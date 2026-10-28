Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente: “Vamos a crear la Ciudad Roja, tenemos que aprovechar el estadio”

Gastón Gaudio salta de reunión en reunión. Su vida cambió de un día para el otro con la decisión que tomó y ya se lo avisó a su esposa e hijos. La agenda apretada para encontrarse con Infobae se reprograma algunas veces hasta que abre las puertas de uno de los búnkeres del equipo de trabajo sobre Avenida Libertador tras un cónclave y espera al grupo de este medio para brindar una de sus primeras entrevistas como candidato de Independiente. Ese sueño que mencionó tantas veces a lo largo de los últimos años, a punto tal que hasta quedó registrado en la biografía que lleva su nombre, está en marcha.
El Gato asegura una y otra vez que sabe dónde se está metiendo. Mira a la cámara y reafirma que está preparado para un desafío que, al menos de inicio –si gana en las urnas el 13 de diciembre–, será hostil por la situación que vive el club: “Sé perfectamente lo que es y la presión que tengo. Es un desafío que me encanta y lo estoy disfrutando”. Competirá por el Sillón presidencial del Rojo en 46 días contra Luciano Nakis y Enrique Sacco.
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— No quiero saber la respuesta de Gaudio el candidato, pero sí la respuesta de Gastón el hincha de Independiente: ¿por qué ser presidente y meterse en el barro?
— Primero de todo es que es el club que más alegrías me dio en mi vida. Yo fui feliz desde chico en ese club. Ir a la cancha, vivir momentos felices en Independiente. Y siempre fue el sueño. Lo dije, no sé... Hay un libro que escribió un periodista de tenis que se llama “Gaudio” y el otro día vino uno que lo leyó y me dijo: “Che, ¿sabés que del 2010 hasta el 2020 dijiste en tres ocasiones que querías ser presidente de Independiente?”. Yo ya me había olvidado, pero siempre fue el sueño de mi vida ser presidente de Independiente. Es lo que siempre dije que iba a ser cuando tuviera el tiempo, las ganas. Así que llegó el momento, porque se dieron todas las situaciones que quería que pasaran para que yo pueda ser presidente.
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— Y entendés que te estás metiendo en un terreno complicado, que Independiente viene de, al menos, ocho años en un descalabro con el tema de los presidentes. ¿Te sentís listo para estar cuatro años en ese entuerto?
— Sí, más de ocho años que Independiente viene en un descalabro. Sí, estoy listo pero porque tengo la disponibilidad. Hoy puedo estar los cuatro años que me va a tocar ser presidente en una situación donde ya no estoy viajando tanto. En este último tiempo viajé un montón, no tenía ni el tiempo, ni tampoco podía por el trabajo que estaba haciendo. Justo se dio todo que estoy organizado como para poder estar estos cuatro años todo el día en Independiente dedicado a eso. Por el lado familiar está bastante hablado. Es un cambio de vida al cien por ciento. Mi vida era totalmente distinta, así que lo tuve que hablar con mi mujer. Es una decisión pensada. Sé dónde me estoy metiendo, sé que es un super desafío, pero yo creo que si lo hacés con toda la dedicación que se merece estar en ese lugar yo creo que la vamos a dar vuelta. Porque si hacés las cosas bien, llamás a los mejores y sabés liderar un proyecto para poder volver a ganar, yo creo que Independiente va a volver a ser lo que era. Es lo que también nos merecemos, después de tantos años sufriendo como hincha, estaría bueno que un día volvamos a tener una alegría como la que tuvimos en su momento.
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— Hablando de liderar, vos tuviste dos experiencias: como capitán de Copa Davis y otra en tu vida cotidiana, que no se conoce tanto, a nivel empresarial. ¿De qué manera pensás conducir el club?
