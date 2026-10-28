Mundo

La neblina tóxica obliga a los corredores de Singapur a entrenar entre tiendas y locales comerciales

La neblina procedente de los incendios forestales en Indonesia suspende el deporte al aire libre y lleva a los atletas al centro comercial Marina Square, donde completan sus rutinas antes de la apertura de la jornada

Seis corredores con camisetas sin mangas y pantalones cortos avanzan en fila sobre el piso de un centro comercial
Más de 80 atletas completan sus rutinas en los pasillos de Marina Square antes de la apertura, tras la suspensión de toda actividad al aire libre por el humo (AFP)
Guardar

Más de 80 corredores recorrieron el sábado 24 de octubre los pasillos del centro comercial Marina Square, en Singapur, para completar sus rutinas de entrenamiento lejos de la contaminación. El humo de los incendios forestales en Indonesia —que arrasan bosques y turberas en Borneo y Sumatra— deterioró la calidad del aire de la ciudad-Estado hasta los peores registros en más de una década y obligó a suspender toda actividad deportiva al aire libre.

Los atletas encontraron una salida poco convencional: los corredores climatizados de los centros comerciales. Según informó la AFP, las agrupaciones deportivas locales organizaron sesiones matutinas antes de la apertura de las tiendas para convertir dos pisos del establecimiento en pistas improvisadas. Lo que surgió como un recurso de emergencia podría extenderse a otros edificios si la polución persiste.

PUBLICIDAD

Prohibido esprintar, adelantar y gritar dentro del centro comercial

El humo de los incendios forestales en Indonesia deteriora la calidad atmosférica hasta su peor nivel en más de una década y obliga a los atletas a buscar refugio bajo techo (AP Foto/Binsar Bakkara)
El humo de los incendios forestales en Indonesia deteriora la calidad atmosférica hasta su peor nivel en más de una década y obliga a los atletas a buscar refugio bajo techo (AP Foto/Binsar Bakkara)

Los organizadores fijaron normas estrictas para garantizar el orden dentro del recinto. Eugene Beh, de 52 años y fundador del Singapore Runners Club, advirtió ante unos 60 integrantes que no se permite esprintar, adelantar ni gritar durante el recorrido. Escupir y dejar sudor en el suelo también quedaron prohibidos.

Beh señaló que la neblina tóxica los forzó a cancelar varias sesiones programadas en exteriores. La contaminación, arrastrada por los vientos desde los focos de incendio en Indonesia, convirtió cada salida a la calle en un riesgo respiratorio.

Por su parte, el club X-Run presentó un plan detallado a la administración de Marina Square para obtener la autorización. Eddie Chang, entrenador principal de esa agrupación, explicó a la agencia que evaluaron factores como el ancho de los pasillos, las curvas cerradas y el horario temprano para evitar interferencias con los compradores.

PUBLICIDAD

Una corredora cubrió 10 kilómetros y un retirado completó 21 dentro del edificio

Varios corredores avanzan por el pasillo de un centro comercial junto a mesas de cafetería y tiendas con las persianas bajadas
Las organizaciones deportivas buscarán permisos en otros establecimientos si persiste la polución, después de adaptar dos plantas de Marina Square para que los atletas mantengan sus rutinas matutinas antes de la apertura (AFP)

Para varios participantes, la necesidad de mantener el volumen de entrenamiento es urgente. Angeline Zeng, de 57 años y empleada del sector bancario, completó 10 vueltas al centro comercial, equivalentes a unos 10 kilómetros. Con un medio maratón en Taipéi a menos de una semana y una carrera completa en diciembre, la corredora no puede permitirse pausas.

En declaraciones a la AFP, Zeng aseguró que “el aire acondicionado te hace sentir como si estuvieras corriendo en el extranjero, donde las temperaturas son frías”. No obstante, admitió que dar vueltas dentro de un edificio resulta monótono tras un rato y que la modalidad funciona mejor para distancias cortas.

Por su parte, Paul Wong, un retirado de 54 años del club X-Run, llevó la exigencia más lejos: cubrió 21 vueltas, el equivalente a 21 kilómetros. A poco más de un mes del Maratón Internacional de Singapur, necesita completar hasta 80 kilómetros semanales, pero la bruma lo confinó bajo techo. El corredor relató que en las últimas dos semanas acumuló cerca de 100 kilómetros en la cinta, con una sesión máxima de 28 kilómetros durante dos horas y media, un esfuerzo que calificó de “muy mental”.

