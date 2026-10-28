Nicaragua

Madre teme que su hija sea enviada a Nicaragua sin recursos para sostener su tratamiento médico

Scarleth Buitrago dijo que el hospital de Gainesville, en Florida, planteó la alternativa de enviar a su hija a Nicaragua después de que Jerelyn Estrada, de 19 años, perdiera el seguro médico

Ilustración de una mujer sentada en una cama clínica que toma la mano de una joven conectada a un monitor y a un respirador.
Una mujer sostiene la mano de su hija en una cama de hospital junto a un equipo de ventilación mecánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Scarleth Buitrago teme que su hija, Jerelyn Estrada, sea trasladada a Nicaragua sin los recursos médicos que necesita para seguir con vida. La joven, de 19 años, permanece internada en un hospital de Gainesville, Florida, donde depende de un ventilador mecánico para respirar y requiere atención especializada fuera del centro médico.

La madre sostiene que la posibilidad de una repatriación médica surgió después de que Jerelyn perdiera la cobertura de Medicaid. En declaraciones difundidas por Telemundo 51 y recogidas por 100 % Noticias, Buitrago indicó que una representante del hospital le habló de esa alternativa, misma que la familia rechaza por temor a que el traslado interrumpa el tratamiento de la joven.

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“Temo que envíen a mi hija a Nicaragua”, expresó Buitrago entre lágrimas, de acuerdo con el medio.

Jerelyn padece una enfermedad genética que la mantiene conectada a un ventilador. La madre indicó que el hospital no puede darle el alta si la familia no cuenta con ese equipo y con un entorno adecuado para sostener sus cuidados en casa. Buitrago afirmó que no tiene los recursos para afrontar esos costos.

La situación abrió una disputa sobre las condiciones en las que Jerelyn podría salir del hospital. Su madre asegura que ni ella ni su hija han autorizado un traslado a Nicaragua y que su prioridad es conseguir los medios para atenderla en Estados Unidos.

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Jerelyn Estrada permanece internada en un hospital de Gainesville donde depende de un ventilador debido a una enfermedad genética./ (100% Noticias)
Jerelyn Estrada permanece internada en un hospital de Gainesville donde depende de un ventilador debido a una enfermedad genética./ (100% Noticias)

“Yo les dije entréguenmela a mí, yo soy su mamá. Si a mí me toca pedir e ir a casa por casa, pero no voy a dejar que ella se muera. No la pueden enviar a Nicaragua”, afirmó Buitrago en las declaraciones recogidas por 100% Noticias.

La mujer explicó que el personal del centro médico le comunicó que la falta de fondos para garantizar la atención domiciliaria y la situación migratoria de la familia reducen las opciones disponibles. No obstante, la madre insiste en que una repatriación no resolvería el problema de salud de Jerelyn.

Select Medical, la empresa que opera el hospital donde permanece la joven, no hizo comentarios sobre el caso. La compañía indicó a Telemundo 51 Miami que las leyes federales de privacidad médica le impiden referirse a pacientes específicos.

Jerelyn dice que en Nicaragua no obtuvo un diagnóstico

La propia Jerelyn expresó que no quiere volver a Nicaragua. La joven recordó que antes de viajar a Estados Unidos no consiguió respuestas médicas sobre la enfermedad que afecta su salud.

“Yo no quiero regresar a Nicaragua, allá yo no tuve un diagnóstico, una respuesta”, dijo.

Su deseo inmediato es obtener el ventilador que necesita para dejar el hospital sin perder el apoyo respiratorio. También manifestó que espera recuperar parte de la autonomía que tenía antes de que su enfermedad se agravara. “Volver a ser como antes, volver a caminar”, expresó.

Scarleth Buitrago rechaza la repatriación médica de su hija tras la pérdida de la cobertura de Medicaid./ (100% Noticias)
Scarleth Buitrago rechaza la repatriación médica de su hija tras la pérdida de la cobertura de Medicaid./ (100% Noticias)

El caso expone una dificultad que afecta a pacientes que requieren tratamientos complejos y pierden cobertura médica: el alta hospitalaria puede depender de equipos, asistencia profesional y adecuaciones domiciliarias que las familias no siempre pueden pagar.

La posibilidad de acceder a Medicaid de emergencia se convirtió en una de las alternativas que evalúa la familia. Buitrago informó que inició una nueva solicitud con la expectativa de que su hija pueda recibir apoyo para continuar su atención en Florida.

El Departamento de Niños y Familias de Florida señala que algunas personas que cumplen los demás requisitos del programa, aunque no reúnan la condición migratoria exigida, pueden obtener cobertura ante una emergencia médica grave.

Florida modificó reglas para algunas personas no ciudadanas

El estado de Florida anunció cambios en la elegibilidad de Medicaid para determinadas categorías de personas no ciudadanas, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026. La información disponible no permite establecer si esas modificaciones alcanzan de forma directa la situación de Jerelyn.

Mientras espera una respuesta a la solicitud de cobertura, Buitrago busca apoyo para evitar que la falta de recursos obligue a separar a su hija de la atención médica que recibe en Estados Unidos.

“Si Dios le dio vida, yo tengo fe que lo que él empieza lo termina”, concluyó la madre.

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