La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

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Mientras Estudiantes de La Plata avanza con los preparativos de cara a la final de la Copa Libertadores que se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Flamengo todavía pretende recurrir a los “escritorios” para obtener la clasificación al duelo definitorio contra Palmeiras debido a la cuestionada inclusión de Marcos Rojo en la revancha de semifinales en el Maracaná.

Vale recordar que la Conmebol imposibilitó la elegibilidad del ex defensor de Racing de Avellaneda en el encuentro de ida que el Pincha y el Fla disputaron en La Plata, pero luego de elevar una presentación ante el TAS, el club presidido por Juan Sebastián Verón consiguió una aprobación momentánea para que el futbolista de 36 años fuera utilizado en el desquite que se llevó a cabo en Brasil en el que finalmente fue titular. Los cariocas entienden que existieron incongruencias en su convocatoria y quieren agotar instancias para que, llegado el caso, la institución argentina sea descalificada del certamen por este motivo.

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El entrenador del Flamengo, Leonardo Jardim, se refirió a este tema en conferencia de prensa. Al ser consultado por la posibilidad de que su equipo sea el que finalmente acuda a la final de Libertadores contra Palmeiras, aseguró: “Yo creo que es posible, pero se está encargando nuestro departamento jurídico y no me voy a extender”. Estos comentarios fueron complemento a un comunicado de prensa que emitió la entidad rubronegra en los últimos días. Allí se expidió e informó: “No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países”.

Verón asegura que Estudiantes jugará la final de la Libertadores

En diálogo con Radio La Red, Verón se refirió al caso de la habilitación de Rojo por parte del TAS y la Conmebol: “Nosotros desde un primer momento con el tema de Marcos nos asesoramos con Ariel Reck (abogado en derecho deportivo) para saber dónde estábamos parados y también sabiendo que no queríamos tener ningún problema. Si él nos decía que esto no corre, que podía venir para atrás, no íbamos a hacer nada. Después de informarnos y asesorarnos, estábamos en lo correcto, hicimos la presentación y el TAS falló a favor nuestro. A partir de ahí la habilitación de Marcos”.

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Y ya con vistas a la final y el desenlace de la cuestión legal, la Brujita concluyó: “Hoy estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, que no sabemos cuándo será. Puede ser antes o después de la final. Lo importante de esto es que Marcos jugó habilitado por el TAS y lo que se define para adelante, no pone en riesgo de que juguemos la final”.

Tal es la seguridad del presidente pincharrata de que su equipo será protagonista contra Palmeiras que hasta adelantó que la Conmebol dará detalles del lanzamiento de la venta de entradas para los fanáticos del León y que ya están organizando una movilización sin precedentes para asistir al duelo que definirá al próximo campeón de América: “Habrá una movida muy grande, con micros y particulares. Estamos trabajando con Buquebús también”.

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EL COMUNICADO OFICIAL DEL FLAMENGO

El Club de Regatas do Flamengo aclara que no ha iniciado ningún procedimiento relativo al registro del atleta Marcos Rojo por el Club Estudiantes de La Plata en la CONMEBOL Libertadores 2026.

El 9 de octubre, el Estudiantes solicitó a la CONMEBOL la inclusión del atleta en su lista para la semifinal, en sustitución de un jugador lesionado. El período de inscripciones (“ventana de transferencias”) en Argentina había finalizado el 2 de septiembre, y el atleta había disputado partidos oficiales por el Racing hasta el 27 de septiembre.

La CONMEBOL, organizadora de la competición, que siempre ha velado con rigor por el cumplimiento de sus reglamentos y por la integridad de sus torneos, analizó la solicitud y consultó a la FIFA. La FIFA aclaró que sus normas sobre períodos de inscripción son de aplicación obligatoria también en las transferencias nacionales y no admiten excepciones más allá de las previstas en su reglamento. Con base en ello, la CONMEBOL rechazó la sustitución el 14 de octubre y mantuvo el rechazo el 15 de octubre, es decir, antes del partido de vuelta de la semifinal. Estas normas son de observancia obligatoria por todas las asociaciones y conocidas y aceptadas por todos los clubes al inscribirse en el torneo. El Flamengo no participó en ninguna de estas etapas.

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Inconforme, el Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (CAS) e indicó al Flamengo, su adversario en la semifinal, como parte en el proceso. Fue así que, el 16 de octubre, el Flamengo fue convocado al caso. El 21 de octubre, el CAS autorizó provisionalmente la participación del atleta, pero denegó la solicitud del Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final. Los riesgos de esta elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador.

Convocado a integrar un proceso que no inició, el Flamengo actuó únicamente para preservar sus derechos. Antes del partido semifinal, informó al CAS, en una manifestación también comunicada al Estudiantes, que, si el atleta era alineado, presentaría la reclamación prevista en el reglamento. El club argentino, por lo tanto, entró al campo consciente de esa consecuencia, además de la advertencia ya hecha por el propio CAS. Tras el partido, el Flamengo presentó la reclamación dentro del plazo, en los términos del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y solicitó que el caso se decida antes de la final de la competición.

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Por lo tanto: (i) antes del partido de vuelta de la semifinal, la CONMEBOL, tras consultar a la FIFA, denegó en dos ocasiones la solicitud del Estudiantes para inscribir al atleta; (ii) fue el Estudiantes quien recurrió al CAS para obtener la liberación del atleta, incluyendo al Flamengo como parte en el proceso; y, (iii) antes del partido, el CAS denegó al Estudiantes la pretendida garantía de que la alineación del atleta no traería consecuencias deportivas y disciplinarias.

No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países.

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El Flamengo reitera su profundo respeto al CAS y a la CONMEBOL, instituciones cuya actuación es esencial para la integridad, la seguridad jurídica y el equilibrio del fútbol internacional, así como al Estudiantes, club de reconocida tradición. Confiado en la conducción responsable y criteriosa del proceso por parte de la CONMEBOL, el Flamengo aguardará con serenidad la decisión final y la acogerá con el respeto institucional que siempre ha guiado su actuación y que espera de todos los participantes.