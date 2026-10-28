10 platos completos en una sola olla para las noches con poco tiempo

Las recetas de una sola olla reúnen legumbres, cereales, verduras y condimentos con pocos utensilios y una cocción organizada por tiempos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Resolver la cena en una sola olla permite combinar verduras, legumbres y cereales en preparaciones de pocos pasos. La clave es ajustar las proporciones de líquido y sumar los ingredientes según su tiempo de cocción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja una alimentación variada que incluya verduras, frutas, legumbres y cereales integrales. Para adultos, plantea como referencia al menos 400 gr diarios de frutas y verduras y 25 gr de fibra procedente de alimentos. Esas pautas no sustituyen indicaciones individuales de salud, pero sirven para orientar combinaciones cotidianas.

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Disponer los ingredientes antes de cocinar ayuda a ordenar cada paso y a ajustar el líquido, las especias y las incorporaciones finales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Mendes, formado en un instituto culinario y con una década de desarrollo de recetas para publicaciones gastronómicas, reúne 10 propuestas de una sola olla. El cocinero figura como autor de la selección publicada por Eating Healthy Mag, sitio especializado en alimentación. Para organizar estas comidas, conviene considerar tres criterios:

Usar caldo o agua en la cantidad indicada para el cereal o la pasta

Incorporar verduras de cocción rápida hacia el final

Revisar el sodio de conservas, caldos y quesos antes de salar

1. El orzo incorpora porotos blancos, espinaca y limón

Ingredientes para una receta de orzo con porotos blancos, espinaca fresca, ajo, limón y queso rallado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se saltea ajo en aceite, se tuesta brevemente el orzo (pasta seca de tamaño pequeño elaborada con sémola de trigo duro), también conocida como risoni, y se cocina con caldo. Cerca del final se agregan porotos blancos escurridos y espinaca fresca. Ralladura y jugo de limón, junto con queso rallado, completan la preparación.

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2. Las lentejas rojas se cocinan con leche de coco y pimientos asados

Lentejas rojas, leche de coco, pimientos asados, jengibre, cúrcuma, lima y cilantro para una preparación de una sola olla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base lleva cebolla, jengibre y cúrcuma. Luego se suman lentejas rojas enjuagadas, pimientos asados en frasco, caldo y una pequeña cantidad de leche de coco. Se termina con lima y cilantro; el pan integral queda como acompañamiento opcional.

3. Los garbanzos se integran con alcauciles y tomate

Garbanzos, corazones de alcaucil, tomate, ajo, limón, eneldo y queso desmenuzado reunidos para una cena rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajo en láminas, tomate triturado, garbanzos escurridos, corazones de alcaucil y caldo forman una salsa que se deja reducir en la misma olla. En el cierre se añaden eneldo, limón y queso desmenuzado. Las legumbres figuran entre los grupos que la OMS recomienda incluir en una dieta diversa.

4. El arroz suma hongos, edamame, jengibre y miso

Arroz, hongos, edamame, jengibre y miso, una combinación que se cocina en etapas dentro de la misma olla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se saltean los hongos con jengibre rallado antes de añadir arroz enjuagado y agua. Cuando el grano está casi tierno, se incorpora edamame descongelado. El miso se diluye en agua tibia y se mezcla fuera del fuego, como indica la receta original.

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5. La batata y porotos negros se condimentan con lima

Batata, porotos negros, tomate, morrón, cebolla, comino, pimentón ahumado y lima para un plato de cocción simple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batata en cubos se cocina con cebolla, pimentón ahumado, comino y un poco de agua, con la olla tapada. Al estar casi tierna, se agregan porotos negros, tomate y morrón. El líquido se reduce sin tapa y el plato se termina con lima.

6. El farro se combina con zucchini, tomates secos y albahaca

Farro, zucchini, tomates secos, porotos blancos, albahaca y queso rallado para una preparación con cereales y legumbres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El farro perlado se cuece en caldo conforme a las indicaciones del envase. En los últimos minutos se añade zucchini; después se incorporan tomates secos, porotos blancos y albahaca. Un hilo de aceite y queso rallado se usan al servir.

7. El arroz dorado reúne arvejas y porotos manteca

Arroz, arvejas, porotos manteca, cúrcuma, ajo y cebolla para una receta de tonos dorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cebolla, ajo y arroz se saltean primero con aceite. Después se suman caldo, cúrcuma y una cantidad pequeña de pimentón ahumado. Las arvejas congeladas y los porotos mantecados entran al final para calentarse sin prolongar la cocción.

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8. La cebada se cocina con calabaza, salvia y nueces

Cebada perlada, puré de calabaza, salvia, nueces y leche o bebida vegetal para una comida de textura cremosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebada perlada se hierve en caldo hasta quedar tierna. Se mezcla con puré de calabaza sin azúcar, salvia picada y leche o bebida de soja fortificada sin azúcar. Pimienta y nueces tostadas aportan el acabado. La FAO y la OMS señalan que la diversidad de alimentos favorece alcanzar los requerimientos de vitaminas y minerales.

9. La coliflor y garbanzos se preparan con cuscús integral

Coliflor, garbanzos, cuscús integral, tomate, harissa, limón y perejil para un plato con sabores especiados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coliflor se saltea con aceite y una cantidad moderada de harissa. Se agregan garbanzos, tomate y caldo. Una vez tierna la verdura, el cuscús integral se incorpora fuera del fuego y reposa tapado; limón y perejil completan el plato.

10. La quinoa se termina con brócoli, arvejas y yogur

Quinoa, brócoli, arvejas, yogur natural, limón y perejil para una opción que reúne cereal, verduras y lácteos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa enjuagada se cocina en caldo y, antes de terminar, recibe flores pequeñas de brócoli y arvejas. Fuera del fuego se mezcla yogur natural, limón, perejil y aceite para evitar que la salsa se corte. La propuesta permite reunir cereal, verduras y una fuente láctea en un mismo recipiente.

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