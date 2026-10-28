Cande Tinelli compartió su rutina de entrenamiento y apuntó contra los comentarios sobre su físico: “Cuidado con las palabras”

Cande Tinelli se mostró realizando una serie de ejercicios como parte de una rutina de entrenamiento de fuerza (Instagram)

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Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario elegido por Cande Tinelli para hablar sobre su relación con la alimentación y los comentarios vinculados con el cuerpo. En esta oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli compartió parte de su rutina de entrenamiento. Y, tras recibir críticas en los comentarios, decidió responder con un fuerte descargo.

La joven compartió un clip de un entrenamiento enfocado en el desarrollo de la fuerza, que fue registrado por su entrenador personal. La rutina estuvo organizada en cinco bloques de trabajo físico e incluía ejercicios destinados a distintas zonas del cuerpo. El circuito comenzó con remo con mancuernas y sentadillas, dos ejercicios orientados a la espalda y las piernas. Luego continuó con trabajos para los brazos, entre ellos jalones en polea a un brazo y bíceps con mancuernas. También incorporó sillón de cuádriceps, tríceps en polea y sentadillas búlgaras. La rutina finalizó con planchas con elevación de rodillas y crunch abdominal con peso.

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Junto al video, el personal trainer de Cande explicó cuál era el objetivo del trabajo físico que realizaba. “El objetivo de Cande es ganar fuerza, así que en esto se basa su rutina, un trabajo donde el cuerpo trabaje de manera completa para que pueda rendir mejor en su deporte”, escribió. La publicación generó comentarios sobre los ejercicios, pero también derivó en observaciones relacionadas con la alimentación y el cuerpo de la diseñadora.

Cande Tinelli respondió las críticas luego de compartir su rutina de su entrenamiento físico

Una usuaria cuestionó el hecho de que, según su mirada, la rutina no estuviera acompañada por determinados nutrientes. “Le falta la prote, los carbs, la fibra y las grasas saludables, si no, al dope todo!!!”, escribió. Otra persona se sumó a la crítica y agregó: “Que comience por comer!!!!”.

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Tinelli decidió exponer ambos comentarios y responder públicamente. “Chequear a una flaca es igual que bardear a una gorda. No hay diferencia. Desde que nací tengo trastornos y un montón de mambos detrás de un cuerpo que quizás ni sabés”, expresó.

“No opinen sin saber porque a mí me puede afectar al igual que una persona con obesidad”, continuó la hija de Marcelo Tinelli. “Cuidado con las palabras y lo que dicen. Envidiosas resentidas. Seguro no son felices con sus cuerpos por eso entran a bardear, la gente que es feliz no rompe las pelotas”, lanzó. Su respuesta generó repercusiones entre sus seguidores, que retomaron la publicación para debatir sobre la presión estética y la manera en que se habla de la alimentación en internet.

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No es la primera vez que Cande llama la atención sobre este tipo de mensajes. En septiembre pasado, había cuestionado el impacto de las publicaciones vinculadas con el déficit calórico y la obsesión por llevar una vida saludable. “Me tienen con las bo... muy llenas con lo del déficit calórico y la obsesión por la vida saludable de Instagram prácticamente inalcanzable”, escribió. Después, Cande fue más contundente con su reclamo. “Sean normales por el amor de Dios, ¡dejen de enfermar cabezas sanas!”, sentenció. De esa manera, cuestionó las publicaciones que muestran dietas, ejercicios y transformaciones corporales sin considerar el efecto que pueden producir en quienes las consumen.

Cande Tinelli ya se había expresado duramente contra las tendencias alimenticias de las redes sociales (Instagram)

Ahora, en su nuevo descargo, la diseñadora retomó esa preocupación y volvió a referirse a las consecuencias de opinar sobre el cuerpo y la alimentación de los demás. Sus palabras se relacionaron con una experiencia personal que, según explicó, forma parte de su historia desde hace años. Por eso, pidió que los usuarios sean más cuidadosos antes de escribir comentarios sobre personas a las que no conocen.

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Con este nuevo mensaje, Cande Tinelli volvió a plantear una crítica hacia la exposición permanente de los cuerpos en internet y hacia las opiniones que se presentan como recomendaciones sin conocer la realidad de cada persona. Su respuesta se sumó a los cuestionamientos que ya había expresado sobre el déficit calórico y la vida saludable como modelo único. En ambos casos, buscó marcar un límite frente a los comentarios sobre su cuerpo y su alimentación.