— Mirá, te voy a decir algo que es bastante particular, pero el tenis es el único deporte donde uno es el jefe de sí mismo. O sea, yo fui jefe toda mi vida, porque yo elegí a mi entrenador, yo elegí a mi equipo, yo elegía las giras, yo elegía dónde ir, yo elegía qué contrato se firmaba. Vos podés tener un representante, pero el tenista es el único deporte donde decide él mismo. Toda mi vida, desde los 15 años, decidí cómo voy a hacer las cosas. No es que soy un genio, es que estoy acostumbrado a vivir así, a tomar las decisiones. Yo soy yo. Yo voy a hacer lo que creo que va a ser lo mejor para el club. A tomar las decisiones de rodearme con los que mejor le hagan al club, armar el mejor equipo. Y sí, obvio que es un lugar incómodo Independiente hoy. No es una situación divertida, todo lo contrario. Pero cuando algo hacés con pasión, sos un poco irracional. Porque si lo te lo ponés a pensar es una locura el club hoy en sí. Pero estoy feliz, contento de meterme en ese lugar. Sé que me voy a comer puteadas, pero voy a poner el pecho y voy a ir para adelante y estoy seguro que me va a ir bien.
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— En el tema económico hablaste que tenés ya acompañamiento, preguntarte primero si tenés esos fondos...
— Sí...
— ¿Y cómo se manejan esos fondos?
— Mirá, la plata obviamente la vamos a tener. Era una de las dos o tres condiciones que yo tenía para decidirme a ser candidato. La plata está. El tema es que yo tengo la experiencia de los últimos 15 años con el Paris Saint-Germain. Vos podés tener mucha plata, pero las decisiones hay que tomar las correctas. Tener plata no significa que tomes decisiones estúpidas. Pasa por cómo vas a administrar la plata. La plata la vamos a usar para, primero que nada, que nunca estemos inhibidos para poder continuar con la contratación de cualquier jugador. Después, en el equipo, no en el de fútbol, en el equipo que me va a rodear en lo futbolístico. Y con ello vamos a decidir cómo armamos un equipo competitivo, que es lo que estamos esperando todos como hinchas: armar un equipo que realmente que pueda competir para volver a estar donde nos merecemos, a volver a ser el orgullo nacional. Jugar la Copa Sudamericana tiene que ser algo normal para nosotros. ¡Un mal año debería ser jugar la Copa Sudamericana!
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— ¿A cambio de qué esos fondos?
— Por sponsoreo como cualquier camiseta del fútbol argentino...
— ¿Ya con eso, con el sponsoreo, alcanza para los primeros 100 días, ponele, estar cubiertos de los baches que puedan aparecer?
— Sí, yo creo que tenemos el primer año cubiertos seguro. Después tenemos que sentarnos ahí en la sede con los que me acompañen, que se dedican a esto también y decir: cualquier deuda legítima se va a pagar, cualquier deuda que sea de origen medio raro, a la cola. No podemos estar regalando la plata. Ya regalamos durante 20 años. Ya está, se terminó el chiste.
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El Gato afirma que tiene el equipo de trabajo para el fútbol y hasta reconoce que está siendo asesorado en activo para el primer mercado de pases por Nicolás Burdisso: “Estoy trabajando con, para mí, el mejor de todos acá en Argentina. Hace tres o cuatro meses que ya estamos trabajando, porque todo el mundo está pensando: “Bueno, sí, cuando yo sea presidente...”. Escuchás a todos hablar: “No, llego, tengo un fondo de no sé dónde”. Claro, pero entrás el 14 de diciembre y tenés que saber qué vas a hacer, porque si no hiciste nada de ningún análisis de mercado, de los jugadores que pensás traer, ningún “scouting”, no tenés pensado el técnico. Tenés muy corto el bache. Es un mes nada más. Entre que empezás a hacer una negociación con un jugador, con un técnico, no sé qué, pasan 15 días. A los 15 días tenés que empezar el campeonato y ya no tenés tiempo. Hace cuatro meses que estamos trabajando con alguien realmente que se dedica a eso y se dedicó. Estudió para eso y para mí es el mejor formado de todos. Y de hecho, con cualquiera que hablás de fútbol te dice que es el mejor y es el único, para poder llegar preparado y realmente cuando abro con la llave del club, me den la llave, entro, saber a dónde tenemos que apuntar".
— ¿Tenes planificado entonces el primer mercado de pases?
