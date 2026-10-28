Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Argentina 0-1 Ghana, Mundial Sub 17 femenino

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La selección argentina Sub 17 perdió por penales ante Ghana y quedó eliminada del Mundial femenino de la categoría. Tras el 1-1 en los 90 minutos, el elenco albiceleste no pudo imponerse en la tanda desde los 12 pasos y puso fin a su primera participación en la cita ecuménica.

El primer tiempo fue complicado desde el inicio para el equipo argentino, que si bien logró tener situaciones de peligro sufrió cada embate del equipo africano. A los ocho minutos, Bianca Virga tuvo que salir con rapidez para atorar a Christiana Ashiaku, una de las figuras en el comienzo del juego. La respuesta Albiceleste se dio rápidamente, con una escapada de Brunella Pilati, que probó con un derechazo que la arquera rival logró despejar al córner.

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A los 13 fue el primer gran aviso de las comandadas por Joe Nana Adarkwah. Cynthia Obinsrewuo despilfarró rivales y encaró rumbo al área. Ante la salida desesperada de la portera nacional, la pasó al medio, donde encontró a Ashiaku, quien al rematar se topó con una pierna salvadora de Argentina para despejar el peligro. Dos minutos después, la fórmula se revirtió. Ashiaku salió del centro del área para tirarse a la izquierda y armar un verdadero lío en la última línea de las chicas de Christian Meloni. Emitió un centro preciso para Obinsrewuo, que enganchó para adentro para romperle el arco a la joven de Belgrano de Córdoba.

Pese al llamado del VAR, la jueza no concedió el penal para Argentina ante Ghana

Promediando la mitad de la primera parte la jueza albanesa Emanuela Rusta fue llamada por el VAR para revisar una supuesta mano de Juliana Gyekyewaa dentro del área ante un remate de Mercedes Diz, pero la árbitro desestimó la situación.

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Ghana tuvo la posibilidad de ampliar el marcador a los 35 minutos tras un pase en profundidad para Cynthia Obinsrewuo, que se topó ante una sensacional atajada de Bianca Virga. No obstante, la jugada luego no fue convalidada por una posición adelantada de la atacante africana.

La arquera argentina nuevamente se convirtió en la heroína de para mantener en partido al equipo nacional. Jessica Appiah emitió una endiablada diagonal para dejar sola a Christiana Ashiaku, que chocó nuevamente con la 1 albiceleste. Las de Meloni contestaron rápidamente mediante su goleadora, Mercedes Diz, pero en su primer intento el balón se fue por arriba del travesaño y en el segundo a su disparo le faltó potencia.

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Pese al cambio que dispuso el estratega argentino con el ingreso de Macarena Torre por Oriana Bralo, el complemento inició igual que la primera parte, con Ghana coqueteando con el gol en cada ataque. A los cuatro minutos del segundo tiempo, Jessica Appiah la picó ante la salida de la portera, pero apareció la capitana Maldonado para despejar el peligro en la línea. A los pocos segundos, un pelotazo dejó sola a Cynthia Obinsrewuo, que le ganó a las centrales y con una vaselina vulneró la resistencia de Virga. No obstante, el tanto fue anulado por posición adelantada.

A los siete minutos, se produjo una sorpresiva variante en Ghana, saliendo del campo Cynthia Obinsrewuo para darle lugar al ingreso de Priscilla Mensah. Argentina, por la vía aérea, tuvo dos chances como para nivelar el marcador. Primero con un testazo de Julia Vinhas en un córner, pero su intento fue justo a las manos de Belinda Maku Aklie. Luego, Mercedes Diz ganó en las alturas, aunque su cabezazo no generó mayores inconvenientes para la arquera rival.

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Para los últimos 25 minutos de juego, el entrenador albiceleste probó con una doble variante: los ingresos de Oriana Gómez y Aitana Díaz por Violeta Álvarez y Mia Gamarra.

Ghana, por su parte, se complicó a falta de 15 minutos por una innecesaria falta de Hajara Adam, que vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadoras para la recta final del encuentro. Esta acción casi tuvo consecuencias a los pocos instantes, tras una escapada de Oriana Gómez, pero que chocó ante una rápida salida de Belinda Maku Aklie.

A falta de cinco minutos, la gran figura argentina, Mercedes Diz, consiguió lo que parecía casi imposible. La joven ganó de cabeza para vencer la resistencia de la portera rival, nivelar el marcador y generar la locura generalizada en el campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI. La jugada fue revisada por el VAR, pero la jueza se mantuvo firme en su decisión de campo.

