Estados Unidos

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

El deportista boricua de 29 años quedó detenido el 26 de octubre en el condado de Polk, enfrenta dos cargos penales y tiene audiencia fijada para el 17 de noviembre

El boxeador Edgar Berlanga con guantes blancos y tatuajes frente a un rival con guantes negros y un fondo de luces circulares
La Oficina del Alguacil del condado de Polk confirmó el arresto del boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga en Florida. (Dags MMA @DagsMMA)
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El boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga quedó arrestado el 26 de octubre de 2026 en el condado de Polk, Florida, donde enfrenta dos cargos por agresión que podrían derivar en consecuencias legales de peso. La Oficina del Alguacil del condado confirmó la detención y el propio Departamento de Policía de Lakeland precisó los cargos imputados al deportista de 29 años.

Un boxeador intentó morderle la oreja a su oponente
Los informes de prensa identifican al exboxeador Carlos 'El Topo' Gerena como la víctima del incidente del 18 de octubre. (Photo by Rich Schultz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Según las autoridades, los hechos que motivaron el arresto habrían ocurrido el 18 de octubre, aunque hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre lo sucedido en ese incidente.

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Edgar Berlanga enfrenta cargos de agresión menor y agresión agravada en Florida

El Departamento de Policía de Lakeland precisó que Berlanga afronta un cargo de agresión por contacto físico —denominado battery touch/strike—, tipificado como delito menor de primer grado bajo la sección 784.03 de los Estatutos de Florida. El segundo cargo, de mayor gravedad, corresponde a agresión agravada de segundo grado, encuadrada en la sección 784.045 (1A1) de la misma legislación.

Un hombre con tatuajes en el pecho, vendajes en las manos y protector pélvico camina con el torso descubierto en un gimnasio
La legislación del estado de Florida clasifica la agresión agravada según el uso de armas o la gravedad de las lesiones.

La diferencia entre ambos cargos no es menor: mientras el primero implica contacto físico sin arma ni lesiones graves, la agresión agravada supone el uso de un arma o la intención de causar daño físico severo. Esta distinción determinará en gran medida el curso del proceso judicial.

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Berlanga recibió una fianza de USD 16.000 y tiene audiencia el 17 de noviembre

Tras su detención, Berlanga compareció ante un juez en el tribunal de Bartow, sede judicial del condado de Polk, donde se fijó una fianza de USD 16.000, según informó la sección Uncrowned del portal Yahoo Sports, citada por El Nuevo Día. El boxeador quedó en libertad luego del pago correspondiente.

Edgar Berlanga
El tribunal de Bartow fijó una fianza de USD 16.000 para otorgar la libertad al púgil de 29 años. (IG/ @edgarberlanga)

La vista preliminar y lectura formal de cargos quedó programada para el 17 de noviembre de 2026. En esa instancia, la defensa podrá pronunciarse sobre las imputaciones y el juez evaluará los pasos siguientes del proceso.

El arresto llega en un momento de relanzamiento deportivo para el peso supermediano

Dentro del ring, Berlanga atravesaba uno de sus mejores momentos en términos de proyección. Con un récord de 24 victorias, 2 derrotas y 19 nocauts, el boricua firmó recientemente con Zuffa Boxing, la casa promotora que busca posicionarlo como contendiente serio en el peso supermediano.

Un hombre con casco blanco, protector inguinal y guantes morados permanece en posición de guardia dentro de un cuadrilátero
Edgar Berlanga mantiene un récord de 24 victorias en el peso supermediano tras su reciente firma con la promotora Zuffa Boxing. (Instagram/@edgarberlanga)

Su última presentación fue en julio de 2026 en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, donde enfrentó a Steven Butler. La pelea tuvo un inicio complicado: Berlanga cayó en el segundo asalto, pero se recompuso y se impuso en el séptimo round, una victoria que consolidó su figura como uno de los peleadores a seguir en su categoría.

La próxima fecha clave para Berlanga ahora no será en el cuadrilátero, sino en el tribunal de Bartow, el 17 de noviembre, cuando se lleve a cabo la lectura formal de los cargos que enfrenta.

Noticia en desarrollo...

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