— Bueno, todavía faltan dos, tres meses, pero sí, estamos haciendo el análisis de todo. De cuánta plata vamos a tener, cómo se va a gastar, qué hay que hacer, qué compromiso tenemos, qué equipo vamos a tener alrededor, “scouting”, jugadores, técnico.
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— ¿Jugadores tenés también?
— Y sí, hay. Hay...
— Charlados, no te pregunto cerrados porque entiendo que es imposible..
— Sí, cerrados es imposible, porque aparte todavía no gané. Pero sí, tenés en la mira A, B, C. A, B, C. Y después hay toda una negociación de por medio que no sabés.
— Y entrenador dijiste Milito en su momento, que está con trabajo...
— Obvio.
— ¿El perfil igual es el de Milito? Digo, un perfil similar.
— Lo que pasa es que mirá, te soy sincero, hablar del entrenador... Todos más o menos decimos lo mismo, ¿no? Independiente hoy tiene chances de poder clasificar. Y también hay que pensar en los jugadores. Porque está bien... El entrenador está trabajando y hasta te diría nos dio una ilusión contra Boca que no jugó tan mal. Hay que apoyar hoy a los jugadores y al entrenador. Hay que tratar de que clasifiquemos como sea. Y también me pongo en el lugar de los jugadores. Yo fui jugador, no de fútbol, pero entiendo lo que es que estén hablando de vos cuando tenés que rendir dos exámenes más y se escucha el murmullo de la gente. A los chicos hay que ayudarlos. Yo no creo que ningún deportista en el mundo quiera estar en la situación que están ellos hoy, porque no existe, no entra en ninguna cabeza más o menos lógica o que haya competido en algo. ¿Cómo vas a estar cuestionando a los chicos que son tus soldados? Son los que te defienden tu bandera todos los días. No creo que nadie quiera hacer algo mal a propósito siendo deportista. Nunca querés perder, nunca querés jugar mal. Uno hace lo que puede, obvio. No están saliendo las cosas, sí, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir tratando hasta que termine el campeonato, ayudarlos.
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— Muchas veces hablan que Independiente debe 20 millones de dólares y mencionan como si el monto fuese un montón. Me suena extraño en un club como Independiente, si tiene inferiores sanas, debería ser un monto lógico con ventas de jugadores de un club como Independiente o acercarse a una cifra similar...
— Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Cuando está todo tan depreciado en Independiente, todo pensás que vale menos. Hoy ves a Montiel y decís: Montiel es un jugador que puede ser vendido a Europa tranquilamente. Pero viste como está todo... Como mira el hincha hoy cada vez que nos vamos de la cancha, nos vamos todos decepcionados, ¿viste? Entonces perdimos 4-1 con Instituto. Y bue, perdimos. Y todo es así. Entonces todo te tira para abajo. Hasta los mismos jugadores que merecen tener su respeto y merecen tener un precio acorde a Europa. Si nosotros entramos al club, eso va a cambiar. Porque ya toda la esperanza, el ánimo, la motivación, se va a apreciar. Si soy el presidente, vos me podés ofrecer, no sé, 5 millones por Montiel, te voy a decir que no, para mí vale más. No tengo la urgencia de venderlo ¿entendés? Voy a vender cuando crea que es un buen negocio para el club. Sino, ¿para qué lo vas a vender? Que se quede jugando con nosotros. Pero si tenés necesidades todo el día, si Bragantino te inhibe mañana y tenés que cambiar uno para pagar el otro y, bueno, siempre estás jugándola de atrás. Cuando tenés un respaldo económico podés negociar mucho mejor. Una cosa lleva a la otra. Hoy tenés chicos en las inferiores que realmente hay nombres. Todos los representantes que se desesperan por ir a buscarlos ahí, no son boludos, ¿eh? No es que van y los agarran porque les dijeron: “Me parece que este puede jugar bien”. Saben quién juega bien. Tenemos que hacerlo valorar.
— ¿Y cómo se labura en inferiores para eso? Hablaste de trasladar la pensión...