Singapur figura entre las 20 ciudades más contaminadas del planeta

Los entrenadores consideran que el traslado a interiores reduce el impacto de la humedad y el humo, que pueden duplicar o triplicar las dificultades físicas - EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Los entrenadores consideran que el traslado a interiores reduce el impacto de la humedad y el humo, que pueden duplicar o triplicar las dificultades físicas - EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

El deportista destacó que el principal obstáculo para la actividad física en exteriores es la combinación de humedad y neblina tóxica, factores que, según el entrenador, duplican y triplican el impacto sobre el rendimiento de los atletas. La migración al entrenamiento bajo techo, aseguró, reduce esos efectos adversos y permite sostener la preparación.

Si bien la calidad del aire mejoró esta semana, el miércoles Singapur todavía figuraba entre las 20 ciudades más contaminadas del mundo, según datos de IQAir, el monitor de calidad del aire con sede en Suiza. El dato confirma que la crisis atmosférica dista de resolverse.

Ante esa perspectiva, ambos clubes planean extender las sesiones en centros comerciales y gestionar permisos en otros establecimientos.

Temas Relacionados

SingapurIncendios forestalesCalidad del aireRunningCorredoresNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin celulares en la mesa: el pacto voluntario que impulsan restaurantes de Italia para fomentar el diálogo familiar

Quince establecimientos de Cerdeña participarán de un programa piloto de un mes que reemplaza las pantallas por juegos y actividades diseñadas por pediatras

Sin celulares en la mesa: el pacto voluntario que impulsan restaurantes de Italia para fomentar el diálogo familiar

Los halcones de hombros rojos producen más crías hembras en territorios con mayor disponibilidad de presas

El equipo sostiene que la escasez de alimento puede dificultar la inversión parental en descendientes femeninas, que alcanzan la reproducción antes que los machos y transmiten sus genes tempranamente a la población

Los halcones de hombros rojos producen más crías hembras en territorios con mayor disponibilidad de presas

Murió una cuidadora tras el ataque de un leopardo en un safari de Países Bajos

La empleada, con casi cuatro décadas de trayectoria, sufrió lesiones en la cabeza y el cuello y falleció el martes tras permanecer internada tres días en estado crítico en un hospital cercano

Murió una cuidadora tras el ataque de un leopardo en un safari de Países Bajos

El calor extremo acabó con el glaciar de la montaña más alta de Eslovenia

Las imágenes tomadas en octubre confirmaron que ya no queda hielo en el monte Triglav, emblema nacional que perdió el 93% de su superficie en dos décadas

El calor extremo acabó con el glaciar de la montaña más alta de Eslovenia

Cruzó 600 barras colgado a 216 metros de altura y completó un desafío extremo en Sudáfrica

El deportista alcanzó 150 pulsaciones por minuto desde el inicio y relató que sus palmas acusaron el esfuerzo a los cinco minutos del recorrido, en el primer segmento, que debía superar avanzando de espaldas

Cruzó 600 barras colgado a 216 metros de altura y completó un desafío extremo en Sudáfrica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El desconcertante comunicado del padre de Lamine Yamal: “Necesito ayuda como persona y ser humano”

El desconcertante comunicado del padre de Lamine Yamal: “Necesito ayuda como persona y ser humano”

Choque de trenes de alta velocidad en España: Colombia expresó sus condolencias y habilitó canales para determinar si hay connacionales heridos

Elecciones generales España 29-N, en directo | El sindicato SEMAF confirma que mantiene la huelga de maquinistas convocada para este jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria

Día de Muertos Iztapalapa 2026: desfile, música en vivo y proyección del clásico “Macario” gratis

Patricia Manterola planeaba viajar en tren a Toledo antes de conocer el trágico choque que dejó más de 60 muertos

DEPORTES

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente: “Vamos a crear la Ciudad Roja, tenemos que aprovechar el estadio”

El fútbol playa salvadoreño se ahogó en la orilla de la World Winners Cup 2026

ENTRETENIMIENTO

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

Lamar Odom, exesposo de Khloé Kardashian y campeón de la NBA, abre su cuenta de OnlyFans

Kim Kardashian habló de la difícil convivencia parental con Kanye West: "Es una gran carga"

Amy Winehouse y los 20 años de "Back to Black": la historia detrás de la portada de su álbum más vendido

Keith Urban admite que extraña a Nicole Kidman nueve meses después de la separación