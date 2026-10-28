De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

La pequeña fue entrevistada por su madre, Pampita, en un ping pong que compartió en sus redes sociales

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Pampita compartió un ping pong de preguntas y respuestas con su hija, Anita García Moritán, y el video superó los 35 mil “me gusta” en Instagram, donde la pequeña acumula más de 300 mil seguidores. La niña, de 5 años, respondió con ocurrencias sobre los superpoderes que elegiría, sus planes para el futuro y los gestos que más valora de su mamá.

La modelo grabó la charla con su celular y la publicó este martes en video en la cuenta de Instagram de Anita. En las imágenes, la nena aparece con una remera en tonos pastel y bucles en el cabello, súper sonriente, mientras participa del juego de preguntas que propone su madre. El posteo también reunió más de 1.600 comentarios.

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Anita elegiría volar para llegar a tiempo al colegio

Una de las primeras consignas fue qué superpoder le gustaría tener. “Volar”, contestó Anita García Moritán entre risas. Ante la repregunta de Pampita, explicó el particular y ocurrente motivo: “Así llegaría bien al colegio”.

La dinámica continuó con otra situación imaginaria. Cuando su mamá le preguntó qué haría si fuera invisible, la niña respondió: “Me robaría dulces”, justo cerca del tradicional festejo de Halloween. La reacción de Pampita fue inmediata y -como en casi todo el video- acompañó la respuesta con una risa. También contó que, si pudiera cambiarse el nombre, elegiría Sofía.

Anita, la hija de Pampita, protagonizó un divertido video que su madre compartió en las redes

Los parques acuáticos, un gatito blanco y el sueño de ser bombero

Durante el intercambio, Pampita le consultó a su hija en qué lugar del mundo le gustaría vivir si no viviese en Buenos Aires. Anita respondió que elegiría los parques acuáticos, un lugar que aparentemente le encanta visitar. Al pensar en una mascota ideal, optó por “un gatito blanco”.

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La niña también habló de su futuro y dijo que le gustaría ser bombero cuando sea grande. Más adelante, dio una explicación sencilla sobre el paso del tiempo: ante la pregunta de por qué las personas se hacen viejitas, sostuvo que ocurre “porque ya son muchos años” los que viven.

El momento más afectuoso del juego llegó con las respuestas sobre su mamá

El video tuvo además un tramo centrado en el vínculo entre madre e hija. Consultada por el mejor día de su vida, Anita eligió el Día de la Madre, celebrado hace tan sólo dos semanas. “También fue mi mejor día de mi vida”, le respondió la modelo.

La nena aseguró que lo que más le gusta escuchar de su mamá es que la ama. Cuando le preguntaron cuál era su palabra favorita, volvió a referirse a ese afecto: “Decir a mamá que la amo tanto”. Pampita respondió que esa también era su palabra preferida.

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Hacia el final, la conductora le preguntó qué consideraba que tenía más bonito ella. Anita dijo, entre risas, que su “cabecita”. En otra de las respuestas, contó que llora cuando le prometen algo y no cumplen. El ping pong cerró con un nuevo intercambio de cariño: “Te amo mucho”, le dijo Pampita, antes de que su hija respondiera con una risa.