Ciencia

Inesperado hallazgo en Villa El Chocón: descubrieron nuevas huellas de dinosaurios carnívoros en las costas del lago

Cuatro pescadores bajaron de su lancha por un anzuelo trabado y vieron marcas de tres dedos sobre rocas de la Formación Candeleros, cuya antigüedad ronda los 100 millones de años

Un grupo de pescadores encontraron huellas de dinosaurios en Villa El Chocón (LM Neuquén)

Guardar

Un grupo de pescadores descubrió huellas de dinosaurios sobre las rocas de la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía, en un sector cercano a la zona conocida como Los Gigantes, en Villa El Chocón, Neuquén. El hallazgo se produjo por casualidad: el grupo navegaba en lancha cuando un anzuelo quedó trabado y los obligó a detenerse junto a un acantilado alto al que sólo se accede por agua.

“Si no fuese porque se nos quedó enganchada la línea ahí y tuvimos que parar en esa orilla, no lo hubiéramos visto nunca”, relató César Ernesto Hernández, uno de los cuatro pescadores, en declaraciones a LM Neuquén. Las rocas donde aparecieron las marcas pertenecen a la formación Candeleros, una unidad geológica (un grupo de rocas de la misma época que comparten un origen y una composición similares) con una antigüedad estimada en 100 millones de años.

PUBLICIDAD

Se trata de la misma formación que conserva los restos del Giganotosaurus carolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo y pieza central del Museo Paleontológico Municipal Ernesto Bachmann de la localidad. Juan Ignacio Canale, investigador del Conicet y director del laboratorio de ese museo, confirmó a Infobae que las marcas corresponden a pisadas de dinosaurios.

Un anzuelo llevó a los pescadores hasta un sitio que no figuraba en los registros científicos

Los resultados del estudio de los restos indican que, efectivamente, se trata de una nueva especie, que fue nombrada como Ninjatitan zapatai. El nombre propuesto hace alusión a dos personas sumamente importantes en relación al trabajo que vienen desarrollando los autores. Una de ellas es el paleontólogo Sebastián “Ninja” Apesteguía, quien lideró las primeras exploraciones a Bajada Colorada y realizó diversas e importantes contribuciones a la paleontología de vertebrados cretácicos de nuestro país. La otra, el técnico Rogelio Zapata del Museo “Ernesto Bachmann” de Villa El Chocón, quien realiza los trabajos técnicos, desde la extracción en el campo hasta la limpieza y preparación de los fósiles para su estudio, en la mencionada institución desde hace más de veinte años.
Un grupo de pescadores descubrió huellas de dinosaurios en un acantilado del lago Ezequiel Ramos Mexía, en Villa El Chocón.

El descubrimiento fue producto del azar. Según el relato de Hernández, el lugar donde la lancha se detuvo suele permanecer a una altura considerable respecto del agua, por lo que no es habitual que alguien camine sobre esas piedras. Esta vez, sin embargo, el nivel del embalse permitió que la embarcación llegara prácticamente a la altura de las marcas. Una vez sobre las rocas, los pescadores distinguieron pisadas de distintos tamaños.

PUBLICIDAD

Calcularon que las más grandes medían entre 25 y 30 centímetros de largo y una de ellas presentaba una nitidez notable. “La última huella es la que más clarita se ve, hasta parecía que se le veían las arrugas, así tipo reptil”, describió el pescador al medio neuquino.

Canale detalló que el sitio donde encontraron las huellas, con acantilados bastante altos, solo se puede alcanzar por lancha. A partir de las imágenes del video que recibió, el investigador estimó de forma preliminar que las pisadas podrían corresponder a dinosaurios carnívoros de tamaño mediano, con huellas de tres dedos. No obstante, aclaró que para precisar esa identificación y calcular datos como la velocidad de desplazamiento del animal (algo posible a partir del análisis de la secuencia de pisadas), resulta necesario visitar el sitio.

Villa El Chocón es una localidad famosa por su enorme cantidad de aportes al patrimonio paleontológico neuquino (archivo Conicet)
Villa El Chocón es una localidad famosa por su enorme cantidad de aportes al patrimonio paleontológico neuquino (archivo Conicet)

Las rocas que rodean el lago conservan rastros de hace 100 millones de años

Canale indicó que los primeros estudios detallados sobre huellas en la costa del lago datan de 1991, cuando el doctor Jorge Calvo, uno de los primeros paleontólogos radicados en la provincia de Neuquén y vinculado a la Universidad Nacional del Comahue, publicó un trabajo sobre pisadas en la localidad de Picún Leufú. En aquel estudio, Calvo describió marcas de dinosaurios bípedos herbívoros de gran tamaño, carnívoros de tamaño mediano y saurópodos: los característicos dinosaurios de cuello largo, cola extensa y cabeza pequeña que caminaban en cuatro patas.

