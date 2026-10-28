Diputadas guatemaltecas presentan proyecto para obligar a partidos a incluir mujeres en las candidaturas electorales

Diputadas de Guatemala presentaron una iniciativa de ley que impone la paridad de género y la inclusión de pueblos indígenas en las candidaturas electorales. (Congreso de la República de Guatemala)

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Las diputadas y diputados de Guatemala, encabezados por Sonia Gutiérrez, presentaron el 27 de octubre una iniciativa para imponer la paridad y la alternancia de género en las candidaturas electorales, con un mecanismo que permitiría rechazar las listas de los partidos que no cumplan. La reforma también exige la inclusión de pueblos indígenas y busca modificar una normativa vigente desde 1985 antes del próximo proceso electoral.

La propuesta modifica el artículo 212 del Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, que regula la postulación e inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Su alcance incluye a los comités cívicos electorales que participan en elecciones de alcaldías y corporaciones municipales.

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El proyecto incorpora además el artículo 212 Bis. Las nóminas para diputados por distrito electoral, lista nacional y Parlamento Centroamericano, junto con las planillas municipales, deberán alternar de forma consecutiva las postulaciones de mujeres y hombres.

Diputadas de Guatemala presentaron una iniciativa de ley que impone la paridad de género y la inclusión de pueblos indígenas en las candidaturas electorales. (Congreso de la República de Guatemala)

El rechazo de listas como sanción por incumplimiento

El Registro de Ciudadanos deberá revisar que las organizaciones políticas respeten los criterios de paridad y alternancia. Si detecta una irregularidad, tendrá que advertir al partido para que corrija su lista dentro del plazo previsto por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Si la agrupación no subsana el incumplimiento, el Registro rechazará la inscripción de la lista. La iniciativa convierte así la alternancia en una condición obligatoria para competir en los comicios.

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La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales explicó, durante una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, que la reforma responde a una demanda histórica de las organizaciones de mujeres. Gutiérrez afirmó: “Se nos ha negado a las mujeres, que somos el 52% ya de la población en general, la posibilidad de participación política en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

El decreto propuesto cita dos opiniones de la Corte de Constitucionalidad, emitidas en los expedientes 5352-2013 y 4528-2015. De acuerdo con los considerandos, el tribunal sostuvo que la igualdad política “no se satisface con la presencia numérica de mujeres en las candidaturas”, sino con condiciones que garanticen el acceso efectivo a los cargos de representación y a los espacios de dirección partidaria.

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La propuesta también invoca el artículo cuatro de la Constitución Política de Guatemala, referido al principio de igualdad, y el artículo 46, que reconoce la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Entre ellos figura la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW.

Diputadas de Guatemala presentaron una iniciativa de ley que impone la paridad de género y la inclusión de pueblos indígenas en las candidaturas electorales. (Congreso de la República de Guatemala)

El respaldo indígena y la advertencia hacia 2027

La iniciativa fue firmada inicialmente por Olga Villalta, César Amézquita, José Chic, Raúl Barrera, Patricia Orantes, Nery Ramos y José Carlos Sanabria. Durante la presentación, la diputada Evelyn Morataya, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, también suscribió el documento.

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Representantes de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas y de la Articulación de Mujeres Parlamentarias Indígenas participaron del acto. Norma Satik, integrante de la coordinación política de esta última organización, señaló que las agrupaciones han sostenido durante años procesos de formación, cabildeo e incidencia para impulsar la reforma.

Satik resumió la demanda de las organizaciones: “Necesitamos inclusión, necesitamos paridad, necesitamos alternancia para que definitivamente podamos tener una democracia más fortalecida”.

Rosalina Tuyuc, excongresista y vicepresidenta de la Junta Directiva del Legislativo, intervino en representación de la articulación de mujeres mayas. Advirtió que el reclamo acumula 35 años y anticipó que las organizaciones seguirán de cerca la posición de cada integrante del Congreso: “Si no hay voto para esta propuesta, tampoco habrá voto de las mujeres para el 2027”.

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Amézquita sostuvo que la aprobación de la reforma no bastará para asegurar una representación efectiva de las mujeres. El diputado llamó a fortalecer la participación dentro de las estructuras partidarias y afirmó: “Podemos lograr la ley, podemos lograr la modificación, pero si no hacemos trabajo dentro de los partidos políticos, no vamos a lograr esas casillas ganadoras”.

Tras la presentación, los legisladores entregaron la iniciativa a la Dirección Legislativa del Congreso. Gutiérrez indicó que la Comisión de Asuntos Electorales solicitará su lectura en el pleno y pedirá que sea remitida de inmediato a esa instancia para dictamen y discusión antes del próximo proceso electoral.

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