas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sin embargo, marcó restricciones por nivel de ingreso. “Tenés mucho volumen, pero no es para todos”, explicó, y precisó que los solicitantes requieren ingresos de entre $ 3,5 millones y $ 6 millones. Para quienes perciben menos, incluso al sumar ingresos familiares, el acceso resulta más limitado.

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La inversión privada debe transformarse en empleo registrado

El cuarto elemento de su lista fue la masa salarial, un concepto que asoció con la creación de puestos de trabajo formales a partir de nuevas inversiones. “Viene una PyME, viene un privado, ‘che, tengo confianza en esto, pongo la guita, abro un quiosquito, tomo dos empleados’. Eso es que se incrementa la cantidad de salarios en el mercado”, explicó.

Para Di Pace, el crecimiento de la inversión privada depende de la previsibilidad económica e institucional. “No hay posibilidad de que crezca inversión privada local, inversión extranjera directa” sin continuidad del ciclo económico, afirmó. También indicó que la inversión privada venía cayendo en los últimos meses y que la incertidumbre electoral divide las decisiones empresariales entre antes y después de agosto.

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El economista alertó además sobre la calidad del empleo. “Hoy la realidad es que el empleo registrado cayó; de alguna manera se intentó sustituir por sector monotributista, que es obviamente más frágil”, señaló. En su evaluación, el desafío no consiste solo en que haya más personas ocupadas, sino en que aumenten los empleos formales y los salarios que circulan en la economía.

Di Pace consideró que la construcción vinculada a viviendas podría mostrar una mejora si se sostienen los mecanismos de financiamiento hipotecario, mientras que ubicó al comercio y a la industria entre los sectores más comprometidos. De todos modos, remarcó que la combinación de inflación en descenso, mejora salarial, crédito accesible y mayor empleo demandará tiempo: “Olvídense del corto, esto no se va a solucionar en corto”.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA CON DAMIÁN DI PACE

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