Los huesos rotos revelan el lado más desconocido de la reproducción entre los dinosaurios
El equipo del Museo Ernesto Bachmann recurre a la digitalización y a modelos en tres dimensiones para preservar la información de las pisadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces, aparecieron huellas en prácticamente toda la extensión costera, desde el dique de la represa hasta Picún Leufú, tanto en la margen neuquina como en la rionegrina. Incluso se identificaron pisadas de reptiles voladores. Varios equipos de investigación trabajan de forma simultánea en la zona: el Museo del Chocón, el Museo de Picún Leufú, el Instituto de Paleobiología y Geología de General Roca, especialistas de la Universidad de Buenos Aires y colegas de Italia participan en proyectos activos sobre estas huellas.

Un ambiente prehistórico de dunas y ríos efímeros, revelado por el vaivén del lago

El paleontólogo también explicó que la formación Candeleros corresponde a un período en el que alternaban ciclos muy áridos, con grandes dunas de arena, y momentos de mayor humedad que daban lugar a ríos y arroyos efímeros. En esos ambientes se desarrollaron las plantas cuyos troncos petrificados también aparecen en las mismas rocas.

La variación del nivel del lago funciona como un mecanismo natural de descubrimiento: cuando el agua baja, afloran sectores con nuevas huellas; cuando sube, otros quedan sumergidos. Esa dinámica convierte a la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía en uno de los sitios más importantes con huellas en todo Sudamérica, según destacó Canale.

Para conservar la información científica que aportan estos hallazgos, el equipo del Museo Ernesto Bachmann recurre a la digitalización y a la creación de modelos 3D de las pisadas, ya que resulta imposible extraer las huellas de las rocas. En el caso de las pisadas descubiertas cerca de Los Gigantes, los expertos aún no visitaron el sitio para realizar análisis formales; Canale anticipó que esa inspección se concretará en las próximas semanas.

Temas Relacionados

DinosauriosNeuquénPaleontologíaFósilesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos descubren en abejas nativas australianas compuestos antimicrobianos desconocidos contra superbacterias

Miel y propóleo de una especie sin aguijón resultaron eficaces contra infecciones difíciles de tratar en hospitales, según una investigación publicada en PLOS One que apunta a nuevos fármacos

Científicos descubren en abejas nativas australianas compuestos antimicrobianos desconocidos contra superbacterias

Los halcones de hombros rojos producen más crías hembras en territorios con mayor disponibilidad de presas

El equipo sostiene que la escasez de alimento puede dificultar la inversión parental en descendientes femeninas, que alcanzan la reproducción antes que los machos y transmiten sus genes tempranamente a la población

Los halcones de hombros rojos producen más crías hembras en territorios con mayor disponibilidad de presas

Chernóbil tras cuatro décadas: un estudio reveló cómo evolucionaron las partículas radiactivas

Un equipo de científicos alemanes utilizó por primera vez rayos X de sincrotrón para examinar fragmentos contaminados recogidos en la zona de exclusión ucraniana. El hallazgo podría revolucionar lo conocido sobre el paso del tiempo en estas partículas

Chernóbil tras cuatro décadas: un estudio reveló cómo evolucionaron las partículas radiactivas

La NASA busca reducir la basura espacial: cómo se acumula y qué riesgos representa para la Tierra

Una nave financiada por la agencia estadounidense se aproximará en 2027 a hasta cuatro objetos en desuso que permanecen en órbita. La prueba evaluará sistemas de navegación, propulsión y observación que podrían servir para futuras tareas de mantenimiento y retiro de residuos

La NASA busca reducir la basura espacial: cómo se acumula y qué riesgos representa para la Tierra

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina

La Organización de los Estados Americanos anticipó lluvias por encima de lo normal y riesgo de crecidas en la Cuenca del Plata, mientras otras regiones enfrentarían sequías y déficits de agua

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alfredo Saade arremetió contra la secretaria general de la Cancillería Gina González Grau por el nuevo contrato de pasaportes con Thomas Greg and Sons: “No cumple requisitos para el cargo”

Alfredo Saade arremetió contra la secretaria general de la Cancillería Gina González Grau por el nuevo contrato de pasaportes con Thomas Greg and Sons: “No cumple requisitos para el cargo”

Senado: habrá sesión mañana para votar la ley de salud mental y beneficios para inversiones desde USD 12 millones

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 68 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

Ellos son Mailo y Picolino, los delincuentes a quienes confrontó el presidente Abelardo de la Espriella durante el megaoperativo en Bogotá: “Te va a caer todo el peso de la ley”

DEPORTES

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente: “Vamos a crear la Ciudad Roja, tenemos que aprovechar el estadio”

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Kim Kardashian fue apuntada con un arma en África por culpa de Kanye West: “Se volvió paranoico y agitado”

Netflix lanza el tráiler oficial de “Orgullo y prejuicio”: así luce la nueva adaptación de la novela

Russell Brand habla de su matrimonio con Katy Perry y las consecuencias de su juicio por abuso sexual: “Toda mi vida ha sido consumida”

La Academia de Hollywood busca internacionalizar los Premios Óscar y anticipa cambios para ampliar su alcance global

Lamar Odom, exesposo de Khloé Kardashian y campeón de la NBA, abre su cuenta de OnlyFans