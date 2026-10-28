Inesperado hallazgo en Villa El Chocón: descubrieron nuevas huellas de dinosaurios carnívoros en las costas del lago

Un grupo de pescadores encontraron huellas de dinosaurios en Villa El Chocón (LM Neuquén)

Guardar

Un grupo de pescadores descubrió huellas de dinosaurios sobre las rocas de la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía, en un sector cercano a la zona conocida como Los Gigantes, en Villa El Chocón, Neuquén. El hallazgo se produjo por casualidad: el grupo navegaba en lancha cuando un anzuelo quedó trabado y los obligó a detenerse junto a un acantilado alto al que sólo se accede por agua.

“Si no fuese porque se nos quedó enganchada la línea ahí y tuvimos que parar en esa orilla, no lo hubiéramos visto nunca”, relató César Ernesto Hernández, uno de los cuatro pescadores, en declaraciones a LM Neuquén. Las rocas donde aparecieron las marcas pertenecen a la formación Candeleros, una unidad geológica (un grupo de rocas de la misma época que comparten un origen y una composición similares) con una antigüedad estimada en 100 millones de años.

PUBLICIDAD

Se trata de la misma formación que conserva los restos del Giganotosaurus carolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo y pieza central del Museo Paleontológico Municipal Ernesto Bachmann de la localidad. Juan Ignacio Canale, investigador del Conicet y director del laboratorio de ese museo, confirmó a Infobae que las marcas corresponden a pisadas de dinosaurios.

Un anzuelo llevó a los pescadores hasta un sitio que no figuraba en los registros científicos

Un grupo de pescadores descubrió huellas de dinosaurios en un acantilado del lago Ezequiel Ramos Mexía, en Villa El Chocón.

El descubrimiento fue producto del azar. Según el relato de Hernández, el lugar donde la lancha se detuvo suele permanecer a una altura considerable respecto del agua, por lo que no es habitual que alguien camine sobre esas piedras. Esta vez, sin embargo, el nivel del embalse permitió que la embarcación llegara prácticamente a la altura de las marcas. Una vez sobre las rocas, los pescadores distinguieron pisadas de distintos tamaños.

PUBLICIDAD

Calcularon que las más grandes medían entre 25 y 30 centímetros de largo y una de ellas presentaba una nitidez notable. “La última huella es la que más clarita se ve, hasta parecía que se le veían las arrugas, así tipo reptil”, describió el pescador al medio neuquino.

Canale detalló que el sitio donde encontraron las huellas, con acantilados bastante altos, solo se puede alcanzar por lancha. A partir de las imágenes del video que recibió, el investigador estimó de forma preliminar que las pisadas podrían corresponder a dinosaurios carnívoros de tamaño mediano, con huellas de tres dedos. No obstante, aclaró que para precisar esa identificación y calcular datos como la velocidad de desplazamiento del animal (algo posible a partir del análisis de la secuencia de pisadas), resulta necesario visitar el sitio.

PUBLICIDAD

Villa El Chocón es una localidad famosa por su enorme cantidad de aportes al patrimonio paleontológico neuquino (archivo Conicet)

Las rocas que rodean el lago conservan rastros de hace 100 millones de años

Canale indicó que los primeros estudios detallados sobre huellas en la costa del lago datan de 1991, cuando el doctor Jorge Calvo, uno de los primeros paleontólogos radicados en la provincia de Neuquén y vinculado a la Universidad Nacional del Comahue, publicó un trabajo sobre pisadas en la localidad de Picún Leufú. En aquel estudio, Calvo describió marcas de dinosaurios bípedos herbívoros de gran tamaño, carnívoros de tamaño mediano y saurópodos: los característicos dinosaurios de cuello largo, cola extensa y cabeza pequeña que caminaban en cuatro patas.

El equipo del Museo Ernesto Bachmann recurre a la digitalización y a modelos en tres dimensiones para preservar la información de las pisadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces, aparecieron huellas en prácticamente toda la extensión costera, desde el dique de la represa hasta Picún Leufú, tanto en la margen neuquina como en la rionegrina. Incluso se identificaron pisadas de reptiles voladores. Varios equipos de investigación trabajan de forma simultánea en la zona: el Museo del Chocón, el Museo de Picún Leufú, el Instituto de Paleobiología y Geología de General Roca, especialistas de la Universidad de Buenos Aires y colegas de Italia participan en proyectos activos sobre estas huellas.

PUBLICIDAD

Un ambiente prehistórico de dunas y ríos efímeros, revelado por el vaivén del lago

El paleontólogo también explicó que la formación Candeleros corresponde a un período en el que alternaban ciclos muy áridos, con grandes dunas de arena, y momentos de mayor humedad que daban lugar a ríos y arroyos efímeros. En esos ambientes se desarrollaron las plantas cuyos troncos petrificados también aparecen en las mismas rocas.

La variación del nivel del lago funciona como un mecanismo natural de descubrimiento: cuando el agua baja, afloran sectores con nuevas huellas; cuando sube, otros quedan sumergidos. Esa dinámica convierte a la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía en uno de los sitios más importantes con huellas en todo Sudamérica, según destacó Canale.

PUBLICIDAD

Para conservar la información científica que aportan estos hallazgos, el equipo del Museo Ernesto Bachmann recurre a la digitalización y a la creación de modelos 3D de las pisadas, ya que resulta imposible extraer las huellas de las rocas. En el caso de las pisadas descubiertas cerca de Los Gigantes, los expertos aún no visitaron el sitio para realizar análisis formales; Canale anticipó que esa inspección se concretará en las próximas semanas.