Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Platense hizo historia y se convirtió en el primer campeón del Torneo Sub 12 femenino (@capfutfem)

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Platense se consagró campeón de la primera edición del Torneo Sub 12 de fútbol femenino, y grabó su nombre en los libros como el primero en levantar el trofeo. Este martes 27 de octubre, el Predio Lionel Andrés Messi vivió una fiesta absoluta en una jornada que abrió un camino histórico para las divisiones formativas, en una competencia que cuenta con 11 equipos participantes.

El complejo ubicado en Ezeiza albergó tres partidos en simultáneo, y uno de ellos fue el cruce más esperado: las Calamares vencieron 4-1 a Vélez Sarsfield con goles de Martina Lucey, Uma Santos, Isabella Ramírez y Juana Petruzzi, mientras que en las Fortineras convirtió Bianca Farías. El equipo de Vicente López llegaba a la última jornada como líder de la clasificación, con 20 puntos y una ventaja que le permitía depender de sí mismo para levantar el título. La victoria confirmó esa posición y selló el campeonato con 23 unidades.

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Las Calamares coronaron una campaña como líderes del certamen inédito (@capfutfem)

Mientras tanto, en otra de las canchas, otra candidata esperaba su oportunidad. Independiente finalizó el torneo en el segundo lugar luego de la goleada 5-0 ante San Lorenzo. Las Diablitas hicieron su parte y aguardaron un traspié de las punteras que nunca llegó, porque Platense no bajó la guardia y celebró el triunfo. Concluyeron con 22 puntos, una cifra que no alcanzó para consagrarse pero sí para subirse al podio con la frente en alto.

En tercer lugar quedó Banfield, que hizo bien la tarea al derrotar 4-0 a UAI Urquiza. Las jugadoras de Luis Guillón tenían el panorama más complejo en la pelea por el campeonato, pero mantuvieron su posición previa al partido y acumularon 21 puntos en el certamen para cerrar una jornada inolvidable y mágica. Lo fue tanto para las más de 60 jugadoras que asistieron al predio como para las familias de los equipos, que acompañaron con aliento a sus hijas desde las tribunas dispuestas a los costados de las canchas, entre banderas, globos y cánticos.

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Independiente goléo a San Lorenzo y finalizaron subcampeonas (@lasdiablascai)

Durante años, muchas niñas que soñaban con jugar al fútbol tuvieron que abrirse camino como podían: en equipos mixtos, en las canchas del barrio o en espacios donde nadie les aseguraba una competencia estable que cuidara sus primeros pasos. Esperaban, entrenaban donde se podía y se aferraban a la ilusión de que algún día habría un lugar para ellas. La llegada del Sub 12 femenino cambió esa espera y les abrió una puerta desde la infancia, con entrenamientos, compañeras, clubes y una camiseta propia para empezar a construir su historia.

Las jugadoras nacidas entre 2014 y 2016 fueron las primeras en vivir esa experiencia dentro de un torneo oficial. En el Predio Lionel Andrés Messi, la ilusión se vio en cada jugada, en las familias que alentaron con el corazón en la garganta desde las tribunas y en las niñas que pisaron la cancha entre nervios y sonrisas. Para ellas, no fue solo una competencia: fue la posibilidad de sentirse parte del fútbol argentino desde el comienzo, y de saber que, por fin, el lugar que soñaban ya existe.

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Así lo describió Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en diálogo con Infobae. “Platense viene desarrollando un proyecto importantísimo, por sobre todas las cosas. Quizás no es solo lo futbolístico, sino también hay jugadoras que dejaron de jugar y hoy son cuerpos técnicos. Esto no solo es que vos vas desarrollando un proyecto de las nenas a cuando empiezan a jugar en juveniles, sino también que le vas dando la posibilidad a que jugadoras se conviertan en técnicas, que hoy casi que no hay. Solamente son muy pocos los clubes que compiten en primera, que tienen técnicas”, analizó el directivo.

Banfield completó el podio en la primera edición del Torneo Sub 12 femenino (@banfieldfutfem)

En la misma línea, Tapia afirmó: “También es un profe más o una profe más, es un nutricionista más, porque las chicas están en una edad de crecimiento donde están pasando de chicas a ser infantiles y que necesitan también ciertos cuidados, porque están en pleno desarrollo. Entonces, no es solamente el hecho de jugar al fútbol, sino también de acompañar el crecimiento en una etapa que es esencial para las nenas y también para los nenes, porque en el fútbol infantil pasa todo esto”.

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Banfield, Ferro Carril Oeste, Huracán, Independiente, Platense, Racing, River Plate, San Lorenzo, UAI Urquiza, Boca Juniors y Vélez Sarsfield fueron los equipos que compitieron en la primera edición del torneo, que aspira a seguir creciendo. “De cara a lo que se viene, si logramos tan rápidamente armar este torneo y que los clubes que ya venían trabajando tengan la posibilidad de ser los primeros o los pioneros en jugarlo, el próximo torneo vamos a tener una competencia mucho más grande. Quizá que ya tengamos que empezar a pensar en zonas. Sin dudas que hace años atrás el fútbol femenino casi no existía en el fútbol argentino y con los proyectos de AFA hoy sí existe y hay que ir buscando las alternativas para poder desarrollarlo. Esto es una iniciativa bárbara porque las chicas terminan de estudiar, se juegan cuando terminan de estudiar, se entrenan cuando terminan de estudiar. No interrumpís la educación, que es lo principal. Así que muy feliz”, completó el Chiqui Tapia.

