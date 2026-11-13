6 consejos inspirados en el ballet que permiten mejorar la postura y reducir la tensión

La postura cambia a lo largo del día: la movilidad y la alternancia de posiciones ayudan a evitar tensiones sostenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mejorar la postura no exige rigidez ni una alineación perfecta. La clave está en reconocer los apoyos, reducir la tensión innecesaria y cambiar de posición con frecuencia.

La bailarina de ballet y profesora de Pilates Nathalie Errandonea, citada por Vogue, plantea seis pautas. Su enfoque coincide en un punto con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). Permanecer mucho tiempo en una misma posición, incluso si parece correcta, puede aumentar la carga sobre músculos y tendones. Por eso, la postura debe entenderse como un hábito dinámico y adaptable.

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1. La mirada al frente ayuda a organizar el eje corporal

Dirigir la mirada al frente puede ayudar a tomar conciencia de la relación entre cabeza, cuello y pelvis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errandonea recomienda dirigir los ojos hacia el horizonte y conservar la barbilla paralela al suelo. La consigna busca evitar el gesto repetido de mirar hacia abajo, que suele acompañarse de una flexión sostenida del cuello. Propone una línea imaginaria entre la cabeza y la pelvis.

No se trata de inmovilizar la cabeza ni de imponer una forma única al cuerpo. Una revisión clínica advierte que no existe una postura universal que prevenga por sí sola el dolor. La utilidad de esta pauta depende de la actividad, el tiempo que se mantenga y las características de cada persona.

2. Los hombros deben soltar tensión, no ir forzados hacia atrás

Relajar los hombros y la mandíbula evita forzar una apertura del pecho durante tareas que exigen concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hombros tienden a elevarse en momentos de estrés. La propuesta de la especialista es pensar en hombros pesados y nuca larga, en vez de llevarlos hacia atrás con fuerza. También sugiere una exhalación consciente para permitir que desciendan unos milímetros.

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Evitar empujar el pecho hacia delante.

Aflojar la mandíbula si aparece tensión.

Comprobar si los hombros suben durante una tarea concentrada.

El organismo incluye los movimientos suaves de hombros y cuello entre las estrategias para interrumpir el trabajo sedentario. La prioridad no es fijar los omóplatos, sino alternar posiciones y dar pausas a las zonas que permanecen en esfuerzo.

3. Una exhalación lenta puede servir como pausa corporal

Una exhalación lenta ofrece una pausa breve para registrar tensiones en la mandíbula, las costillas y la zona cervical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de entrar en una sala o afrontar una situación que genera tensión, Errandonea propone inhalar por la nariz y exhalar despacio. Durante esa salida de aire, invita a relajar mandíbula, hombros y costillas sin perder la sensación de eje.

Esta pauta no reemplaza un tratamiento ni corrige por sí misma un problema musculoesquelético. Funciona como un recordatorio breve para registrar el estado del cuerpo.

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Según la agencia, las pausas con respiraciones profundas y lentas pueden ser una forma de cortar la inmovilidad durante jornadas de trabajo prolongadas.

4. El apoyo de los pies aporta estabilidad desde el suelo

El talón y las bases de los dedos forman puntos de contacto que permiten reconocer cómo se distribuye el peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bailarina identifica tres puntos de contacto bajo cada pie: talón, base del dedo gordo y base del dedo pequeño. Distribuir el peso entre esas áreas permite tomar conciencia del apoyo antes de caminar o permanecer de pie.

Percibir los tres contactos sin cargar todo el peso en los talones.

Evitar bloquear las rodillas al estar de pie.

Cambiar de posición cuando la quietud se prolonga.

La estabilidad no equivale a permanecer inmóvil. El organismo advierte que tanto estar sentado como estar de pie por períodos prolongados puede asociarse con problemas musculoesqueléticos. Alternar entre sentarse, ponerse de pie y desplazarse es una medida más consistente que sustituir una posición estática por otra.

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5. El centro se activa sin contener el aire

La activación abdominal debe permitir respirar con naturalidad y acompañar el movimiento cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Errandonea, el trabajo del tronco no consiste en “meter la panza” de forma continua. Propone imaginar la cintura sostenida en todas las direcciones y activar los músculos profundos al exhalar, sin dificultar la respiración. Si respirar con naturalidad se vuelve difícil, la tensión es excesiva.

La Organización Mundial de la Salud recomienda a adultos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. Ese marco sitúa la postura dentro de un cuidado más amplio que incluye movimiento regular.

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6. Los brazos libres acompañan el movimiento y reducen la rigidez

Los brazos pueden acompañar el desplazamiento sin quedar pegados al torso ni adoptar posiciones rígidas. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

El último consejo se concentra en los brazos. Al caminar, deben acompañar el desplazamiento de manera natural; al estar quieto, conviene evitar pegarlos al cuerpo o cruzarlos de forma automática. Errandonea propone conservar espacio entre los brazos y el pecho para no añadir rigidez.

El valor de estas seis pautas reside en la observación, no en una corrección permanente. La orientación de la agencia favorece el cambio frecuente de posición, pausas breves y movimiento durante el día. Elegir una posición distinta puede resultar más útil que buscar una postura ideal.