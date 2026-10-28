Operativo Bolsonaro: la Casa Rosada guarda silencio a la espera de la recepción oficial de Estados Unidos

Javier Milei en Río Tinto- Salar del Hombre Muerto

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El presidente Javier Milei guarda especial cautela este miércoles para referirse al operativo que logró trasladar a Flávio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos. El excandidato del Partido Liberal (PL) contó con apoyo logístico del Gobierno argentino para facilitar su extracción de la región. Aunque el despegue del vuelo privado se concretó con éxito a primera hora de este miércoles, el mandatario libertario todavía no realizó comentarios al respecto.

Quienes forman parte del círculo de Milei explican que es “particularmente cauteloso” para expresarse en operativos de ese estilo, incluso cuando parecen haber concluido. En la Casa Rosada advierten que Estados Unidos todavía no realizó comunicaciones oficiales respecto a la recepción de Bolsonaro en su país. Se espera que se le conceda algún tipo de estatus específico que le permita su permanencia allí por tiempo indefinido.

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Infobae consultó a voceros oficiales de la Presidencia pero esgrimen que no hay precisiones al respecto. “No se sabe si después dirá algo o no”, indicaron. Milei no escribió ni compartió ninguna publicación en sus redes que hiciera mención al operativo de facilitación para que Bolsonaro y su familia más cercana pudieran entrar a la Argentina y despegar rumbo a Miami. Con la misma actitud se plegó el canciller Pablo Quirno, quien también monitoreó toda la situación que ocurrió desde el lunes hasta esta madrugada.

Javier Milei en Río Tinto- Salar del Hombre Muerto

No ocurrió lo mismo de parte del asesor presidencial Santiago Caputo y su entorno de alfiles digitales, quienes destacaron que los medios de comunicación fallaron en su cobertura del caso. “A veces, y solo a veces, es muy positivo que el periodismo repita cualquier cosa sin chequear nada”, publicó el legislador bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, en referencia a que esa circunstancia sirvió a la estrategia oficial para que Bolsonaro ganara tiempo para llegar al aeropuerto de Puerto Iguazú sin que las autoridades brasileñas incrementaran sus controles fronterizos.

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Bolsonaro aterrizó esta mañana en el aeropuerto de Opa Locka, en Miami, a bordo de un Gulfstream G550 de matrícula argentina. La aeronave realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, y trazó una ruta que evitó sobrevolar territorio brasileño. Nadie salió a recibirlo y descendió de la aeronave acompañado únicamente por su esposa y tres escoltas, pero se presume que por la tarde iría a encontrarse con autoridades de la administración estadounidense para comenzar la regularización de su situación en el país.

Una fuente en estricta reserva no descarta que pueda existir una comunicación entre Milei y Bolsonaro en las próximas horas. “Claramente puede haber algún tipo de llamado”, afirmó, aunque aclaró que no hay ningún indicio extraoficial de que se vaya a producir.

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro desembarca de un avión tras su llegada al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, cerca de Miami, Florida, EE. UU., el 28 de octubre de 2026. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

En el ínterin, el Presidente mantuvo una agenda predominantemente económica para visitar iniciativas encuadradas en el RIGI y, asimismo, mostrarse con gobernadores aliados en el marco de las negociaciones políticas vinculadas a la eventual suspensión de las PASO. Lo acompañaron Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo.

Milei encabezó este miércoles en la Puna catamarqueña la inauguración de dos instalaciones de Rio Tinto: la expansión Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida, que suman una inversión de USD 1.400 millones y agregan 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente. Fue su primera visita oficial a la provincia y, además, la primera vez que el mandatario pasó la noche en una provincia. Viajó acompañado por Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo.

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La comitiva partió de Buenos Aires el martes a las 17:00 y llegó a Catamarca a las 18:50, donde el gobernador Raúl Jalil la recibió con un cordón de honor. El miércoles a las 8, el Presidente voló en un Hércules de la Fuerza Aérea hacia el Salar del Hombre Muerto, en el límite con Salta y a unos 4.000 metros de altura. Allí lo esperaban el CEO global de Rio Tinto, Simon Trott, y el gerente general de la compañía en Argentina, Ignacio Costa, con quienes recorrió desde las 9:50 el sector de producción de carbonato de litio.

Karina Milei, Javier Milei y Raúl Jalil

El presidente habló esta mañana por el Día de la Minería, pero no mencionó en ningún momento lo acontecido en Brasil. Se limitó a afirmar que el cambio de modelo económico ya produce resultados concretos en el sector minero y defendió el RIGI frente a sus críticos: “¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho? Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta”, remarcó.

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Como única gestualidad vinculada a lo internacional, el jefe de Estado enmarcó las inversiones en una disputa global por el acceso a los minerales críticos. Advirtió que la Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda de litio se multiplicará más de tres veces de aquí a 2030, impulsada por las baterías de autos eléctricos y el almacenamiento de energía. Frente a ese escenario, Milei destacó que Argentina cuenta con la tercera reserva de litio más grande del planeta y que el Gobierno firmó un memorándum de minerales críticos con Estados Unidos y adhirió al foro Pax Sílica.

“Quienes lo compran quieren diversificar sus proveedores y buscan países estables, con reglas claras, que cumplan con lo que prometen”, dijo, y concluyó que “gracias al esfuerzo de los argentinos, hoy el mundo vuelve a mirarnos como un proveedor serio”.

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