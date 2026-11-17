Katy Perry y Justin Trudeau coordinaron sus atuendos en la gala anual Baby2Baby celebrada en Los Ángeles (Lisa OConnor/AFF-USA.com Credit: AFF/Alamy Live News)

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En la gala anual Baby2Baby, celebrada el 15 de noviembre en Los Ángeles, Katy Perry y Justin Trudeau volvieron a coordinar sus looks de alfombra roja. La cantante llevó una propuesta de alta costura con lentejuelas, satén y capa, mientras el ex primer ministro de Canadá eligió un esmoquin en blanco y negro.

La pareja ya tiene una fórmula reconocible para estas apariciones: ella usa una prenda que concentra las miradas y él suma una base de sastrería limpia, pensada para acompañar sin competir.

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El resultado parte de estilos distintos, aunque mantiene una misma idea de gala. Perry y Trudeau apuestan por contrastar una silueta teatral con un traje sobrio y relacionarlos a través del color, la ocasión y el nivel de formalidad.

La cantante vistió un diseño de Antonio Grimaldi con minivestido strapless de lentejuelas, falda de satén y capa (Lisa OConnor/AFF-USA.com Credit: AFF/Alamy Live News)

Para la gala en Los Ángeles, Katy Perry llevó un diseño de alta costura de Antonio Grimaldi: minivestido strapless de lentejuelas plateadas, falda larga de satén champán y capa desde la espalda. Completó el look con sandalias nude de Paris Texas, aros brillantes y un bob negro con puntas hacia afuera.

La mezcla de largos hizo que el conjunto se viera distinto desde cada ángulo: el minivestido dejaba las piernas al descubierto y la falda sumaba el efecto de vestido de gala.

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Justin Trudeau acompañó el brillo de Perry con una chaqueta de esmoquin blanca con solapas de satén, pantalón negro, moño negro y camisa blanca.

El look mantuvo un código clásico y se conectó con los tonos claros del conjunto de Perry, sin quitarle protagonismo.

La pareja realizó su primera aparición en una alfombra roja durante el Festival de Cine de Tribeca en junio (AFP)

La primera alfombra roja oficial mostró el reparto de roles entre ambos

La pareja hizo su debut oficial en una alfombra roja durante el Festival de Cine de Tribeca, en junio, en el estreno de la película de concierto “Katy Perry: The Lifetimes Tour”.

Allí se estableció el patrón que luego trasladaron a otras citas: una elección de moda de archivo y silueta llamativa para ella; traje clásico y líneas simples para él.

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Perry llevó un vestido vintage de Lanvin de primavera de 1987. La prenda incluía drapeados blancos suaves y apliques escultóricos con forma cónica.

Trudeau optó por traje negro y camisa blanca, sin sumar elementos que disputaran atención con la construcción del vestido.

La artista lució un vestido de terciopelo blanco de Christian Siriano en la apertura del Lucas Museum of Narrative Art (REUTERS/Daniel Cole)

El terciopelo blanco y las formas asimétricas sumaron otra versión de la dupla

En la apertura del Lucas Museum of Narrative Art, en septiembre, volvieron a trabajar una paleta en blanco y negro.

La cantante lució un vestido de terciopelo blanco de la colección primavera 2027 de Christian Siriano, con escote asimétrico de volumen escultórico y falda larga al cuerpo.

El terciopelo le dio una lectura más compacta a la prenda y el escote concentró el interés en la parte superior. Trudeau llevó un traje negro con camisa blanca abierta en el cuello, una versión menos rígida que el esmoquin de la gala Baby2Baby.

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La estrategia de vestuario de la pareja articula sastrería masculina sobria con diseños femeninos de distintas texturas y volúmenes (AFP)

La coordinación se sostiene en decisiones concretas: cuando Perry usa blanco, él se acerca al negro; cuando ella incorpora un vestido de textura fuerte, él elige superficies lisas; cuando la cita o evento exige una noche de gala, el moño y las solapas de satén aparecen como respuesta.

Katy Perry lleva su estilo personal a cada aparición de la pareja

El vestuario de Katy Perry suele moverse entre siluetas con volumen, brillos, piezas vintage y detalles que cambian la forma tradicional de un vestido de noche.

Katy Perry suele apostar por siluetas de alto impacto, brillos y piezas de archivo en sus apariciones (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

En sus últimas apariciones alternó lentejuelas, terciopelo, drapeados y escotes de líneas marcadas. Son recursos que le permiten transformar un look de gala sin perder el código formal de cada evento.

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Por eso, la clave de sus looks junto a Trudeau no está en vestir iguales. Perry pone la parte más llamativa con prendas de textura, capas o cortes poco previsibles. Él mantiene una sastrería clásica, con trajes negros, camisas blancas y esmoquin.