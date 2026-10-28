Receta de vacío al horno con papas bravas, rápida y fácil

La receta de vacío al horno con papas bravas demanda un tiempo total de elaboración de una hora y diez minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vacío al horno recién dorado convierte cualquier comida en un encuentro especial. La carne queda tierna por dentro, con una superficie sabrosa y jugosa que combina muy bien con unas papas crocantes y una salsa con el picor justo.

Este corte suele aparecer en los almuerzos familiares de fin de semana, aunque esta versión está pensada para resolver una comida abundante sin complicaciones. Las papas bravas aportan el toque especiado y convierten el plato en una opción completa.

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Receta de vacío al horno con papas bravas

Se trata de un corte de carne vacuna cocido al horno con condimentos simples, acompañado por papas doradas y una salsa brava preparada con tomate, pimentón y ají molido.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 55 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos.

Ingredientes

La salsa brava se cocina en la sartén con cebolla, tomate triturado, ajo, vinagre y ají molido (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 kg de vacío.

1 kg de papas.

3 cucharadas de aceite.

3 dientes de ajo.

1 cucharadita de pimentón dulce.

0,5 cucharadita de ají molido.

1 cucharadita de orégano seco.

1 cucharadita de sal gruesa.

0,5 cucharadita de pimienta negra.

1 cebolla chica.

2 tomates perita maduros o 250 g de tomate triturado.

1 cucharadita de azúcar.

1 cucharada de vinagre de alcohol.

100 ml de agua.

Sal fina, cantidad necesaria.

Perejil picado, cantidad necesaria.

Cómo hacer vacío al horno con papas bravas, paso a paso

Precalentar el horno a 220 ℃. Retirar el exceso de grasa del vacío, sin quitar toda la cobertura, porque ayuda a mantener la carne jugosa. Colocar la carne en una asadera con la grasa hacia arriba. Frotar con 1 cucharada de aceite, 1 diente de ajo picado, sal gruesa, pimienta y orégano. Llevar el vacío al horno fuerte durante 15 minutos para dorar la superficie. Este sellado inicial ayuda a conservar los jugos de la carne. Bajar la temperatura a 190 ℃ y continuar la cocción durante 35 a 40 minutos, según el grosor del corte y el punto buscado. Mientras tanto, lavar las papas y cortarlas en cubos medianos. Secarlas muy bien con un repasador limpio para favorecer el dorado. Mezclar las papas con 2 cucharadas de aceite, 1 diente de ajo picado, pimentón dulce, ají molido y sal. Distribuirlas en otra asadera, sin amontonarlas. Cocinar las papas durante 35 a 40 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. La asadera debe quedar amplia para que las papas se doren en lugar de hervirse. Para la salsa brava, calentar una sartén con unas gotas de aceite. Rehogar la cebolla picada durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Agregar el tomate triturado, el azúcar, el vinagre, el resto del ajo, una pizca de sal y el ají molido. Cocinar durante 10 minutos, hasta obtener una salsa espesa. Procesar la salsa o dejarla rústica, según el gusto. Agregar el picante de a poco para controlar mejor la intensidad. Retirar el vacío del horno y dejarlo reposar durante 10 minutos antes de cortarlo. Este descanso permite que los jugos se redistribuyan. Cortar la carne en fetas finas, servir con las papas bravas y terminar con la salsa por encima o en un recipiente aparte. Decorar con perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El sellado inicial de la carne a 220 grados durante quince minutos conserva los jugos en el corte vacuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 780 kcal.

Grasas: 42 g.

Carbohidratos: 48 g.

Proteínas: 55 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El vacío cocido y las papas pueden conservarse en la heladera, dentro de recipientes herméticos, durante 3 días.

La salsa brava dura hasta 4 días en la heladera. Conviene guardar la carne, las papas y la salsa por separado para conservar mejor las texturas.

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También se puede freezar la carne cocida durante 2 meses. Las papas no mantienen tan bien su textura después del freezer, por lo que es preferible prepararlas en el momento.