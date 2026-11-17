Barricada de cocaína: foto recibida por Tello Chacón en la app encriptada Zangi

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Daniel Tello Chacón, sin saberlo, se convirtió en el hombre que partió en dos la historia del triple crimen narco de Florencio Varela. Un desliz de su parte, tal vez un caso de ignorancia informática, abrió la puerta más macabra del caso hacia un mundo criminal que, para los investigadores de la Justicia federal, todavía era desconocido.

Tello Chacón, de 33 años, nacido en España de padres peruanos, alto de estatura -casi un metro ochenta- no figuraba en las listas de los sospechosos originales de la banda del Bajo Flores que secuestró y mató a tres jóvenes en septiembre de 2025 por un supuesto robo de droga. Fue una carnicería ideada en el Bajo Flores y ejecutada en Florencio Varela que se convirtió en el crimen más aberrante del siglo XXI en Argentina.

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Los investigadores del Juzgado Federal N°2 de Morón que trabajan para esclarecer los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez sabían que Tello Chacón existía, que era uno de los nuevos traficantes peruanos en Argentina, parte de una banda de especialistas en grandes envíos como lo fue “El Manteco” Mendoza Herrera. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo el 5 de octubre último en una quinta de La Reja, zona de Moreno, ubicada en medio de varios countries, en una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Daniel Tello Chacón tras su arresto: foto blureada por las fuerzas de seguridad

Allí, en una habitación acondicionada a nuevo, con un parquet impecable, le encontraron 207 kilos de cocaína. También, le incautaron su celular, que fue peritado por la PSA. La Justicia federal de San Isidro encontró, allí, lo que muchos sabían, o suponían que existían, pero que jamás habían visto: la sesión de torturas que sufrió Lara Gutiérrez.

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En el video, un hombre que ya fue identificado, le amputó un dedo meñique con una tijera cortaperno. Le amputarían cuatro dedos más y le cortarían la oreja izquierda, antes de apuñalarla en el cuello para desangrarla hasta morir. Lara fue reconocida de inmediato por investigadores judiciales. La escena de su tortura coincidía con un ambiente de la casa de Florencio Varela donde ocurrió la masacre. También, reconocieron al hombre que retenía a Lara mientras la mutilaban, idéntico a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”.

Lara Gutiérrez, la víctima mutilada en el video

Arroyo Salgado envió el video al Juzgado Federal N°2 de Morón. Allí, cerró todo. La Justicia entendió que la banda de Tello Chacón y su jefe, “Roger” Macalopu, estaba involucrada en el triple crimen. Peor todavía: “Roger” Macalopu lideró la tortura a Lara. De repente, una nueva facción narco, mucho más ambiciosa que la integrada por “Pequeño J” y su familia, entraba en la trama.

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El desliz de Tello Chacón fue notable. El video había sido enviado a su teléfono en la madrugada del 24 de septiembre último, más de un año después de los asesinatos, mediante la app encriptada Zangi, que la banda usaba para comunicarse, que no requiere un número de teléfono asociado para su registro. Tello, que empleaba el alias “Dominik” en Zangi, había borrado la grabación. Sin embargo, Zangi no parece ser a prueba de forenses: la PSA lo encontró en una pericia al celular; fue recuperado en una carpeta de la app misma.

"Roger" Macalopu tras su detención: el jefe de Tello Chacón y presunto director de las torturas

Hoy, Tello, Macalopu y cuatro sospechosos más están presos y procesados en la causa de Arroyo Salgado: “Roger” mismo fue embargado por $4 mil millones. El procesamiento de la jueza revela, entre otras cosas, la ruta del video de las torturas. Por lo visto, el archivo se compartió a lo largo del tiempo:

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“En uno de los teléfonos celulares secuestrados en poder de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, se encontró una conversación -mediante la plataforma Zangi-, en la que, en resumidas cuentas, el nombrado solicitó a una supuesta persona femenina, a quien llama la remisión de los videos “Hermana”, ante lo que la interlocutora respondió ‘…Cuando le cortan el dedo…' ‘…No guardes esos videos por favor… Cuál será? a ver... espera voy a tantear cuál;… Ya lo encontré… Lo borro en dos minutos…', finaliza la jueza.

La charla ocurrió entre las 03:13 y las 03:25 del mismo 24 de septiembre de este año, minutos antes de que Tello Chacón reciba el video.

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La droga encontrada a Tello Chacón en Moreno

Un camión lleno de cocaína

Tello Chacón cumplía un doble rol en la banda de “Roger”, según los seguimientos de la causa: chofer de uso personal del capo y cuidador del aguantadero en la calle Wilde en La Reja donde se hallaron los 207, unos cuantos distribuidos en mochilas de estilo militar. También, se encontraron anotaciones referentes a transacciones cripto.

“A ello se suma, de manera decisiva, que del análisis cruzado de los dispositivos secuestrados surge que Tello Chacón utilizaba en la aplicación Zangi el nombre de usuario “Dominik”, mediante el cual recibía de “Cody” -Macalopu Cafferata- las instrucciones para hacer entregas de mercadería y/o cajas", continuó Arroyo Salgado. En otras conversaciones por Zangi, otro contacto le enviaba a Tello una foto de una literal barricada de panes de droga.

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Ahora, ¿cómo se mueven 207 kilos de droga en este caso? Simple: con un camión. El 5 de octubre, los 207 kilos fueron supuestamente trasladados hasta la quinta en La Reja con un Scania con semirremolque. Las imágenes del camión en movimiento, seguido por la PSA, ilustran esta nota. Tello Chacón recibió actualizaciones en el camino.

Ahora, queda una duda en la Justicia federal: ¿cómo era el vínculo entre la banda de “Pequeño J” y la banda de “Roger” Macalopu y Tello Chacón, que, al parecer, llevó a la muerte a Brenda, Morena y Lara?. Habría negocios en común, pero el detalle exacto no se sabe.

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El camión que llevó la droga a la quinta custodiada por Tello Chacón