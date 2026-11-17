Los restos que dejan las etiquetas en frascos de vidrio pueden tratarse con recursos de uso cotidiano y fricción suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los restos de adhesivo en frascos y otros objetos de vidrio pueden quitarse con cinco recursos domésticos, siempre que se elija el método según el tipo de pegamento y se eviten herramientas que rayen la superficie.

La autora especializada en limpieza, Mary Marlowe Leverette, explicó a The Spruce, sitio especializado en tareas domésticas, que la clave es retirar primero todo el papel posible y luego ablandar o disolver la capa que permanece adherida. El calor, líquidos y fricción suave actúan de forma distinta, por lo que un procedimiento puede funcionar en una etiqueta y no en otra.

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Antes de aplicar cualquier método, conviene retirar todo el papel posible y probar el producto en un sector poco visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de empezar, conviene probar el producto en un sector poco visible y usar una espátula de plástico o una tarjeta sin filo para levantar los restos.

El medio especializado Popular Science advierte que los adhesivos no tienen una composición única y que los disolventes, aunque útiles, pueden afectar materiales delicados. En el vidrio, el riesgo principal es aplicar cambios bruscos de temperatura o manipular el recipiente caliente.

1. El alcohol de uso doméstico

Un algodón humedecido permite que el alcohol actúe sobre la película adherida antes de retirarla con un paño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol de uso doméstico funciona como disolvente sobre algunos pegamentos. La indicación recogida por The Spruce es impregnar un algodón, apoyarlo sobre la zona pegajosa y dejarlo actuar unos 10 minutos. Después, la capa ablandada puede retirarse con un paño o con una herramienta plástica.

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Si quedan restos, el proceso puede repetirse con un algodón limpio. Leverette señaló que este método no deja una película sobre el vidrio, aunque el resultado depende de la formulación del pegamento. Como precaución, el alcohol debe emplearse lejos de fuentes de calor y en un área ventilada.

2. El vinagre tibio

El vinagre blanco tibio puede ayudar a aflojar ciertas capas pegajosas sobre superficies de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco destilado es otra alternativa para tratar residuos en vidrio. Su acidez puede ayudar a desprender ciertos pegamentos. El procedimiento consiste en entibiar una pequeña cantidad, humedecer una esponja o un paño viejo y apoyarlo sobre el área durante al menos cinco minutos.

Una vez que la capa se haya aflojado, se puede levantar con una espátula de plástico. Popular Science precisó que el vinagre contiene aproximadamente un 5% de ácido acético y recomendó reservarlo para superficies compatibles, entre ellas el vidrio y la cerámica. No debe aplicarse sobre recipientes dañados ni combinarse con otros productos de limpieza.

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3. El agua caliente y bicarbonato

El remojo en agua caliente y la abrasión leve del bicarbonato facilitan la limpieza de recipientes aptos para sumergir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para piezas que puedan sumergirse, el agua caliente permite ablandar el adhesivo antes de frotarlo. Se llena un recipiente con agua caliente, se introduce el objeto de vidrio y se espera hasta que el agua se enfríe. Luego se espolvorea bicarbonato de sodio sobre la zona afectada y se frota con un paño de microfibra húmedo.

El bicarbonato aporta una abrasión leve, mientras el agua reblandece el material adherido. Al terminar, debe lavarse el objeto con agua caliente y jabón, enjuagarse y secarse con un paño que no desprenda pelusa. Es importante no verter agua hirviendo sobre un vidrio que esté frío, porque el choque térmico puede quebrarlo.

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4. El aire caliente

Un secador de cabello puede debilitar la unión entre la etiqueta y el recipiente, siempre que se eviten quemaduras y cambios bruscos de temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor directo de un secador de cabello puede debilitar la unión entre el pegamento y el vidrio. La recomendación es usar una temperatura media-alta, mantener el aparato a pocos centímetros de distancia durante uno o dos minutos y retirar el residuo con una tarjeta o una espátula plástica.

Popular Science señala que el calor puede volver más débil la unión adhesiva, pero exige revisar que el recipiente tolere esa exposición. El vidrio caliente no se distingue a simple vista del frío, por lo que se aconseja proteger las manos y evitar apoyar el objeto inmediatamente sobre una superficie húmeda o fría.

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5. El aceite vegetal o manteca

Las grasas pueden aflojar algunos residuos, aunque requieren un lavado posterior con agua caliente y jabón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos grasos pueden aflojar ciertos residuos adheridos. Se puede cubrir la zona con aceite vegetal, manteca o margarina, protegerla con una envoltura y esperar al menos 30 minutos. Después, se retira el recubrimiento y se levanta el residuo con una tarjeta o espátula de plástico.

El paso final es indispensable: lavar el vidrio con agua caliente y jabón para quitar toda la película de grasa, enjuagar y secar. Si un método no da resultado, Leverette recomienda pasar a otro en lugar de aumentar la fuerza del raspado. Esa decisión reduce la posibilidad de marcar el vidrio y permite adaptar el tratamiento a la sustancia que haya dejado la etiqueta.

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