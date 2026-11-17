Un centro de baja presión avanza desde el norte de la Patagonia hacia el océano Atlántico y provocará lluvias en gran parte del país hasta el viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un centro de baja presión que atravesó el norte de la Patagonia comenzó a desplazarse hacia el Atlántico y favorecerá una seguidilla de lluvias y tormentas hasta el viernes.

El fenómeno tendrá impacto en gran parte de la Argentina, aunque los mayores acumulados se esperan en el noreste y el Litoral, donde podrían superar los 180 milímetros durante la semana.

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El sistema también provocará ráfagas del sudoeste en sectores de la provincia de Buenos Aires, mientras que las precipitaciones podrían complicar el escenario en localidades cercanas al río Paraná, con suelos saturados y cursos de agua crecidos.

El meteorólogo Marcelo Madelón, meteorólogo del Servicio Meteorológico del Aeropuerto de Córdoba, explicó a Infobae que el nombre del fenómeno no debe confundirse con los huracanes.

“Los meteorólogos le llamamos ciclón a los centros de baja presión, así como a los de alta presión les llamamos anticiclón”, señaló.

El ciclón se ubicará frente a Buenos Aires y dejará ráfagas de hasta 60 km/h

El ciclón extratropical generará ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en territorio bonaerense y de más de 50 kilómetros por hora en el AMBA.

De acuerdo con el pronóstico difundido por Meteored, el centro de baja presión que cruzó el norte patagónico se instalará desde el miércoles sobre las aguas del Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires. Esa posición favorecerá la regeneración de lluvias en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur bonaerense.

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El ciclón impulsará viento del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en territorio bonaerense. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las velocidades podrían superar los 50 km/h entre la tarde y la noche.

Antes de llegar al Atlántico, el sistema dejará precipitaciones sobre Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut, con acumulados que podrían rondar los 50 milímetros entre la noche del lunes y la tarde del martes.

Qué es un ciclón extratropical y por qué puede provocar lluvias y viento fuerte

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que los ciclones extratropicales son centros comunes de baja presión que difieren de los huracanes tropicales. (Eduardo Parra - Europa Press)

Madelón señaló que la palabra ciclón puede causar inquietud por su asociación con huracanes, tifones y otros fenómenos tropicales. Sin embargo, aclaró que el sistema previsto para esta semana responde a otra dinámica atmosférica.

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“Por ahí la palabra ciclón puede dar miedo porque hay gente que lo relaciona con los huracanes, con los tifones, ciclones, que son la misma cosa. Pero no, acá estamos hablando de un ciclón que no se da en la zona tropical donde puede dar origen a un huracán, sino que se da en una zona extratropical”, explicó el especialista a Infobae.

Según Madelón, estos centros de baja presión son habituales y pueden generar condiciones de mal tiempo. “Aparecen cada tanto, son muy comunes, no son nada raro y esos centros de baja presión pueden dar lugar a mal tiempo”, agregó.

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Los ciclones extratropicales se desarrollan fuera de los trópicos y obtienen energía de los contrastes de temperatura entre distintas masas de aire. Su estructura suele incluir frentes fríos y cálidos, a diferencia de los ciclones tropicales.

El NEA y el Litoral concentrarán los mayores acumulados de lluvia

El fenómeno de El Niño impulsa mayor humedad y provocará acumulados de lluvia superiores a 180 milímetros en el NEA y el Litoral. (Xinhua/Norma Devechi/El Territorio)

La principal preocupación se concentra en el noreste argentino y el Litoral. Madelón anticipó que el centro de baja presión aportará humedad sobre una amplia porción del país y que las lluvias más abundantes volverán a ubicarse sobre la Mesopotamia.

“Toda la semana estaremos con mucha inestabilidad, principalmente en el centro y en el noreste del país”, afirmó el meteorólogo a Infobae, y vinculó este escenario con el efecto de El Niño, que aporta mayor humedad a la atmósfera y favorece una mayor frecuencia de lluvias y tormentas durante los próximos meses.

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“El centro de baja presión estará aportando mucha humedad en gran parte del territorio nacional y se espera que toda sea una semana de lluvias importantes, principalmente en el centro del país”, afirmó. Entre las provincias alcanzadas mencionó a Córdoba, San Luis, sectores de Cuyo y Santa Fe.

El meteorólogo precisó que el mayor volumen de agua se concentrará “nuevamente en la Mesopotamia, en toda la ribera del río Paraguay-Uruguay, que nosotros le llamamos Litoral”. También incluyó las nacientes de los ríos de la cuenca del Plata, ubicadas en el sur de Brasil, el noreste de la Argentina, el este de Paraguay y parte de Uruguay.

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Para el miércoles, en apenas 24 horas, los acumulados podrían superar los 60 milímetros en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes. En el conjunto de la semana, algunos sectores del NEA podrían recibir más de 180 milímetros, con registros cercanos a 200 milímetros en forma localizada.

Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones tendrán tormentas de fuerte intensidad

Las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones registrarán tormentas de fuerte intensidad con ráfagas y ocasional caída de granizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hoy martes, las lluvias y tormentas abarcarán el noreste del país, parte del Litoral y sectores de Buenos Aires. En el norte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, los fenómenos podrían ser fuertes y, en algunos puntos, de mayor intensidad, con granizo ocasional, ráfagas y acumulados de hasta 70 milímetros.

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El jueves habrá chaparrones y tormentas de intensidad variable en áreas de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, la actividad se intensificará en Corrientes, parte de Chaco y el norte santafesino, con valores estimados entre 50 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Para el viernes, se prevén tormentas fuertes o localmente intensas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones. En esas zonas, los acumulados puntuales podrían llegar a 80 milímetros, según las proyecciones del modelo europeo ECMWF.

Córdoba y Tucumán también tendrían una nueva jornada con tormentas, mientras que en el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires se esperan lluvias con acumulados de hasta 25 milímetros.

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Riesgo de agravamiento en zonas cercanas al Paraná

Las precipitaciones aumentan el riesgo de complicaciones en las localidades ribereñas del río Paraná debido a la saturación de los suelos y la crecida del caudal.

La persistencia de las precipitaciones representa un factor de atención para las poblaciones ubicadas cerca del río Paraná. En distintos sectores del NEA y el Litoral, los suelos ya se encuentran saturados, los arroyos registraron crecidas y hubo personas evacuadas y autoevacuadas.

Además, una onda de crecida del Paraná continúa su desplazamiento hacia el sur. En ese contexto, las lluvias previstas hasta el viernes podrían sumar presión sobre las localidades ribereñas y las áreas con drenaje comprometido.