La salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos vía Argentina: las dudas sobre una posible coordinación entre gobiernos

Flavio Bolsonaro cruzó por vía terrestre hacia la Argentina para abordar un vuelo desde la provincia de Misiones con destino a Estados Unidos

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La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil, por tierra hasta la Argentina y luego en un vuelo desde Misiones hacia Estados Unidos, abrió interrogantes sobre el recorrido que le permitió abandonar su país en medio de investigaciones judiciales. La secuencia se habría activado después de una intimación para que entregara su documentación de viaje.

Nicolás Promanzio, exasesor del Ministerio de Defensa, separó la decisión personal del senador brasileño de las posibles intervenciones estatales que pudieron haber facilitado el trayecto. “Es una decisión que toma Flavio Bolsonaro, la de irse del país”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.

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Promanzio remarcó que no posee información confirmada sobre quiénes actuaron desde la Argentina, aunque ubicó al país como una escala decisiva antes de la llegada a territorio estadounidense.

La Policía Federal de Brasil notificó al senador y le otorgó un plazo de veinticuatro horas para entregar sus pasaportes tras las elecciones REUTERS/Eva Marie Uzcategui

La intimación para entregar el pasaporte precedió a la salida de Brasil

Según el exasesor, la Policía Federal de Brasil notificó a Bolsonaro tras las elecciones y le concedió un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes. En su relato, ese requerimiento llegó al día siguiente de los comicios y abrió una ventana breve para definir qué haría el senador.

“A la mañana siguiente a Flavio Bolsonaro le dicen: ‘Tenés veinticuatro horas para entregar tu pasaporte’”, relató Promanzio, al referirse a una orden que, según explicó, no fue acatada.

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La falta de entrega de esos documentos fue seguida por la salida terrestre de Brasil. Promanzio situó ese primer tramo del viaje durante la noche y antes del traslado aéreo que partiría desde Misiones.

“Efectivamente salió de Brasil anoche hacia la Argentina por vía terrestre”, afirmó. La cronología que describió ubica a Misiones como el punto desde el cual el senador habría tomado un vuelo hacia Estados Unidos, sin que se conozcan todavía todos los detalles del operativo ni de sus autorizaciones.

Promanzio vinculó el episodio con investigaciones abiertas en Brasil, pero aclaró que no conoce el contenido jurídico completo de los expedientes ni el alcance de las normas migratorias aplicables.

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La ausencia de una orden de captura y la vigencia de los fueros parlamentarios hasta enero de 2027 permitieron la salida del legislador

En ese marco, mencionó que la inexistencia de una condena y de una orden de detención hacía una diferencia concreta en la situación de Bolsonaro. “No tiene un pedido de captura, no tiene una condena”, señaló. También sostuvo que los fueros parlamentarios le otorgaban protección frente a una eventual detención hasta el 31 de enero de 2027.

Estados Unidos, una validación del destino final

Para el exasesor, el último tramo del recorrido no puede explicarse sin la disposición de las autoridades estadounidenses a recibir al senador brasileño.

Promanzio aludió a declaraciones públicas de la dirigencia de ese país y a la posible participación de sus organismos diplomáticos, aunque no presentó documentos ni precisiones oficiales sobre el procedimiento.

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“Estados Unidos claramente validó todo este movimiento”, afirmó. Su planteo fue que la recepción en destino excedió una decisión individual y requirió algún grado de aceptación estatal.

La hipótesis que expuso no encuadra necesariamente el caso dentro de un pedido formal de asilo político. Si bien reconoció que Estados Unidos cuenta con herramientas migratorias para situaciones de ese tipo, dijo que el traslado habría respondido a una coordinación específica.

“Lo que terminó pasando es que se hizo una coordinación para que Flavio Bolsonaro llegue a Estados Unidos a través de la Argentina”, sostuvo Promanzio. Esa afirmación ubica a la escala argentina dentro de un circuito más amplio, aunque sin precisar quiénes habrían intervenido en cada instancia.

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Nicolás Promanzio sostuvo que las autoridades de Estados Unidos validaron la llegada del dirigente brasileño a su territorio (EE.UU.). EFE/ Antoni Belchi

El exasesor también mencionó los vínculos previos de la familia Bolsonaro con Estados Unidos como parte del contexto que, a su juicio, ayudaba a entender la elección de ese destino. Sin embargo, distinguió esos antecedentes de la secuencia concreta que llevó a Flavio Bolsonaro desde Brasil hasta Misiones.

Para Promanzio, la ausencia de una orden judicial de detención y de una condena firme fue el dato central que, según su interpretación, permitió la salida antes de cualquier coordinación posterior.

La mayor zona de incertidumbre permanece en la Argentina. Consultado sobre una eventual colaboración de áreas del Gobierno, Promanzio evitó presentar esa posibilidad como un hecho confirmado y se limitó a formular una conjetura.

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“Intuyo que viene por ahí la mano”, respondió. La cautela es relevante porque su versión atribuye a la Argentina un papel de tránsito hacia Estados Unidos, pero no identifica funcionarios, organismos ni decisiones administrativas que hayan hecho posible ese paso.

Al reconstruir la posible cadena de contactos, Promanzio sostuvo que la determinación inicial fue exclusivamente de Bolsonaro y que las comunicaciones con otros gobiernos, si existieron, habrían sido posteriores.

Diferenció así el origen de la salida de las eventuales gestiones que habrían permitido concretar el viaje. Su relato dejó abierta la posibilidad de consultas previas con autoridades estadounidenses y argentinas, aunque insistió en que no contaba con información directa para afirmarlo.

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Migraciones confirmó viaje de Bolsonaro desde Argentina a Ecuador

El exasesor planteó, de todos modos, que una participación argentina podría tener lectura política por el vínculo bilateral con Estados Unidos. “Yo creo que de esta toma de postura salimos favorecidos”, afirmó. En su interpretación, Washington podría haber dispuesto de otros países para organizar el trayecto, por lo que la presencia de la Argentina en la ruta tendría un significado que excede la escala aérea desde Posadas.

Promanzio sostuvo además que la relación entre Brasil y la Argentina conserva canales comerciales, militares y técnicos pese a las diferencias políticas que puedan existir entre sus gobiernos.

Aludió a la ausencia de un gesto público de felicitación tras una elección, pero la diferenció de los vínculos formales que se mantienen entre ambos Estados. El recorrido que describió queda así atravesado por las investigaciones sobre Bolsonaro, la intimación por sus documentos y las dudas que aún persisten sobre cómo se articuló su paso por territorio argentino.

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