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Ya dentro de los 10 minutos de adición, Ghana tuvo la chance de volver a ponerse al frente con un violento remate de Jessi Appiah, pero Virga logró rozarla con las manos para que el balón se estrellara con el travesaño. Argentina también tuvo la suya. Aguilar asistió a Diz, que de primera buscó sorprender, aunque su intento se fue por arriba.

Luego, Mercedes Diz casi convierte un épico gol tras un grosero error de Maku Aklie, a quien se le escapó la pelota de las manos. Pese a los reclamos albicelestes, la jueza Emanuela Rusta se mantuvo firme y sostuvo que el balón no ingresó en su totalidad. Meme casi tuvo revancha con un mano a mano en la última del partido, pero la arquera de Ghana contuvo el balón en dos oportunidades.

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Ya en la tanda de penales, Diz puso el 1-0 con un zurdazo al ángulo, pero Sarafina Essenam igualó con su ejecución. Luego, Oriana Gómez falló en su turno y Christiana Ashiaku le dio la ventaja al elenco africano. En el tercer tiro, Lola Conde niveló las acciones, aunque con una ejecución más. Tras eso, Ossman sacó un remate preciso y puso el 3-2.

En el cuarto penal, Agustina Maldonado le volvió a dar esperanzas a Argentina cuando marcó. Sin embargo, Juliana Gyekyewaa decretó el 4-3. Julia Viñas, obligada a convertir, hizo su tarea y estiró la definición. De todos modos, la figura de Ghana, Jessica Appiah, pateó con mucha calidad, dejó sin opciones a la arquera Bianca Virga y le dio la clasificación a su equipo.

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Vale recordar que el recorrido albiceleste comenzó el 17 de octubre con una derrota 2-1 ante Alemania. Mercedes Diz convirtió el primer gol de Argentina en la historia del Mundial Sub 17 femenino, pero el seleccionado europeo revirtió el resultado en la segunda parte, cuando el conjunto nacional jugaba con una futbolista menos por la expulsión de Oriana Bralo.

La recuperación llegó en la segunda fecha frente a Nueva Zelanda. Argentina se impuso 2-0 con un doblete de Diz y sumó sus primeros tres puntos en el torneo. El equipo tuvo el control del desarrollo y generó más de 20 remates, una producción que le permitió llegar con posibilidades concretas a la última jornada de la zona.

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En el cierre de la fase de grupos, la selección necesitaba vencer a Marruecos para asegurar su clasificación. La respuesta fue contundente: goleó 5-1 al anfitrión, con tres tantos de Diz y los restantes de Josefina Galarza y Julieta Aguilar.

Ese resultado dejó a Argentina en el segundo puesto del Grupo A, detrás de Alemania, que ganó sus tres partidos. El equipo de Meloni terminó con seis puntos, cinco goles de diferencia y 10 tantos a favor, cifras que confirmaron una campaña de menor a mayor después del traspié inicial.

El conjunto africano, por su parte, accedió a este compromiso como segundas del Grupo C. Iniciaron su camino con una derrota por 3-0 ante Noruega, pero luego igualaron 3-3 con las líderes Brasil y superaron 2-0 a Canadá.

Formaciones:

Argentina: Bianca Virga; Briana Lagartera, Julia Vinhas, Oriana Bralo, Mia Gamarra; Julieta Aguilar, Agustina Maldonado, Bruella Pilati, Violeta Álvarez; Josefina Galarza y Mercedes Diz. DT: Christian Meloni.

Suplentes: Araceli Saleme, Julia Konjuh, Aitana Díaz, Agustina Leguizamón, Renata Barletta, Macarena Torre, Oriana Gómez, Gabriela Szczuka y Lola Conde.

Ghana: Belinda Maku Aklie; Hajara Adam, Rafia Osman, Latifa Musah, Juliana Gyekyewaa; Seidatu Wahab, Sarafina Essenam; Jessica Appiah, Christiana Ashiaku, Gloria Ameaa; y Cynthia Obinsrewuo. DT: Joe Nana Adarkwa.

Suplentes: Josephine Nyafule, Rahima Napari, Zeinab Shani, Priscilla Mensah, Sekinatu Amadu, Beneducta Danso, Mavis Koah, Linda Achiaa, Belinda Kpentey y Matilda Abu Bonsra.

Estadio: Complejo de Fútbol Mohammed VI - Campo 2 (Rabat)

Árbitro: Emanuela Rusta (Albania)

Instancia: octavos de final