En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

Eduardo Costantini y Elina Costantini recorren las instalaciones del Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, en la Ciudad de México. Acompañados por su pequeña hija, caminan por los jardines del recinto y se acercan a contemplar un altar conmemorativo dedicado a la artista mexicana

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Elina Costantini viajó a México junto a Eduardo y su hija para regresar a la Casa Azul, el museo dedicado a Frida Kahlo, una visita que tuvo un significado especial para la modelo y empresaria. A través de una serie de imágenes, la familia mostró distintos rincones del lugar: los jardines, las paredes de piedra volcánica, las puertas verdes, las flores y los espacios azules que forman parte de la casa donde vivió la artista mexicana.

En las fotos, Elina aparece junto a su esposo y la pequeña hija de ambos, Kahlo, a quien llamó así justamente por la artista. En una de las postales, los tres posan frente a una puerta verde enmarcada por muros azules y rojizos. En otra, la empresaria sostiene a la niña en brazos ante una inscripción que recuerda a Frida Kahlo y a Diego Rivera. También hubo una imagen de la nena tomada de las manos de sus padres, de pie frente a una de las paredes del museo.

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La visita incluyó recorridos por los patios interiores, con macetas, plantas, esculturas y una vegetación que contrasta con los colores característicos de la Casa Azul. En las imágenes también se observan las fachadas de piedra oscura, las grandes ventanas, recipientes de barro dispuestos en las paredes y las escaleras que conducen a los diferentes ambientes del inmueble.

Eduardo y Elina Costantini posan junto a su hija Kahlo frente a un muro del Museo Frida Kahlo durante un viaje familiar a México.

Junto a la secuencia, Elina compartió un mensaje que dejó en evidencia el significado personal que tuvo este regreso a la casa de la artista: “Tan, pero tan felices de haber visitado ayer la casa de nuestra querida gran artista mundial y maga, Frida Kahlo. ‘La Casa Azul’. ¡Gracias por tanto, Frida! Por tu magia, tu fuerza y ese legado eterno que sigue inspirándonos cada día. ¡Te amamos con toda nuestra alma!”.

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La escapada familiar tuvo una carga especial para Elina, quien mantiene desde hace años una admiración por la pintora mexicana. Esta vez, la experiencia sumó una nueva dimensión: recorrió el museo con Eduardo y con su hija, a quien llevó en brazos durante parte de la visita y con quien posó frente a uno de los murales azules del lugar.

La niña vistió un saco claro, vestido blanco, medias con lunares y zapatos del mismo tono. En las imágenes, Eduardo y Elina la acompañan mientras camina entre ellos. La pareja eligió una gama oscura para su vestuario: él llevó un sweater negro sobre camisa celeste y ella un conjunto negro con saco y falda o vestido de largo midi.

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Eduardo y Elina Costantini posan en una estructura de piedra dentro del patio del Museo Frida Kahlo durante su viaje familiar a Ciudad de México.

Entre los detalles que compartieron se distinguen paredes con la leyenda “Museo Frida Kahlo”, espacios dedicados a la memoria de la pintora y frases escritas sobre fondos azules. Una de ellas dice: “Frida y Diego vivieron en esta casa”, junto a las fechas de nacimiento y muerte de ambos artistas.

La conexión de Costantini con Kahlo no comenzó con la exposición que llevó al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). La modelo recordó parte de esa historia durante una charla con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, el ciclo de El Trece.

Según relató, su interés por la vida de la artista empezó durante la infancia. Cuando tenía cinco años, su abuelo le regaló una computadora y ella comenzó a buscar las biografías de mujeres que consideraba referentes. “Me gustaba estudiar las biografías de las mujeres empoderadas. Empecé a estudiar a Frida, a googlear”, contó.

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Elina Costantini sostiene a su hija Kahlo frente a una pared conmemorativa durante un recorrido por el Museo Frida Kahlo

El rostro de la pintora mexicana quedó como fondo de pantalla en aquella computadora durante años. Más tarde, a los 19, Elina viajó por primera vez a México para trabajar como modelo de alta costura. Ese viaje le permitió cumplir uno de sus deseos: conocer la casa de Coyoacán que Kahlo compartió en distintos períodos de su vida con Diego Rivera.

“Lo primero que hice fue ir a la Casa Azul. La estudié 17 años”, recordó. Con el paso del tiempo, volvió al lugar junto a Eduardo. En aquel recorrido surgió una escena que ella misma definió como una fantasía de visitante. “Le dije: ‘Ay, Eduardo, sentémonos un ratito en el jardín, a disfrutar como si fuéramos Frida y Diego’”, relató.

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Aquella visita también abrió la puerta a un proyecto que llevó años de trabajo. Durante el recorrido por el museo, una curadora le preguntó por qué, si era embajadora de la Semana de la Alta Costura de Argentina, no impulsaba una muestra dedicada a Kahlo.

El patio interior del Museo Frida Kahlo reúne vegetación diversa, esculturas de piedra volcánica y muros azules en la alcaldía de Coyoacán

Elina contó que recibió la pregunta con sorpresa. “Yo pensé que era una broma y le dije: ‘Por supuesto, ¿a qué hora tengo que llamar? ¿Con quién tengo que hablar?’”, señaló en televisión.

Al día siguiente recibió el llamado de Perla Labarte, directora del Museo Frida Kahlo. A partir de entonces comenzó un proceso de trabajo conjunto que se extendió durante tres años y medio. La exposición finalmente abrió sus puertas en septiembre en el MALBA y permitió que el vínculo de Costantini con la artista trascendiera su admiración personal.

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Ahora, el viaje junto a Eduardo y su hija devolvió a la familia al punto de partida de esa historia. Entre fotos frente a los muros azules, jardines con flores y escenas familiares, Elina volvió a la casa que visitó por primera vez cuando era adolescente y que, con el tiempo, quedó ligada a uno de los proyectos más relevantes de su carrera.