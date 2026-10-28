Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

La pareja aprovechó el sol para bailar y sumar momentos (Video: Instagram)

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No fue una producción armada ni un guión previsto. Gimena Accardi salió al jardín a mostrar sus nuevos trajes de baño, Seven Kayne apareció en cuadro y lo que empezó como un video de moda derivó en un baile improvisado que la actriz decidió publicar tal cual.

La actriz publicó el clip con la intención declarada de mostrar su nueva colección de bikinis. “Quiero estrenar mis bikinis”, se lee en el texto superpuesto que acompaña las imágenes, mientras Accardi posa en el jardín de una casa, con pasto y vegetación como fondo natural.

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Entre los diseños exhibidos aparece uno que combina un corpiño color bordó con breteles finos y una bombacha a tono, ambos con un detalle en verde claro en los bordes. También lució un traje de baño con estampado geométrico en tonos marrones y blancos, con corpiño estilo bandeau y bombacha con lazos laterales, y un bikini negro con corpiño asimétrico sostenido por un bretel cruzado y un broche dorado en el centro.

El “pie de foto” que acompañó la publicación agregó un dato sobre las condiciones del rodaje: “Sale dos minutos el sol”, frase que resume por qué la sesión se concentró en un lapso acotado, aprovechando una ventana de luz en medio de un día con clima cambiante. En las imágenes puede verse a Accardi con el cabello suelto y movido por el viento, posando frente a una estructura de vidrio que refleja parte del entorno.

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Seven Kayne compartió un video a los besos con Gimena Accardi

Sobre el final, el registro cambió. Seven apareció en cuadro, sin remera y con un pantalón verde, y se acercó a la actriz mientras ella continuaba con las poses. Lo que había comenzado como una muestra de indumentaria derivó en una secuencia diferente: los dos terminaron bailando juntos frente a cámara. En las últimas imágenes, ambos aparecen en primer plano, cerca el uno del otro, con gestos cómplices que acompañan el tono distendido del resto del video.

“¡Quien pudiera ser así de hermosa!”; “Son muy hermosos”; “¡Cuando sea grande quiero ser como vos! Capaz ahora también”; “Por Dios esta pareja”; “¿En serio tiene 40? Está divina”; “Pasa el secreto, Gime”; “¡Quien pudiera ser tan hermosa!”; “¡Ojalá las mortales podamos llegar así de bomba a los 40!” y “Se ven tan lindos juntos” fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación que compartió la actriz.

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Días atrás, el rapero, de 27 años, sorprendió a sus seguidores cuando publicó un video de su intimidad junto a la actriz, una publicación que utilizó para promocionar su canción “bbylove todomiamor 4u”.

En las imágenes del video, Accardi y el artista, cuyo nombre es Joaquín Cordovero, cantan juntos el estribillo del tema: “Ey, quiero darte todo mi amor. Yo con vos no pienso en competir. Quiero hacerte olvidar de todo. Sólo quiero hacerte sonreír”. Cuando finaliza la secuencia, ella le da un beso en la mejilla. Ese gesto alimentó las especulaciones de los seguidores sobre el vínculo entre ambos.

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La pareja compartió viajes, trabajo y momentos en redes sociales (Instagram)

La publicación generó múltiples reacciones entre quienes los siguen. “Al final sí se volvió a enamorar”, escribió una usuaria. Otros comentarios se centraron en la diferencia de edad entre la actriz y el músico.

El vínculo entre ambos tiene su origen en el rodaje de TILF (Teacher I’d Like to Fck), una serie erótica en formato vertical en la que Accardi también ejerció como codirectora junto a su socia Agustina Navarro. Desde noviembre de 2025, las fotos íntimas del rodaje encendieron los rumores, que en un primer momento ambos desmintieron: Cordovero aseguró públicamente que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la ficción.

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Sin embargo, en marzo de 2026, la panelista Fernanda Iglesias confirmó el noviazgo y reveló que, cuando la relación comenzó, el rapero aún estaba de novio con la modelo Milagros Viado. Fue en abril de ese año cuando Accardi oficializó el romance durante un viaje a Madrid, donde la pareja asistió al show de Kanye West en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. La diferencia de 14 años entre ambos —ella tiene 41, él 27— fue uno de los temas que más comentarios generó en redes sociales desde el comienzo de la relación.