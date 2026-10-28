Receta de ravioles de cabutia con salsa de hongos, rápida y fácil

Los ravioles de cabutia con salsa de hongos constituyen una alternativa vegetariana para el almuerzo o la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un relleno suave, una salsa cremosa y el sabor dulce del cabutia: una combinación ideal para resolver una comida casera en poco tiempo.

Los ravioles de cabutia con salsa de hongos son una alternativa vegetariana para un almuerzo o una cena especial. Se pueden preparar con masa fresca comprada y aprovechar cabutia cocido que haya quedado de otra comida.

PUBLICIDAD

Receta de ravioles de cabutia con salsa de hongos

Se trata de una pasta rellena con puré de zapallo cabutia, queso y condimentos, acompañada por una salsa rápida de hongos, crema y queso rallado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

500 g de zapallo cabutia.

24 tapas de copetín o 2 láminas de masa fresca para pastas.

100 g de ricota.

50 g de queso parmesano rallado.

1 huevo.

1 diente de ajo.

200 g de hongos frescos, champiñones o portobellos.

200 cc de crema de leche.

50 cc de vino blanco, opcional.

1 cucharada de manteca.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 pizca de nuez moscada.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

Agua, cantidad necesaria para la cocción.

La lista de ingredientes incluye zapallo cabutia, tapas de copetín y hongos frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ravioles de cabutia con salsa de hongos, paso a paso

Cortar el cabutia en trozos grandes, retirar las semillas y cocinarlo en horno a 200 ℃ durante 20 minutos, hasta que esté tierno. También se puede cocinar en microondas, tapado, durante 8 a 10 minutos. Retirar la pulpa del cabutia y colocarla en un bol. Agregar la ricota, el queso parmesano, el huevo, la nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar hasta obtener un relleno firme. Colocar 1 cucharadita de relleno en el centro de cada tapa de copetín. Humedecer los bordes con agua, cubrir con otra tapa y presionar alrededor para cerrar. Eliminar bien el aire del interior antes de sellar los ravioles, así no se abren durante la cocción. Presionar los bordes con un tenedor o cortar con una ruedita. Limpiar los hongos con un paño húmedo y cortarlos en láminas. No conviene dejarlos en remojo porque absorben demasiada agua. Calentar el aceite de oliva y la manteca en una sartén amplia. Agregar el ajo picado y los hongos. Cocinar durante 5 minutos, hasta que se doren. Incorporar el vino blanco, si se utiliza, y cocinar durante 2 minutos para que se evapore el alcohol. Agregar la crema, salpimentar y cocinar a fuego bajo durante 5 minutos. Calentar abundante agua con sal en una olla. Cuando rompa el hervor, incorporar los ravioles en tandas. Cocinar los ravioles durante 3 a 4 minutos, hasta que la masa esté tierna y suban a la superficie. Retirarlos con una espumadera para evitar que se rompan. Pasar los ravioles a la sartén con la salsa y mezclar con cuidado durante 1 minuto. Servir con perejil fresco y queso parmesano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones de aproximadamente 6 ravioles por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 520 kcal

Grasas: 29 g

Carbohidratos: 48 g

Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ravioles cocidos se pueden conservar en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético y separados de la salsa.

La salsa de hongos también puede guardarse en la heladera durante 2 días. Para recalentarla, hacerlo a fuego bajo y agregar 1 o 2 cucharadas de leche si se espesó demasiado.

PUBLICIDAD

Los ravioles crudos se pueden freezar durante 1 mes. Disponerlos separados sobre una placa, congelarlos y luego guardarlos en una bolsa. Cocinarlos directamente congelados, sin descongelar, durante 5 a 6 minutos.