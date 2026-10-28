El Salvador

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

Garita Palmera perdió 7-6 ante Marseille BT, de Francia, tras una reacción final que no alcanzó para corregir los desajustes defensivos en su último partido de la fase de grupos en Alanya, Turquía

La lluvia acompañó el encuentro y condicionó el desplazamiento del balón sobre la arena. (Foto cortesía INDES)
La lluvia acompañó el encuentro y condicionó el desplazamiento del balón sobre la arena. (Foto cortesía INDES)
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El esfuerzo final de Garita Palmera no alcanzó para evitar una nueva caída en la World Winners Cup 2026. El equipo salvadoreño perdió 6-7 ante Marseille BT, de Francia, en Alanya, Turquía, y terminó la fase de grupos con un triunfo y dos derrotas.

El conjunto ahuachapaneco llegó al último partido del Grupo D con la necesidad de sostener el impulso que había mostrado frente al BSC Malaisary de Kazajistán. Sin embargo, volvió a pagar caro los errores defensivos y la falta de control en momentos clave del encuentro.

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La lluvia acompañó todo el partido y condicionó el juego sobre la arena. Garita Palmera tomó ventaja con un gol temprano de José Oliver, pero Marseille BT reaccionó y encontró espacios para revertir el marcador durante el primer período.

Garita Palmera BS perdió 6-7 ante Marseille BT en la World Winners Cup 2026 disputada en Alanya, Turquía. (Foto cortesía INDES)
Garita Palmera BS perdió 6-7 ante Marseille BT en la World Winners Cup 2026 disputada en Alanya, Turquía. (Foto cortesía INDES)

Los errores defensivos dejaron a Garita Palmera en desventaja

Pedro Gomes marcó dos veces para el club francés y Sebastián Corcega sumó otro tanto para establecer el 3-1. Garita Palmera redujo la diferencia antes del descanso gracias a Lonis Calero, quien anotó el 2-3 y mantuvo al equipo salvadoreño cerca en el marcador.

El tercer período concentró la mayor parte de las emociones. Un autogol del arquero Andrés Rivera dejó el partido 3-4, pero Marseille BT aprovechó ese momento para ampliar la distancia. Théo Cantona convirtió el 3-5 y Kylian Varrel anotó el 3-6.

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La defensa salvadoreña tuvo dificultades para contener las jugadas ofensivas del rival. Marseille BT encontró opciones con rapidez tras recuperar el balón y castigó las desconcentraciones de Garita Palmera, que debió jugar buena parte del tramo final con urgencia ofensiva.

Oliver respondió con dos goles que acercaron al cuadro ahuachapaneco a 5-6. La reacción permitió que Garita Palmera volviera a competir por el resultado, aunque Sebastián Corcega anotó el séptimo tanto francés a un minuto del final.

El delantero salvadoreño volvió a marcar para el 6-7 definitivo, pero el tiempo no alcanzó para un nuevo empate. José Oliver terminó el encuentro como la principal referencia ofensiva de Garita Palmera, aunque sus anotaciones no compensaron los problemas colectivos en defensa.

Paola Calderón anotó los cuatro goles en la victoria 4-2 de Barra de Santiago frente a Union Vrede BS. (Foto cortesía INDES)
Paola Calderón anotó los cuatro goles en la victoria 4-2 de Barra de Santiago frente a Union Vrede BS. (Foto cortesía INDES)

El equipo cerró su participación en la fase de grupos con la derrota inicial por 2-5 ante Union Vrede BS, de Bélgica; la victoria 5-3 frente a BSC Malaisary; y la caída ante el club francés. El saldo dejó al representante salvadoreño con nueve goles marcados y 15 recibidos en tres presentaciones.

Barra de Santiago logró su primera victoria y espera su último partido

En la rama femenina, Barra de Santiago consiguió su primera victoria en el torneo tras imponerse 4-2 a Union Vrede BS. Paola Calderón marcó los cuatro goles del equipo salvadoreño y fue decisiva en un partido que también exigió orden defensivo sobre una cancha afectada por la lluvia.

(Foto cortesía INDES)
(Foto cortesía INDES)

El club ahuachapaneco había comenzado con una derrota 2-5 ante Ceilandia EC, de Brasil. Tras el triunfo frente al equipo belga, Barra de Santiago aún tiene pendiente su último compromiso de la fase de grupos ante CD Higicontrol Melilla, de España, programado para este miércoles 28 de octubre.

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