El entrenador campeón, Juan Carlos Montilla, explicó que Platense llegó a este torneo formativo mientras el club había empezado el año jugando la liga FutFem de Fútbol Femenino, y a mediados de año les notificaron la iniciativa de AFA. Desde ese momento, el equipo se puso objetivos y empezó a trabajar para cumplirlos. “Tenemos un plantel de 32 jugadoras. Por suerte pudimos salir campeón de liga y empezamos a desglosar o desmenuzar las jugadoras para poder competir en AFA, por ahí entre comillas las que mejor nivel están, y en liga también un poco las que están más pequeñas para ir formándose”, explicó el técnico.

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Luego expresó las sensaciones colectivas de un plantel que acababa de escribir la primera página de la historia del certamen, como primer campeón. “Fue un trabajo del grupo. No fue fácil, es complicado porque lógicamente tenés buenas jugadoras, que se están todavía formando, les falta un poco de roce competitivo y Platense es un equipo que es muy competitivo y no regala nada”, sostuvo Montilla. “Primero venían contentas, alegres desde que se enteraron. Lógicamente, cuando entraron a este predio, que es hermoso, para mí también es la primera vez, como para ellas es la primera vez, algunas se pusieron nerviosas. Es parte de esto, el nerviosismo, de que vas a jugar, te están transmitiendo pero tratamos de darle siempre un mensaje en el vestuario de tranquilidad, de que salgan a jugar a la pelota, que es lo que saben y no te sobrepase el miedo”, sumó el entrenador.

Las jugadoras distinguidas del campeonato junto a Claudio Tapia (AFA)

Agustina Furnó, gerenta del fútbol femenino de Banfield y parte de la comisión directiva de fútbol femenino de AFA, compartió su visión de un torneo que hasta hace poco parecía imposible. “La verdad que un placer jugar acá, impensado años atrás. Es increíble poder venir al predio de AFA y verlo lleno de nenas en todas las canchas. Es realmente una locura, muy contenta por la oportunidad que se les dio, porque no es algo que pasa todos los días. Poder jugar acá con las familias presentes, con las árbitras profesionales. Banfield lo disfrutó muchísimo, como todos los otros clubes. Esperemos que se repita y que lo puedan vivir todas las jugadoras del fútbol femenino de AFA”, aseguró.

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También contó cómo se pensó la presencia de los familiares en las tribunas, esos rostros que acompañaron cada jugada de las pequeñas protagonistas. “Es algo que no se cuestionó, de entrada se consideró la posibilidad de que se sumen las familias. Es un torneo infantil, hay nenas de 10, 11 años, entonces es super representativo que puedan estar todas las familias acá. También mucha predisposición, personal de seguridad, tribunas, catering, de todo. así que creo que todas las familias están super contentas y para ellos es una experiencia tremenda, poder ver a sus hijas jugando en el predio de AFA, peleando el torneo, me parece increíble”.

Respecto a la permanencia del certamen, Furnó completó: “El objetivo es incrementar la cantidad de equipos, que sean más los clubes que sumen la categoría Sub 12. Hay muchos que la están empezando a armar para sumarse al torneo. Otros que quizá con estas acciones dicen: ‘Che, qué bueno tener equipos infantiles’. Apuntamos a tener más competencia y solo queda por crecer de acá en adelante. El antecedente se marcó, ya hay categorías Sub 12 compitiendo en AFA, es algo que no había pasado en todo Sudamérica, así que con mucha expectativa de incrementar la cantidad de equipos y que puedan competir oficialmente”.

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El torneo estuvo pensado para que las futbolistas sigan concurriendo a la escuela sin que los partidos interfieran con sus estudios. Por eso, los encuentros se programaron únicamente los lunes y martes, fuera del agitado calendario de competencias de fin de semana que caracteriza al fútbol argentino. El objetivo fue claro: generar una estructura competitiva inclusiva, que no obligue a las niñas a elegir entre aprender, entrenar o jugar.

Las reglas del campeonato fueron diseñadas para potenciar la formación de las jugadoras y asegurar que todas tengan su oportunidad en la cancha. Los planteles deben estar integrados por un mínimo de 20 y un máximo de 30 futbolistas, todas nacidas en 2014, 2015 o 2016. Cada equipo presenta 11 titulares y cinco suplentes por partido, y cada encuentro se juega en dos tiempos de 25 minutos, sobre campos y arcos adaptados a la edad.

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Pero el cambio más profundo está en el corazón del reglamento: todas las convocadas deben jugar al menos 12 minutos por partido. No hay espacio para la exclusión ni para la acumulación de minutos en pocas jugadoras. En este torneo, la formación está por encima del resultado inmediato; la prioridad es que cada niña sienta que el fútbol también es suyo, que el club la espera y la necesita en la cancha.