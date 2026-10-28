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Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años con la que el Chato Prada estaría iniciando una relación

La periodista Fernanda Iglesias fue la encargada de dar la información en sus redes sociales y al aire de Puro Show

Fernanda Iglesias usó sus redes sociales para mostrar una serie de mensajes de voz del productor (Video: Instagram)
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A pocas semanas de que se conozca la separación de Lourdes Sánchez, Pablo el Chato Prada habría iniciado un nuevo vínculo que intentó mantener lejos de los medios. Fue Fernanda Iglesias quien lo expuso: primero adelantó la historia en Puro Show (El Trece); el productor negó de manera categórica esto e Iglesias respondió con fotos y audios que confirmaron su relación con Agostina Navarrete, una joven de 26 años oriunda de Carlos Pellegrini, Santa Fe.

Todo habría arrancado en Instagram: el Chato le habría reaccionado a una historia, luego se habrían pasado los teléfonos y la conversación habría migrado a WhatsApp. Según Iglesias, la relación ya tendría cierta formalidad. “No estaba el nene, pero la llevó a su casa, un terreno muy íntimo”, dijo la panelista en Puro Show.

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Todo comenzó este martes cuando la periodista lo divulgó al aire. “Yo voy a contar algo que va a cambiar un poco el panorama”, lanzó antes de revelar que Prada ya estaría en otra. “Él está saliendo con una chica y es algo bastante formal”, agregó, y completó: “Es una chica joven, morocha y sería su novia. Así que, él también…”.

Tres capturas de historias de Instagram con fotografías de Agostina Navarrete y textos sobreimpresos en recuadros negros
Fernanda Iglesias fue la encargada de dar la información

Cuando el Chato la desmintió, Iglesias respondió desde sus historias de Instagram con una serie de publicaciones. Primero presentó a la joven: “El Chato la empezó a seguir en Instagram. Le reaccionó a una historia y se pasaron los teléfonos y empezaron los audios… Les presento a Agos Navarrete, 26 años, 2 hijos”. Luego llegaron los audios del productor, breves mensajes con tono acaramelado: “¿Qué hacés, hermosa? Te dejé un mensajito, estaba en el gimnasio… ¿todo bien?”; “Bueno, dale, corazón, hablemos después más tarde. Estoy yendo a tomar un cafecito con un amigo…”; “Perdón, estoy en medio de un quilombo de la separación, Agos, después te hablo…”.

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En diálogo con el Portal Pellegrinense, Navarrete confirmó que se están conociendo desde hace aproximadamente un mes, aunque aclaró que se trata de una etapa inicial y que todavía era pronto para hablar de una relación consolidada. Según contó, todo habría comenzado a través de Instagram: tras los primeros intercambios se habrían pasado los teléfonos y empezado a comunicarse mediante audios y llamadas.

Ante esto, Iglesias compartió la nota del Portal Pellegrinense donde la propia Navarrete habló de este vínculo. “Somos noticia en Santa Fe”, remató la panelista en sus historias, y antes de cerrar disparó: “Nunca más me desmientas”, dejando en claro que cuando habla, tiene pruebas. Cabe destacar que Agostina Navarrete tendría dos años menor que Fran Liotta, el actual novio de Lourdes Sánchez.

El perfil de Navarrete en Instagram es privado. En su descripción se presenta como “mamá de France y Fermín, amores de mi vida”, y entre quienes la siguen figura la cuenta del propio Chato.

Captura de pantalla del perfil de Instagram de agossnavarrete, con foto de perfil, datos de seguidores y aviso de cuenta privada
Agostina tiene sus redes sociales privadas

La noticia de la nueva relación que estaría iniciando el productor llegó luego de que la bailarina llegara a Buenos Aires acompañada por su nueva pareja, que habló por primera vez. El empresario correntino de 27 años dialogó con Puro Show sobre el vínculo que mantendría con Sánchez.

El rugbier reconoció que el mundo de la televisión le resultaba ajeno hasta hace poco. Según contó, fue la propia Sánchez quien le anticipó que su imagen aparecería en uno de los ciclos. “Ella me avisó: ‘Che, estás por salir en LAM’. ¿Qué es LAM? Escuché LAM, pero no sabía ni qué era”, relató.

“Se fue dando con el tiempo nada más, naturalmente y genuinamente”, expresó. También precisó que el trato más cercano entre ellos llevaría pocos meses. “De hablar, hace nada, tres meses, algo así”, contó.

Aclaró que conocía de manera superficial a Sánchez antes de que comenzara la relación, aunque negó haberla seguido por su popularidad o por su recorrido televisivo. “La verdad que no, cero”, respondió cuando le consultaron si tenía interés previo en ella por ser una figura pública.

Francisco Liotta Hernández dialogó sobre su vínculo con Lourdes Sánchez, la exposición en medios de comunicación, el tiempo transcurrido desde que se conocieron y la repercusión pública sobre su entorno familiar.

El joven optó por no profundizar en esos aspectos y se concentró en el presente. “Nos estamos conociendo, tranqui”, dijo cuando surgieron las consultas sobre una posible convivencia, compromiso o casamiento. “Hay cositas que sí, pero bueno, entiendo también y no me voy a enojar”, señaló. Sin embargo, marcó una diferencia cuando la cobertura involucró a personas cercanas: “Cuando hablan de mi familia, no me gusta”.

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