— Eso me parece básico y elemental. Yo soy padre, antes que nada, soy un ser humano. Fui deportista, de los buenos... Sé perfectamente cómo hay que hacer una carrera de un niño que quiere ser deportista en cualquier deporte que elijas. Vos no podés tener a un chiquito de 10, 12 o 15 años, la edad que se te ocurra, en un lugar encerrado, que no tiene ningún tipo de contacto social en Domínico alrededor y que tenga alguna motivación para jugar algo. Es imposible. ¿Cómo lo motivás para que el chico se aleje de su familia? Porque generalmente si viene del interior, está solo en la pensión, no esté con sus hermanos, no esté con sus amigos, no tenga una vida social normal de un chico de 13. ¿Qué ganas, no de hacer fútbol, ganas de hacer qué tenés? Nada. Lo único que hacés es estar con el teléfono únicamente hablando con tus papás o haciendo estupideces. Porque estás descontrolado, nadie te controla. Entonces, sí o sí, la pensión tiene que estar en donde tenga contacto social, al lado del club. El terreno del Pato lo vamos conseguir. Lo voy a tener y va a ser Independiente. Vamos a crear la Ciudad Roja. Avellaneda tiene que ser roja en todo lo que rodea la cancha. Y ahí vamos a poner la pensión con sus canchas, con su lugar para estar, con su persona social que cuide a los chicos, que los haga tener una vida normal, que vayan al colegio a tres cuadras, que si se quiere tomar un colectivo para con alguien, pueda tener algo más o menos cerca de cruzar del otro lado de la vía y vaya al shopping, no sé, a comerse una hamburguesa. Lo que hacés vos cuando sos un pibe normal, no estar encerrado y que no puedan salir, porque si salen del otro lado sabemos lo que pasa. Eso es mi prioridad, eso va a pasar. Y por ahí hasta la gente va a decir: “Bueno, pero yo quiero ganar el domingo”. Está bien, pero yo me voy a acordar después, cuando ese chico de 13 tenga 20 y yo no esté, porque ya no voy a ser ni presidente. Yo voy a tener el orgullo de decir: “Ese chico salió de la pensión nueva que hicimos nosotros y no se fue a Vélez, no se fue a Lanús”. Ahí el club va a crecer y ahí sí vamos a tener valor agregado. Y eso va a ser gracias a mí y lo voy a hacer. Y seguro, ni bien entro.
— ¿A qué te referís con la “ciudad roja”?
— Vos bajás los siete puentes, entrés por donde entrés, Alsina, va a ser todo el mundo Independiente. Desde el Pato, el tenis, la cancha, el estadio va a ser otra cosa. Realmente tenemos que aprovechar el estadio, eso es verdad. La sede no puede estar en Mitre, la sede de todo lo que sea administrativo, presidencia. ¿Vos conocés algún club en el mundo donde el presidente esté en una oficina en otro lado? ¡El presidente tiene que estar en la cancha! La cancha tiene que ser el lugar nuestro. ¿Una vez cada 15 días salís a la cancha? Un lugar donde hay 60.000 metros vacíos. Es una ridiculez.
— Lo hablo con todos los candidatos: a los alrededores hay muchos locales vacíos, ¿puede existir ese proyecto de invertir en eso?
— Ese proyecto está también hablado con la Intendencia de Avellaneda, porque podríamos haber sido como sede para el Mundial 2030. Entonces, habría que mejorar un montón de cosas, del acceso y qué sé yo. Es una posibilidad que se puede lograr eso. Se puede tranquilamente hablar. Yo, si tengo la posibilidad, me quedo con todo lo que está en frente de la cancha. Todo tiene que ser Rojo. Crear el micromundo Independiente en esas 10 manzanas. Entrás ahí y tenés que sentirte que es una ciudad roja. Desde las inferiores, la presidencia, los stores que venden la ropa. Todo, el museo. ¡Independiente no tiene un museo! Es el equipo más grande de América y no tiene un museo donde la gente se muere por ir a conocer las copas.
— ¿Carlos Matheu va a ser el coordinador de inferiores? ¿Va a seguir trabajando en el club?
