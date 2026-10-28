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Receta de ravioles de cabutia con salsa de hongos, rápida y fácil

La preparación combina puré de zapallo, ricota y parmesano dentro de masa fresca, con una crema elaborada con champiñones o portobellos para resolver un almuerzo o una cena especial en poco tiempo

Plato con ravioles rellenos de pasta naranja, salsa marrón con champiñones laminados, queso rallado y perejil sobre una mesa de madera.
Los ravioles de cabutia con salsa de hongos constituyen una alternativa vegetariana para el almuerzo o la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un relleno suave, una salsa cremosa y el sabor dulce del cabutia: una combinación ideal para resolver una comida casera en poco tiempo.

Los ravioles de cabutia con salsa de hongos son una alternativa vegetariana para un almuerzo o una cena especial. Se pueden preparar con masa fresca comprada y aprovechar cabutia cocido que haya quedado de otra comida.

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Receta de ravioles de cabutia con salsa de hongos

Se trata de una pasta rellena con puré de zapallo cabutia, queso y condimentos, acompañada por una salsa rápida de hongos, crema y queso rallado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

  • Preparación: 25 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de zapallo cabutia.
  • 24 tapas de copetín o 2 láminas de masa fresca para pastas.
  • 100 g de ricota.
  • 50 g de queso parmesano rallado.
  • 1 huevo.
  • 1 diente de ajo.
  • 200 g de hongos frescos, champiñones o portobellos.
  • 200 cc de crema de leche.
  • 50 cc de vino blanco, opcional.
  • 1 cucharada de manteca.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado.
  • Agua, cantidad necesaria para la cocción.
Medio zapallo cabutiá, una pila de tapas redondas de masa y un cuenco con champiñones y hongos portobello sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes incluye zapallo cabutia, tapas de copetín y hongos frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ravioles de cabutia con salsa de hongos, paso a paso

  1. Cortar el cabutia en trozos grandes, retirar las semillas y cocinarlo en horno a 200 ℃ durante 20 minutos, hasta que esté tierno. También se puede cocinar en microondas, tapado, durante 8 a 10 minutos.
  2. Retirar la pulpa del cabutia y colocarla en un bol. Agregar la ricota, el queso parmesano, el huevo, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar hasta obtener un relleno firme.
  3. Colocar 1 cucharadita de relleno en el centro de cada tapa de copetín. Humedecer los bordes con agua, cubrir con otra tapa y presionar alrededor para cerrar.
  4. Eliminar bien el aire del interior antes de sellar los ravioles, así no se abren durante la cocción. Presionar los bordes con un tenedor o cortar con una ruedita.
  5. Limpiar los hongos con un paño húmedo y cortarlos en láminas. No conviene dejarlos en remojo porque absorben demasiada agua.
  6. Calentar el aceite de oliva y la manteca en una sartén amplia. Agregar el ajo picado y los hongos. Cocinar durante 5 minutos, hasta que se doren.
  7. Incorporar el vino blanco, si se utiliza, y cocinar durante 2 minutos para que se evapore el alcohol. Agregar la crema, salpimentar y cocinar a fuego bajo durante 5 minutos.
  8. Calentar abundante agua con sal en una olla. Cuando rompa el hervor, incorporar los ravioles en tandas.
  9. Cocinar los ravioles durante 3 a 4 minutos, hasta que la masa esté tierna y suban a la superficie. Retirarlos con una espumadera para evitar que se rompan.
  10. Pasar los ravioles a la sartén con la salsa y mezclar con cuidado durante 1 minuto. Servir con perejil fresco y queso parmesano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones de aproximadamente 6 ravioles por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal
  • Grasas: 29 g
  • Carbohidratos: 48 g
  • Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ravioles cocidos se pueden conservar en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético y separados de la salsa.

La salsa de hongos también puede guardarse en la heladera durante 2 días. Para recalentarla, hacerlo a fuego bajo y agregar 1 o 2 cucharadas de leche si se espesó demasiado.

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Los ravioles crudos se pueden freezar durante 1 mes. Disponerlos separados sobre una placa, congelarlos y luego guardarlos en una bolsa. Cocinarlos directamente congelados, sin descongelar, durante 5 a 6 minutos.

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