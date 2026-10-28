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En qué consiste la regla del 85% para evitar el desgaste en el trabajo

Organismos internacionales señalan que las cargas, los horarios y la falta de recuperación requieren medidas en los ámbitos laborales

Dibujo en acuarela de un hombre sentado ante un escritorio con computadora portátil, libreta, calculadora y estantes de oficina.
La regla del 85% propone reservar energía para la recuperación y la vida personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La regla del 85% propone reservar una parte de la energía durante la jornada laboral para evitar que el trabajo absorba por completo el tiempo de recuperación y vida fuera de la oficina. El planteo apunta a moderar la exigencia sostenida, no a reducir la responsabilidad ni a convertir un porcentaje en una prescripción clínica.

El agotamiento laboral está ligado al estrés crónico que no se gestiona

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el burn-out en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su undécima revisión, como un fenómeno ocupacional y no como una enfermedad.

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Infografía con un gráfico circular del 85 por ciento, una persona con una computadora portátil, iconos y textos explicativos sobre el trabajo.
El agotamiento laboral surge cuando el estrés crónico no se gestiona de manera adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo define como un síndrome derivado del estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado con éxito. Entre sus dimensiones identifica el agotamiento o la falta de energía, una mayor distancia mental o actitudes negativas frente al empleo y menor sensación de eficacia profesional.

Esa definición permite distinguir el problema de un cansancio puntual después de una jornada intensa. También delimita su alcance: la OMS indica que el concepto se refiere específicamente al contexto laboral. Por eso, la regla del 85% puede leerse como una pauta de autocuidado, pero no reemplaza una evaluación profesional cuando el malestar persiste o afecta el funcionamiento cotidiano.

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Una mujer sentada a un escritorio se toca los ojos frente a un monitor que muestra una videollamada.
La Organización Mundial de la Salud considera el burn-out un fenómeno ocupacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta sugiere dejar un margen de energía para el descanso

La propuesta difundida por ELLE plantea trabajar con dedicación, sin llevar las reservas físicas y mentales al límite todos los días. Su lógica consiste en conservar un margen para actividades ajenas al empleo, como el descanso, vínculos, lectura o preparación de comidas. El porcentaje funciona como una imagen de ese límite y no como una medida validada para calcular el rendimiento de cada persona.

El medio recogió las observaciones de las psicólogas españolas María Jesús Álava y Marta Calderero. Álava advirtió que la sobrecarga acumulada puede provocar una sensación de cansancio considerable incluso durante momentos de inactividad.

Calderero remarcó que bajar el ritmo no equivale a abandonar las obligaciones. Ambas ideas sitúan el foco en reconocer los límites antes de que el agotamiento se vuelva sostenido.

Un hombre con camisa azul claro tiene la cara entre las manos, sentado frente a una mesa con papeles, una calculadora, un bolígrafo y una taza.
El desgaste profesional incluye falta de energía, distancia mental y menor eficacia percibida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención requiere cambios en la organización del trabajo

Las recomendaciones internacionales no reducen la prevención a decisiones individuales. La OMS señala que el trabajo puede proteger la salud mental, aunque también puede dañarla según las condiciones en que se realiza. Sus directrices sobre salud mental en el trabajo proponen intervenciones organizacionales, capacitación para responsables y trabajadores, y medidas de apoyo individual.

Entre los factores que requieren atención figuran el volumen y ritmo de las tareas, jornadas extensas, falta de pausas y escaso control sobre el trabajo. En ese marco, reservar energía no depende solo de la voluntad de cada empleado: exige que los equipos y personas responsables puedan revisar cargas, plazos y formas de coordinación.

Una mujer sentada frente a una computadora portátil sostiene su rostro con las manos mientras una gráfica ilumina su cerebro y cuello.
Las jornadas extensas y el escaso control aumentan los riesgos psicosociales en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda evaluar la carga y las asignaciones con participación de los trabajadores, evitar jornadas excesivamente prolongadas y asegurar períodos adecuados de descanso.

En su guía sobre riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, el organismo también plantea incluir pausas suficientes según la intensidad de las tareas y del tiempo de trabajo.

Hombre sentado frente a un escritorio con una computadora portátil, una libreta abierta, papeles y una taza de café junto a una ventana.
Las estrategias personales complementan, pero no sustituyen, las medidas colectivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas prácticas cotidianas pueden acompañar el límite laboral

Las estrategias personales pueden complementar, aunque no sustituir, las medidas colectivas. La OMS considera que, para trabajadores con malestar emocional, pueden evaluarse intervenciones psicosociales basadas en manejo del estrés, enfoques cognitivo-conductuales o resolución de problemas.

También contempla la actividad física como una opción para reducir esos síntomas, con distintos niveles de certeza en la evidencia.

Mujer de mediana edad con expresión de cansancio y mano en la frente, sentada frente a un laptop en un escritorio con papeles, taza y gafas.
Pedir orientación profesional resulta recomendable cuando el malestar persiste y afecta la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, el margen que plantea la regla del 85% puede traducirse en acciones concretas:

  • Establecer horarios de cierre y respetar los descansos
  • Identificar tareas urgentes y diferenciar las que pueden esperar
  • Conversar sobre cargas de trabajo que resulten difíciles de sostener
  • Pedir orientación profesional si la falta de energía, el distanciamiento del empleo o la percepción de ineficacia se mantienen

La regla no ofrece una solución universal. Sin embargo, pone en discusión una idea respaldada por los organismos internacionale. La salud mental en el trabajo requiere prevenir riesgos, habilitar descansos y organizar las tareas de modo que el desempeño no se construya a costa del agotamiento.

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