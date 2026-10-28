Taylor Swift abrió un nuevo capítulo de estilo: vestido mini de terciopelo y un collar de USD 2,4 millones

Taylor Swift eligió un minivestido strapless de terciopelo floral para su ingreso al Nashville Songwriters Hall of Fame (AP Photo/George Walker IV)

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Otra noche en la que Taylor Swift volvió a convertir una ceremonia musical en una declaración de estilo. Para su ingreso al Nashville Songwriters Hall of Fame, la cantante eligió un minivestido strapless de terciopelo floral en tonos ciruela, violeta y cobre, firmado por Raisa Vanessa, que combinó con sandalias de satén y un collar de diamantes de Leviev, valuado en USD 2,4 millones.

La gala se realizó el 26 de octubre en Nashville, la ciudad donde Swift construyó buena parte de sus primeras herramientas como compositora. Por eso, el look no se limitó a una fórmula de alfombra roja. La artista apostó por una combinación de referencias: un vestido de textura ornamental, una silueta breve y accesorios de alta joyería que dieron escala de gala a una imagen conectada con el otoño y con la tradición musical de Tennessee.

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El conjunto evitó los códigos más literales de la estética country. No hubo flecos, botas ni cuero. En cambio, Swift recurrió a un estampado botánico, una paleta profunda y materiales que recordaban a tapicerías antiguas, una elección que dialogó con la noche sin desplazar su identidad pop.

La cantante combinó tonos ciruela, violeta y cobre en un diseño firmado por Raisa Vanessa (AP Photo/George Walker IV)

El vestido de Raisa Vanessa combinó textura floral y una silueta corta

La pieza central fue un minivestido sin tirantes de Raisa Vanessa. El diseño presentó un escote recto, hombros al descubierto y una silueta ajustada en el torso. La ausencia de mangas y tirantes permitió despejar el cuello, un recurso que dio lugar al collar de diamantes y mantuvo el equilibrio entre la prenda y los accesorios.

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El vestido se apoyó en una base de terciopelo devoré, una técnica que combina zonas opacas con otras de apariencia más ligera. Ese tratamiento generó relieve y profundidad sobre el estampado floral. Bajo las luces del evento, la superficie cambió según el movimiento de la cantante y evitó que el diseño se percibiera como un simple estampado plano.

Los tonos ciruela, violeta oscuro, naranja quemado, cobre y ocre construyeron una paleta propia del otoño. El uso de flores sobre terciopelo aportó una dimensión nostálgica, con referencias a tejidos decorativos de décadas pasadas. La falda corta, por su parte, actualizó la propuesta y evitó que el conjunto se volviera solemne.

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El escote recto y los hombros al descubierto dieron protagonismo al collar de diamantes (AP Photo/George Walker IV)

La combinación entre estructura y textura fue uno de los puntos más definidos del estilismo. El escote recto aportó orden; el estampado introdujo movimiento. La forma breve del vestido se apartó de los largos habituales de las grandes galas, aunque mantuvo la formalidad necesaria gracias a los materiales y las joyas.

El look de Taylor Swift unió referencias de folklore, evermore y Midnights

La elección visual remitió a varias etapas de la carrera de Taylor Swift. Las flores, el terciopelo y la gama de tonos tierra evocaron el universo de folklore y evermore, discos asociados con imágenes rurales, prendas de apariencia artesanal y escenarios naturales.

A la vez, el vestido corto y el protagonismo de los diamantes acercaron el atuendo a una sensibilidad nocturna, más vinculada con Midnights. El resultado no reprodujo de forma literal una era musical específica. Más bien, tomó elementos de distintos momentos de su repertorio estético y los reunió para una ceremonia dedicada a la composición de canciones.

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Taylor Swift evitó los códigos clásicos de la estética country y optó por flores, terciopelo y joyas (AP Photo/George Walker IV)

Esa lectura tuvo sentido en Nashville, una ciudad que Swift mencionó durante su discurso como parte central de su formación. La artista recordó que empezó a escribir canciones desde niña y que veía a Nashville como el lugar donde podía aprender el oficio al que quería dedicar su vida.

El vestido floral funcionó como un guiño indirecto a esa relación con la ciudad. No buscó representar una versión de la moda country, sino integrar materiales y tonos que acompañaran el espíritu de una ceremonia ligada a autores, intérpretes y productores de la música estadounidense.

El collar de Leviev iluminó el escote sin opacar el vestido

El accesorio principal fue un collar de Leviev de 65 quilates, compuesto por 31 diamantes talla pera. La pieza, valuada en USD 2,4 millones, siguió la línea del escote recto.

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Su construcción creó un punto de luz en la parte superior del cuerpo. Las piedras con forma de lágrima introdujeron una caída más suave y acompañaron los contornos del cuello. En lugar de cubrir el vestido, el collar estableció contraste con los tonos oscuros y la textura floral de la prenda.

El vestido reunió tonos oscuros y cobrizos en una propuesta para una gala musical en Nashville (AP Photo/George Walker IV)

Swift sumó aros de diamantes de la misma firma y anillos que completaron el conjunto. Sin embargo, la distribución de las joyas evitó la acumulación. El collar mantuvo el papel principal, mientras que los pendientes reforzaron la iluminación alrededor del rostro.

La elección respondió a una lógica de equilibrio. Frente a un vestido con estampado y terciopelo, una joya lineal y concentrada en el cuello resultó más efectiva que accesorios de gran volumen en otras zonas del cuerpo. El brillo de los diamantes no compitió con la tela: aportó una capa de gala sobre una base texturada.

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Las sandalias violetas y el beauty look completaron la paleta otoñal

En los pies, la cantante eligió sandalias de satén violeta oscuro de Jimmy Choo. El calzado prolongó los tonos del vestido y mantuvo continuidad desde el escote hasta las piernas. La tira al tobillo, decorada con cristales, incorporó un destello menor que acompañó las joyas sin sumar una nueva referencia cromática.

El peinado conservó su flequillo recto y sumó un semirrecogido con ondas sueltas sobre los hombros. La forma permitió que el cuello permaneciera despejado y favoreció la visibilidad del collar. El cabello acompañó la silueta del vestido sin introducir volumen excesivo.

Para el maquillaje, Swift dejó de lado el labial rojo intenso que suele aparecer en muchas de sus apariciones públicas. Optó por sombras en tonos tierra, rubor durazno y labios en una gama frambuesa. La selección dialogó con el violeta y el cobre del vestido, a la vez que mantuvo una imagen más suave alrededor del rostro.

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Swift ingresó al Nashville Songwriters Hall of Fame junto con Lyle Lovett, Bruce Channel, Shawn Camp, Lee Thomas Miller y el fallecido J. I. Allison. La gala también homenajeó a George Strait, quien recibió el Career Maker Award de la organización.

Para una noche centrada en la escritura musical, el look de Swift encontró un punto entre la celebración y la sobriedad. La silueta corta aportó actualidad; el terciopelo floral conectó con códigos de otra época; los diamantes introdujeron el componente ceremonial. La cantante eligió una imagen construida alrededor de los detalles, con un vestido que sostuvo la atención incluso frente a una de las piezas de joyería más llamativas de la noche.

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