El consejo de Warren Buffett para los pequeños inversores que sirve en cualquier situación de los mercados

Buffett, el legendario genio inversor detrás de Berkshire Hathaway.

Guardar

Warren Buffett recomendó durante décadas que los inversores comunes compren un fondo indexado de bajo costo ligado al S&P 500 y lo conserven a largo plazo, una estrategia opuesta a la selección individual de acciones con la que construyó una de las mayores fortunas de la historia. Su planteo se mantuvo pese a las sucesivas modas del mercado y volvió a ganar atención después de que el índice alcanzara un máximo histórico a comienzos de octubre.

La fórmula que propone se basa en invertir de forma diversificada en las grandes compañías que integran el S&P 500, evitar intentos de anticipar los movimientos del mercado y reducir las comisiones. El resultado depende de la paciencia, la reinversión de dividendos y la permanencia durante ciclos de expansión y crisis.

PUBLICIDAD

“Ese consejo, aunque parezca aburrido, sigue dando frutos. El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico a principios de octubre, y la recomendación habitual de Buffett continúa siendo rentable para los inversores pacientes. Lo más destacable es cuántas personas han seguido sus consejos al pie de la letra”, indicó el medio especializado The Street.

Buffett expresó la recomendación en distintos momentos y ante públicos diferentes. En su carta de 2016 a los accionistas de Berkshire Hathaway escribió: “Mi recomendación habitual ha sido un fondo indexado del S&P 500 de bajo costo”.

El inversor también afirmó que transmitió una indicación similar al administrador fiduciario que deberá gestionar el dinero destinado a su esposa. La instrucción para su patrimonio familiar apareció detallada en la carta de 2013: 90% del efectivo debía colocarse en un fondo indexado del S&P 500 de muy bajo costo y el 10% restante, en bonos gubernamentales de corto plazo.

PUBLICIDAD

Buffett sugirió utilizar un fondo de Vanguard para esa asignación. La decisión mostró que, incluso con la posibilidad de contratar a gestores profesionales de cualquier parte del mundo, eligió una cartera basada principalmente en un índice para su propia familia.

La inversión constante frente a los intentos de anticipar al mercado

El mensaje volvió a aparecer durante la reunión anual de Berkshire Hathaway de 2020, donde Buffett sostuvo: “En mi opinión, para la mayoría de la gente, lo mejor es invertir en el fondo indexado S&P 500”.

También advirtió que nadie puede saber qué hará el mercado al día siguiente, la semana siguiente o el año siguiente. Por eso, consideró que el momento de entrada no debería definir la decisión de invertir.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida a CNBC en 2017, Buffett señaló que la clave era comprar de manera constante acciones de todas las grandes empresas del S&P 500, según The Motley Fool. Su recomendación alcanzaba tanto los períodos de bonanza como las caídas: las recesiones debían ser oportunidades para comprar, no una razón para vender.

Buffett advirtió que una diferencia aparentemente pequeña en las comisiones puede acumularse durante décadas por el efecto del interés compuesto

La postura no quedó limitada a sus discursos. En 2007, Buffett apostó USD 1 millón con la firma estadounidense de gestión Protégé Partners a que un fondo indexado del S&P 500 superaría a una selección de fondos de cobertura durante 10 años.

El desafío terminó a su favor. El fondo de Vanguard elegido para la apuesta obtuvo una rentabilidad anual de 7,1%, mientras que el promedio de los fondos de cobertura alcanzó 2,2%, informó CNBC.

PUBLICIDAD

Los costos fueron uno de los factores que Buffett destacó para explicar esa diferencia. “Los costos son cruciales en las inversiones”, afirmó. Los fondos indexados distribuyen el dinero entre numerosas empresas y pueden mantener gastos reducidos frente a vehículos de inversión con una administración más activa.

Una diferencia aparentemente pequeña en las comisiones puede acumularse durante décadas por el efecto del interés compuesto. Esa carga adquiere mayor relevancia en inversiones sostenidas durante períodos prolongados, cuando cada costo reduce el capital disponible para generar nuevas ganancias.

Buffett recomendó en 2013 de 2013 colocar el 90% del efectivo en un fondo indexado del S&P 500 de muy bajo costo, y el 10% restante, en bonos

Los resultados de los fondos administrados activamente ofrecen otro punto de comparación. Durante el primer semestre de 2026, el 67% de los fondos de gran capitalización con gestión activa rindió por debajo del S&P 500.

PUBLICIDAD

La distancia se amplió al observar períodos más largos. En los 15 años finalizados el 30 de junio, el 90,49% de esos fondos no logró superar al índice, mientras que a 20 años la proporción ascendió a 92,61%. El cálculo incluyó como fondos con rendimiento inferior a aquellos que se fusionaron o cerraron.

En 2025, el 79% de los fondos activos de gran capitalización también quedó por debajo del S&P 500. Ese desempeño se vincula con la defensa de los índices de bajo costo que Jack Bogle, fundador de Vanguard, había promovido décadas atrás.

El crecimiento de los fondos que replican índices

La adopción de esta estrategia se reflejó en el tamaño alcanzado por el ETF Vanguard S&P 500, un fondo cotizado en bolsa que se negocia como una acción y busca replicar el comportamiento del índice. El 3 de junio superó USD 1 billón en activos y se convirtió en el primer ETF en alcanzar esa cifra.

PUBLICIDAD

Con ese volumen, el producto de Vanguard superó al SPDR S&P 500 ETF Trust, de State Street, como el ETF más grande del mundo, según Reuters. Su fondo de inversión matriz había sido el primer fondo indexado ofrecido a inversores minoristas.

El ETF forma parte del mismo fondo de Vanguard que Buffett recomendó para el administrador de su patrimonio familiar. En la última década, cuadruplicó la inversión inicial de quienes mantuvieron sus posiciones.

Ese resultado no requirió análisis para seleccionar acciones individuales. La reinversión de dividendos contribuyó al crecimiento de la inversión y reforzó la importancia de sostenerla en el tiempo.

PUBLICIDAD