— Mira, él hoy está trabajando en el club. Hablar de él es un poco incómodo porque hoy trabaja en el club. Pero si me decís a mí, a mí me encanta lo que está haciendo Matheu. Me encanta. Con Tuzzio, me parece que están haciendo un trabajo superprofesional y está dando sus resultados. De hecho, el otro día entraron dos chicos, Parmo y Tempone, que están ahí. Yo sé que ellos promueven y, bueno, el técnico después tiene su decisión. Me encantaría porque sé que aman el club. Si estás trabajando ahí y amas al club, estoy seguro que va a salir todo mucho mejor que uno que está contratado y va a cobrar el sueldo.
— ¿Cómo se vende la marca Independiente en el mundo?
— Hay desidia en Independiente. En los últimos 20 años, Independiente nunca se vendió. Independiente es el más grande de América. Tiene siete Copas Libertadores. Independiente está muy desaprovechado. Independiente se puede vender 150 veces mejor.
— ¿Y es fácil eso?
— Yo creo que con dedicación y poniendo gente idónea y profesional, Independiente se tiene que vender. Somos Independiente. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No te das cuenta. Somos muy grandes. 5 millones de hinchas. La cantidad de ingresos que pueden entrar, y la cantidad de ingresos que podes generar porque hoy solamente estamos pensando a ver cómo hacemos para el sponsor. Pero hay 1500 cosas que podés armar para poder traer más ingresos a Independiente.
— Hablas de lo que se dice de vos, ¿qué es lo que más te duele de lo que se dice y tener que ir a explicarle a tu familia?
— Hoy con las redes sociales inventan cualquier cosa. Se dicen barbaridades. Imaginate que yo hace 15 años que no tengo nada que ver con la exposición. Justamente fue lo que más disfruté de mi vida después de dejar el tenis, no estar expuesto a nada de todo esto. Y explicarle a la madre de mis hijos que esto iba a pasar, pero bueno, cuando lo ves, molesta.
— En esta línea, primero se dice que la campaña te la arman Julio Comparada y Luis Barrionuevo...
— Cada día se van sumando más...
— Hablaste de tu relación con Ritondo y Macri en la entrevista donde te lanzaste..
— Es aburrido ya el tema. Todos los días se pone uno nuevo. Yo soy yo, ¿ok? Yo soy yo. Yo traigo todo, yo pongo la que hay que poner yo. Nadie te da nada. ¿O vos conocés gente que te regala algo en la vida? ¿Vos acá estás laburando gratis? No, acá todo el mundo critica, señala, no sé qué. Yo soy yo. Yo voy a decidir qué sí y qué no. No hay nadie que mande a nadie. Y aparte, ¿yo me voy a exponer a que alguien me diga lo que tengo que hacer y después todas las balas me las como yo? Olvidate, todas pavadas. Esa es una de las cosas que inventa la gente que molesta. Pero bueno, ya me aburrí del tema, ya lo aclaré 70 veces. Si querés votar al otro, votá al otro, pero yo te estoy diciendo que yo voy a hacer lo que hay que hacer.
— Elogiaste a Fabio Fernández también en una entrevista, ¿Seguís hablando con él? ¿Va a ser parte?
— Hablé dos o tres veces más. Yo sé la verdad y, el hincha de Independiente, creo que también sabe la verdad. Estaría bueno que Fabio también le cuente a la gente cómo fue.
— ¿Pero es un perfil que te interesa?
— A mí me parece que Fabio gestionando en Independiente, cuando estuvo, fue lo único bueno que tuvimos y tuvimos esa ventanita de satisfacción.
— El fin de semana colgaron una bandera de “Gaudio Presidente” en el estadio y en las redes sociales se criticó a eso, ¿qué tenes para responder a eso?
— Con 40.000 personas en la cancha, ¿yo qué puedo hacer? No tengo ni idea quién lo hizo, cómo se hizo. No sé cómo se hace eso. No llevo banderas yo, la verdad. Voy con la camiseta adentro y a veces hasta ni la muestro porque soy muy cabulero. No manejo nada de todo eso, no tengo ni idea.
— ¿Hablamos en cuatro años si ganás?
— Ojalá, Dios te escuche. Ojalá. En cuatro años no, podemos hablar antes si querés, no tengo drama.
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