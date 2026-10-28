Cuba

El respaldo a la dictadura cubana en la ONU cayó a su nivel más bajo

Una docena de naciones retiró su voto favorable a la demanda contra el bloqueo comercial estadounidense, provocando que la iniciativa diplomática de La Habana alcanzara este año un registro sumamente adverso en tres décadas

Una docena de naciones retiró su voto favorable a la demanda contra el bloqueo comercial estadounidense
Una docena de naciones retiró su voto favorable a la demanda contra el bloqueo comercial estadounidense
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El gobierno cubano perdió este miércoles el respaldo de doce países que un año atrás lo habían acompañado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Lituania, Marruecos, Eslovenia y Trinidad y Tobago votaron en contra de la resolución que exige el fin del embargo estadounidense, después de haberse abstenido o de haber apoyado el texto en 2025, según el conteo publicado por CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.

El resultado final fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Se trata del peor desempeño de La Habana desde que presentó esta iniciativa por primera vez en 1992, de acuerdo con el portal de Radio Martí.

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El respaldo cayó 35 votos en un solo año

La resolución contra el embargo estadounidense a Cuba se votó este miércoles en la sede de la ONU en Nueva York con una caída de 35 apoyos respecto de 2025, cuando había obtenido 165 votos favorables.

Fotografía de la Asamblea General de la ONU. EFE/Olga Fedorova
Fotografía de la Asamblea General de la ONU. EFE/Olga Fedorova

El texto, no vinculante, mantuvo una mayoría amplia, pero los votos en contra se duplicaron y las abstenciones crecieron en 13, un retroceso que marca el tercer año consecutivo de desgaste diplomático para el régimen.

Periódico Cubano, que siguió la transmisión en vivo de la sesión, confirmó esas cifras y calculó que el apoyo favorable descendió 21.2% frente a la votación anterior.

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Diario de Cuba, por su parte, recordó que el año pasado el régimen ya había perdido 22 votos respecto de 2024, cuando la propuesta había cosechado 187 apoyos.

La caída acumulada en dos años resulta más pronunciada si se toma como referencia ese dato de 2024: los apoyos se redujeron en 57 y los rechazos se multiplicaron por más de ocho, según el recuento de CiberCuba. El máximo histórico de la resolución fue de 191 votos en 2016, durante el acercamiento bilateral impulsado por Barack Obama, cuando Estados Unidos e Israel se abstuvieron por primera y única vez.

Alemania rompe 24 años de respaldo ininterrumpido

Entre los 17 países que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Guatemala, Hungría, Lituania, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay, Eslovenia, Trinidad y Tobago y Ucrania. De ese grupo, siete ya se habían opuesto en 2025: Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, precisó CiberCuba.

Entre las 25 abstenciones apareció un nombre con peso simbólico. Alemania había respaldado la resolución de forma ininterrumpida desde 2002 y esta vez optó por abstenerse, junto con Albania, Bahréin, Bulgaria, Chile, Croacia, República Dominicana, Estonia, Grecia, Guyana, Honduras, Jamaica, Letonia, Montenegro, Países Bajos, Palau, Polonia, Corea del Sur, Moldavia, Rumanía e Islas Salomón.

Un par de bicitaxis fue captado este 11 de julio frente al Capitolio de La Habana (Cuba), mientras el país padece el segundo apagón eléctrico nacional de esta semana y el cuarto del año. EFE/Ernesto Mastrascusa
Un par de bicitaxis fue captado este 11 de julio frente al Capitolio de La Habana (Cuba), mientras el país padece el segundo apagón eléctrico nacional de esta semana y el cuarto del año. EFE/Ernesto Mastrascusa

Una señal previa ya había anticipado el giro. En julio, una votación procedimental para habilitar un debate extraordinario sobre el embargo había obtenido apenas 136 votos a favor, con Trinidad y Tobago y Alemania modificando entonces su patrón histórico de voto.

Estados Unidos redobla la presión diplomática

La administración estadounidense había anticipado el resultado un día antes de la votación. “Van a ver cómo cambia esa votación mañana. El mundo está despertando a estas duras verdades”, afirmó el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ante periodistas a la salida del Consejo de Seguridad, según informó la agencia EFE.

Waltz también pidió a los Estados miembros que rechazaran el texto. “No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano”, sostuvo el embajador, de acuerdo con EFE.

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York (EE. UU.), el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York (EE. UU.), el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

El funcionario agregó que el régimen “ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda” al denunciar presiones de Washington sobre otros países para modificar sus votos, y acusó en cambio a las autoridades cubanas de ejercer esa presión.

La intervención del embajador derivó en un enfrentamiento directo con la delegación cubana. Integrantes de esa delegación golpearon las mesas e interrumpieron el discurso de Waltz mientras el canciller Bruno Rodríguez se dirigía hacia la tribuna, relató EFE.

Una resolución simbólica sin efecto legal

El texto, titulado oficialmente “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, carece de carácter vinculante.

Solo el Congreso de Estados Unidos tiene potestad para levantar el embargo, por lo que la votación anual funciona como un termómetro político antes que como una herramienta con efectos concretos.

La expectativa previa a la sesión se había concentrado en los países de América Latina y el Caribe, según había señalado Infobae antes de la votación. Entre las incógnitas figuraba si Argentina y Paraguay mantendrían su voto negativo de 2025 y si se sumarían otras naciones de la región, además de la eventual participación de El Salvador, República Dominicana y Venezuela, ausentes en la votación anterior.

La votación de 2026 quedó registrada como la de mayor rechazo y mayor número de abstenciones desde que Cuba lleva su reclamo contra el embargo estadounidense al plenario de la ONU.

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