La preparación total del plato demanda 40 minutos, repartidos entre el salteado y el tiempo de horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando hay poco tiempo y ganas de comer algo casero, un morrón relleno resuelve la mesa con muy pocos ingredientes. El dulzor del morrón asado combina muy bien con el pollo, la cebolla y las verduras salteadas.

Es una preparación práctica para el almuerzo o la cena, especialmente cuando queda pollo cocido en la heladera. También permite aprovechar verduras disponibles y adaptar el relleno según el gusto de cada familia.

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Receta de morrón relleno con pollo y verduras

Se trata de mitades de morrón rellenas con pollo cocido, cebolla, zanahoria, zucchini y choclo. La preparación se termina en el horno hasta que el morrón queda tierno y el relleno, bien caliente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

2 morrones grandes, rojos o verdes.

300 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada.

1 cebolla mediana.

1 zanahoria mediana.

1 zucchini chico.

100 gr de choclo en lata o congelado.

1 diente de ajo.

2 cucharadas de aceite.

50 gr de queso cremoso o queso rallado.

1 cucharadita de pimentón.

Sal, pimienta y orégano a gusto.

50 cc de agua o caldo de verduras.

Cómo hacer morrón relleno con pollo y verduras, paso a paso

La preparación rinde cuatro porciones y aporta un estimado de 270 calorías y 24 gramos de proteínas por plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 200 ℃. Lavar los morrones, cortarlos al medio a lo largo, retirar las semillas y las partes blancas. Colocar los morrones en una fuente para horno con la parte cortada hacia arriba. Agregar 50 cc de agua en la base de la fuente para ayudar a generar vapor. Picar la cebolla, la zanahoria, el zucchini y el ajo en cubos pequeños. Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla con el ajo durante 3 minutos. Incorporar la zanahoria y cocinar durante 5 minutos. Luego sumar el zucchini y el choclo. Agregar el pollo desmenuzado, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Mezclar y cocinar durante 3 minutos más. El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido. Si la preparación está seca, sumar 1 o 2 cucharadas de caldo. Rellenar los morrones sin presionar demasiado para que el calor circule dentro. Cubrir con el queso cremoso o espolvorear con queso rallado. Cocinar a 200 ℃ durante 20 a 25 minutos, hasta que el morrón esté tierno y el queso gratinado. Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos y servir caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El relleno de pollo y vegetales se acomoda dentro de las mitades sin presionar para facilitar el paso del calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta rinde 4 porciones, calculando 1 mitad de morrón por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 19 gr

Proteínas: 24 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los morrones rellenos se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, llevarlos al horno a 180 ℃ durante 10 minutos o calentarlos en microondas durante 2 a 3 minutos.

También se pueden congelar una vez cocidos, sin el queso de la cubierta, durante 2 meses. Descongelar en la heladera y recalentar antes de servir.

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