Cuando hay poco tiempo y ganas de comer algo casero, un morrón relleno resuelve la mesa con muy pocos ingredientes. El dulzor del morrón asado combina muy bien con el pollo, la cebolla y las verduras salteadas.
Es una preparación práctica para el almuerzo o la cena, especialmente cuando queda pollo cocido en la heladera. También permite aprovechar verduras disponibles y adaptar el relleno según el gusto de cada familia.
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Receta de morrón relleno con pollo y verduras
Se trata de mitades de morrón rellenas con pollo cocido, cebolla, zanahoria, zucchini y choclo. La preparación se termina en el horno hasta que el morrón queda tierno y el relleno, bien caliente.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 morrones grandes, rojos o verdes.
- 300 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.
- 1 cebolla mediana.
- 1 zanahoria mediana.
- 1 zucchini chico.
- 100 gr de choclo en lata o congelado.
- 1 diente de ajo.
- 2 cucharadas de aceite.
- 50 gr de queso cremoso o queso rallado.
- 1 cucharadita de pimentón.
- Sal, pimienta y orégano a gusto.
- 50 cc de agua o caldo de verduras.
Cómo hacer morrón relleno con pollo y verduras, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃. Lavar los morrones, cortarlos al medio a lo largo, retirar las semillas y las partes blancas.
- Colocar los morrones en una fuente para horno con la parte cortada hacia arriba. Agregar 50 cc de agua en la base de la fuente para ayudar a generar vapor.
- Picar la cebolla, la zanahoria, el zucchini y el ajo en cubos pequeños.
- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla con el ajo durante 3 minutos.
- Incorporar la zanahoria y cocinar durante 5 minutos. Luego sumar el zucchini y el choclo.
- Agregar el pollo desmenuzado, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Mezclar y cocinar durante 3 minutos más.
- El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido. Si la preparación está seca, sumar 1 o 2 cucharadas de caldo.
- Rellenar los morrones sin presionar demasiado para que el calor circule dentro.
- Cubrir con el queso cremoso o espolvorear con queso rallado.
- Cocinar a 200 ℃ durante 20 a 25 minutos, hasta que el morrón esté tierno y el queso gratinado.
- Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos y servir caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde 4 porciones, calculando 1 mitad de morrón por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 12 gr
- Carbohidratos: 19 gr
- Proteínas: 24 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los morrones rellenos se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlos, llevarlos al horno a 180 ℃ durante 10 minutos o calentarlos en microondas durante 2 a 3 minutos.
También se pueden congelar una vez cocidos, sin el queso de la cubierta, durante 2 meses. Descongelar en la heladera y recalentar antes de servir.
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