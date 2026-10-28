Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

Luego de muchos años trabajando codo a codo, la dupla estaría por separarse (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

Guardar

La dupla televisiva que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sostuvieron durante siete años llegará a su fin a fin de año, según confirmó Lussich en una entrevista con José María Listorti para Blender. Tras el anuncio, Pallares rompió el silencio con un audio y una comunicación telefónica en La Mañana con Moria por El Trece, donde dejó en claro que la separación profesional fue consensuada y que no hay conflicto personal entre ambos.

“A fin de año dejamos de laburar juntos. Él prefiere seguir un camino individual. Nuestro vínculo está igual, inalterable”, expresó Pallares en el audio enviado a Moria Casán. El conductor fue directo al señalar la distancia entre lo que se contó en los medios y la realidad: “De lo que se ha contado, en general todo es mentira. Hasta se dijo que yo ni fui a ver el espectáculo nuevo que él fue. Fuimos con Cecilia el día del estreno”.

PUBLICIDAD

Pallares pidió prudencia hasta que se resuelva su situación contractual y anticipó que América TV deberá definir esta semana cuál de los dos se queda al frente de Intrusos y si al otro se le ofrece un proyecto alternativo. “Está en juego laburo, está en juego el pan de mis tres hijas”, admitió sin rodeos, y entre risas agregó: “Suerte que la más chica va a hacer facultad estatal, porque si no las otras dos... Bueno, una ya se me recibió, así que ya trabaja”.

El conductor también explicó por qué prefería no dar demasiados detalles todavía: “Vos sabés, vos con nosotros has sido generosa toda la vida, pero en este caso, hasta que no tenga liquidado el tema de la continuidad, porque si no tengo que empezar a rumbear para otro lado”. Y agregó, con algo de pudor: “Me da un poco de vergüenza decir no, pero no es no por divismo, sino porque yo estoy pensando en qué pasará”.

PUBLICIDAD

El conductor anunció que dejarán de trabajar juntos el 31 de diciembre y aseguró que la decisión no responde a conflictos personales (Video: Blender at night/ Blender)

Ya en comunicación telefónica, Pallares amplió su versión y desactivó varias de las especulaciones que habían circulado en los días previos. “Quiero que quede claro que acá no hay ni villanos, ni abandonados, ni pobrecitos. Es un tema contractual, de laburo, que lo tenemos muy hablado”, sostuvo. Y fue tajante al rechazar una por una las versiones que lo rodearon: “No es así que yo me haya enterado por Blender. No es así que el canal se haya enterado. No es verdad que nos dijeron o los dos o ninguno. No es verdad que yo no fui a verlo a la obra de teatro porque estoy enojado. No es verdad que me bajó de un negocio teatral”.

Lejos de victimizarse, reivindicó la experiencia compartida en el teatro: “Hicimos teatro tres años y yo me subí al escenario porque Rodrigo me insistió y me quemó la cabeza, porque si no, nunca me hubiera subido a un escenario, porque yo no soy actor, soy muy respetuoso. Hicimos dos espectáculos, metimos más de cien funciones, llenamos en Uruguay. La verdad que fue fantástico”. Y remarcó: “No quiero que acá queden héroes y pobrecitos, porque yo no soy un pobrecito, que quiero que quede claro”.

PUBLICIDAD

Según el relato de Pallares, la primera conversación sobre una eventual separación profesional tuvo lugar mucho antes de que trascendiera públicamente. “La primera vez que Rodrigo dijo ‘vamos a terminar la dupla’ fue en el verano del 2023”, reveló. El conductor también contó que desde junio de 2024 Juan Cruz Ávila los contactó para sumarse a Intrusos, y que el desembarco se concretó en diciembre de ese año. “Nos entusiasmó mucho los veinticinco años de Intrusos. Eso nos reentusiasmó”, explicó, aunque dejó en claro que el regreso nunca fue pensado a largo plazo: “Les devolvimos con creces, porque el programa midió y mide mucho mejor de lo que había medido en los últimos años. Se volvió a reinstalar. Pero no era que volvíamos por veinticinco años más. Esa es la verdad”.

Hace seis años que Adrián y Rodrigo trabajan juntos en la conducción

El periodista también contextualizó el vínculo con Lussich dentro de la lógica del oficio: “Acá obviamente es una situación básicamente de trabajo, una situación que nosotros venimos charlando hace mucho tiempo”. Repasó todo lo que construyeron juntos —radio, teatro, televisión— y admitió: “Para mí es un éxito. No voy a tener otro compañero como Rodrigo. Seguramente no volveré a laburar en dupla porque lo que hicimos nosotros no se repite”. Y aclaró que la decisión de Lussich no fue un impulso: “No es que Rodrigo un día se levantó con el culo destapado y dijo... Lo venimos hablando”.

PUBLICIDAD

Sobre las versiones que apuntaban a una ruptura conflictiva, fue terminante: “La especulación es lógica”, concedió, pero insistió en que lo suyo, “personalmente, amistosamente, está inalterable”. Y cerró con un reconocimiento: “Rodri quiere probar estando solo y es súper respetable. Hace siete años que laburamos todos los días juntos y ha sido una dupla exitosa”.