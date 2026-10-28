10 platos completos en una sola olla para las noches con poco tiempo

Resolver la cena en una sola olla permite combinar verduras, legumbres y cereales en preparaciones de pocos pasos. La clave es ajustar las proporciones de líquido y sumar los ingredientes según su tiempo de cocción.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja una alimentación variada que incluya verduras, frutas, legumbres y cereales integrales. Para adultos, plantea como referencia al menos 400 gr diarios de frutas y verduras y 25 gr de fibra procedente de alimentos. Esas pautas no sustituyen indicaciones individuales de salud, pero sirven para orientar combinaciones cotidianas.
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Carlos Mendes, formado en un instituto culinario y con una década de desarrollo de recetas para publicaciones gastronómicas, reúne 10 propuestas de una sola olla. El cocinero figura como autor de la selección publicada por Eating Healthy Mag, sitio especializado en alimentación. Para organizar estas comidas, conviene considerar tres criterios:
- Usar caldo o agua en la cantidad indicada para el cereal o la pasta
- Incorporar verduras de cocción rápida hacia el final
- Revisar el sodio de conservas, caldos y quesos antes de salar
1. El orzo incorpora porotos blancos, espinaca y limón
Se saltea ajo en aceite, se tuesta brevemente el orzo (pasta seca de tamaño pequeño elaborada con sémola de trigo duro), también conocida como risoni, y se cocina con caldo. Cerca del final se agregan porotos blancos escurridos y espinaca fresca. Ralladura y jugo de limón, junto con queso rallado, completan la preparación.
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2. Las lentejas rojas se cocinan con leche de coco y pimientos asados
La base lleva cebolla, jengibre y cúrcuma. Luego se suman lentejas rojas enjuagadas, pimientos asados en frasco, caldo y una pequeña cantidad de leche de coco. Se termina con lima y cilantro; el pan integral queda como acompañamiento opcional.
3. Los garbanzos se integran con alcauciles y tomate
Ajo en láminas, tomate triturado, garbanzos escurridos, corazones de alcaucil y caldo forman una salsa que se deja reducir en la misma olla. En el cierre se añaden eneldo, limón y queso desmenuzado. Las legumbres figuran entre los grupos que la OMS recomienda incluir en una dieta diversa.
4. El arroz suma hongos, edamame, jengibre y miso
Se saltean los hongos con jengibre rallado antes de añadir arroz enjuagado y agua. Cuando el grano está casi tierno, se incorpora edamame descongelado. El miso se diluye en agua tibia y se mezcla fuera del fuego, como indica la receta original.
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5. La batata y porotos negros se condimentan con lima
La batata en cubos se cocina con cebolla, pimentón ahumado, comino y un poco de agua, con la olla tapada. Al estar casi tierna, se agregan porotos negros, tomate y morrón. El líquido se reduce sin tapa y el plato se termina con lima.
6. El farro se combina con zucchini, tomates secos y albahaca
El farro perlado se cuece en caldo conforme a las indicaciones del envase. En los últimos minutos se añade zucchini; después se incorporan tomates secos, porotos blancos y albahaca. Un hilo de aceite y queso rallado se usan al servir.
7. El arroz dorado reúne arvejas y porotos manteca
Cebolla, ajo y arroz se saltean primero con aceite. Después se suman caldo, cúrcuma y una cantidad pequeña de pimentón ahumado. Las arvejas congeladas y los porotos mantecados entran al final para calentarse sin prolongar la cocción.
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8. La cebada se cocina con calabaza, salvia y nueces
La cebada perlada se hierve en caldo hasta quedar tierna. Se mezcla con puré de calabaza sin azúcar, salvia picada y leche o bebida de soja fortificada sin azúcar. Pimienta y nueces tostadas aportan el acabado. La FAO y la OMS señalan que la diversidad de alimentos favorece alcanzar los requerimientos de vitaminas y minerales.
9. La coliflor y garbanzos se preparan con cuscús integral
La coliflor se saltea con aceite y una cantidad moderada de harissa. Se agregan garbanzos, tomate y caldo. Una vez tierna la verdura, el cuscús integral se incorpora fuera del fuego y reposa tapado; limón y perejil completan el plato.
10. La quinoa se termina con brócoli, arvejas y yogur
La quinoa enjuagada se cocina en caldo y, antes de terminar, recibe flores pequeñas de brócoli y arvejas. Fuera del fuego se mezcla yogur natural, limón, perejil y aceite para evitar que la salsa se corte. La propuesta permite reunir cereal, verduras y una fuente láctea en un mismo recipiente.
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