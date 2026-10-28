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Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, se descompensó y no hará su programa: “Tengo una recaída”

En diálogo con Teleshow, la conductora contó por qué tuvo que suspender su ciclo de El Nueve y volver a llamar a su médico tras retomar sus actividades luego de un fuerte cuadro respiratorio

Previo a ir a realizar su programa, Carmen Barbieri se descompensó y tuvo que desistir de ir al canal (Puro Show – El Trece)
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Carmen Barbieri atraviesa días difíciles por su estado de salud y este miércoles debió cancelar nuevamente su participación en su programa. La conductora intentó salir de su casa para dirigirse al canal luego de una semana de reposo, aunque no logró poder hacerlo. Después de varios días con fiebre, tos y distintos problemas respiratorios, la artista y su histórica asistente, Gaby Girls, hablaron en exclusiva con Teleshow y explicaron cómo se encuentra.

Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, contó Barbieri. La conductora también fue consultada sobre la decisión de no presentarse a trabajar y reconoció que se trata de una situación que le genera malestar. “Sí, odio faltar y tengo una recaída”, expresó.

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Durante la semana pasada, Carmen había permanecido en reposo luego de atravesar un broncoespasmo, una meningitis y una gripe de manera simultánea. Según se informó en ese entonces, el cuadro estuvo acompañado por picos de fiebre que llegaron a los 40 grados. A pesar de esa situación, la conductora había intentado retomar sus actividades durante los últimos días, aunque finalmente volvió a sentirse mal y tuvo que suspender la emisión de este miércoles.

carmen barbieri
La conductora se vio obligada a permanecer en su hogar y no realizar su programa de televisión (Captura de video)

Su asistente, Gaby, también habló con Teleshow y relató cómo se enteró de que Carmen no iba a poder asistir a su programa. “Yo estaba en el canal esperando que llegara porque a las seis y media la he pasado a buscar con el auto y me entero por Lucho, nuestro productor, de que Carmen lo llamó para decirle que se sentía mal, que no iba a venir”, explicó. “Después hablo con ella y me dijo que estaba abajo esperando en la portería del edificio al auto. Llegó al auto y cuando atravesó la puerta le agarró un decaimiento”, relató a este medio.

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“Entonces prefirió no subirse al auto, volver a acostarse y llamar al médico”. “El problema que más tenía ella es que también le descubrieron que había vuelto a tener COVID”, señaló. Luego agregó que el médico le indicó que ya no transmitía la enfermedad: “Cuando le dijo: ‘No, ya no contagiás a nadie, pasaron cinco días, no tenés nada’, entonces se vino a trabajar”.

La noticia de la nueva descompensación había sido comunicada previamente en el cierre de Puro Show, por El Trece. Allí, Pampito contó: “Estaba saliendo de su casa para hacer su programa en el Canal Nueve y se descompensó, se le bajó la presión, se le nubló todo y no se pudo subir al taxi”.

Carmen Barbieri reveló que está enamorada
La salud de Carmen Barbieri generó preocupación en el mundo del espectáculo (Captura de video)

“Está cuidada por María, la persona que trabaja en su casa”, informó. “Le escribí recién a Carmen Barbieri y ya me contestó. Está con el celular. Le digo: ‘Carmen, ¿cómo estás?’, porque me cuentan que en Canal Nueve estaban los productores esperándola y que le avisaron en último momento que no llegaba”, relató Pampito. Según detalló, la conductora le contestó: “No estoy muy bien. Hoy no puedo ir a trabajar”. En el mensaje que le envió al periodista, Barbieri explicó cómo se había producido la descompensación. “Estoy débil, con baja de presión, estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió. Y detalló: “Lunes y martes hice un gran esfuerzo”.

Durante la emisión, Pampito recordó que Barbieri había atravesado un cuadro de COVID muy fuerte durante la pandemia y que la propia conductora había contado que aquella enfermedad afectó seriamente su salud. “Casi la mata, contado por ella. Ella siempre quedó muy débil de salud”, señaló.

Finalmente, el periodista buscó llevar tranquilidad y explicó que Carmen permanecía en su casa, acompañada y a la espera de la evaluación médica. “Así que hoy Carmen no va a hacer su programa. Le mandamos un beso grande a Carmen, que se reponga, que se cuide sobre todo”, expresó. Mientras tanto, Barbieri continúa en reposo y bajo seguimiento médico después de otra descompensación que la obligó a suspender su jornada laboral.

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