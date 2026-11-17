La modelo cubana de 25 años fue trasladada de emergencia a un centro médico en Puerto Rico el domingo 15 de noviembre tras sufrir fuertes dolores abdominales por un alimento en mal estado. (Cortesía: Mia Dio).

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Tras encender las alarmas entre los seguidores del certamen internacional, Mia Dio, representante de Cuba en la 75.ª edición de Miss Universo, se reincorporó este martes 17 de noviembre a la concentración oficial en San Juan, Puerto Rico, luego de recibir el alta médica por una severa intoxicación alimentaria.

La modelo y creadora de contenido de 25 años retomó sus compromisos justo a tiempo para la jornada filantrópica “Regalos del Universo”, marcando su regreso al ruedo antes de que den inicio las pruebas decisivas de la competencia.

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El episodio de salud se gestó días atrás, cuando la candidata cubana consumió un alimento en mal estado el martes 10 de noviembre. Con el objetivo de no interrumpir su exigente calendario ni ausentarse de los compromisos del concurso, Dio optó por sobrellevar los malestares en silencio. Sin embargo, el cuadro clínico se agravó drásticamente durante el fin de semana.

El domingo 15 de noviembre, mientras el resto de las 121 delegadas participaba en grabaciones oficiales en el Viejo San Juan, los dolores abdominales dejaron a Mia Dio prácticamente inmovilizada e incapaz de caminar, lo que obligó a su traslado de emergencia en ambulancia hacia un centro hospitalario.

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Tras ser estabilizada y recibir tratamiento médico, fue dada de alta cerca de la medianoche del mismo domingo con estrictas indicaciones de reposo, hidratación constante y dieta blanda.

A través de sus plataformas digitales, la tercera representante consecutiva de Cuba desde el retorno del país al certamen en 2024 compartió una reflexión sobre lo ocurrido, reconociendo que el incidente le recordó la importancia de escuchar a su cuerpo y cuidar su salud sin dejar de lado su compromiso con la corona.

Tras una semana difícil, la Miss Universe de Cuba compartió sobre la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y reconocer nuestra vulnerabilidad.

«Regalos del Universo»: solidaridad y cultura en Hato Rey

El regreso de la cubana coincide con una de las actividades más emblemáticas y humanas del certamen: «Regalos del Universo», evento tradicionalmente conocido como la Subasta Nacional de Regalos. En esta edición 2026, la jornada se lleva a cabo en las instalaciones de SER de Puerto Rico, en el sector de Hato Rey, San Juan, institución dedicada a brindar servicios médicos, terapéuticos y educativos a personas con discapacidad y autismo.

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Durante esta actividad, cada una de las candidatas entrega un objeto representativo de la identidad, la historia o las tradiciones de su nación que van desde piezas de artesanía y obras de arte hasta joyas y diseños de creadores locales para integrarse a una subasta especial.

Recuperada y lista para la recta final: Miss Cuba 2026 volvió a la concentración del certamen a pocos días de las pruebas decisivas en Puerto Rico. (Cortesía: Mia Dio).

El 100 % de los fondos recaudados se destina directamente a fortalecer los programas de atención de SER de Puerto Rico. Asimismo, la jornada incluye un espacio de convivencia social en el que las delegadas recorren el centro y comparten con los niños, jóvenes y familias beneficiadas, reafirmando el enfoque social del concurso.

La reincorporación de la representante cubana ocurre en un momento determinante, ya que el calendario entra en su fase más intensa y exigente. Tras el Meet and Greet entre las delegadas programado para el miércoles 18 de noviembre en Vivo Beach Club, darán comienzo los días fuertes de la competencia:

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Una infografía detalla las fechas y actividades oficiales de la representante de Cuba, Mia Dio, durante la etapa final del certamen de belleza en Puerto Rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo culminará el martes 24 de noviembre a las 8:00 p. m., cuando el Coliseo de Puerto Rico sea el escenario de la gran final y coronación de Miss Universo 2026, noche en la que Mia Dio buscará consolidar su recuperación y brillar en representación de Cuba.