Quiénes son los dos hermanos desaparecidos en un río de Santa Cruz: iban a viajar para probarse en un club de fútbol

Leo y José Virreira desaparecieron el domingo por la tarde en el paraje Palermo Aike, sobre el río Gallegos (Prensa Santa Cruz)

Guardar

La provincia de Santa Cruz sigue conmocionada con la intensa búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en el río Gallegos, al oeste de la ciudad con el mismo nombre. De los niños identificados como Leo Virreira, de 12 años, y José Virreira, de 10, no se sabe nada desde el domingo a la tarde, cuando se les perdió el rastro en una zona conocida como La Toma, en el paraje Palermo Aike.

José y Leo jugaban en el Club Talleres de Río Gallegos y atravesaban un momento clave en su carrera deportiva: según relató su abuelo Emilio Virreira, ambos habían salido campeones en sus respectivas categorías apenas dos semanas antes de desaparecer. Esto les abrió la posibilidad de viajar a Comodoro Rivadavia para poder probarse en un club y comenzar una carrera con el sueño de llegar a debutar.

PUBLICIDAD

“Hoy tenían una propuesta de Comodoro para poder ir a hacer su prueba”, recordó Emilio en declaraciones a medios locales. El abuelo explicó que la familia estaba buscando la manera de reunir el dinero necesario para costear el viaje. La oportunidad tenía un significado particular para los chicos, que venían de celebrar sus logros deportivos y proyectaban dar un nuevo paso dentro del fútbol. Sin embargo, la desaparición de ambos en La Toma cambió por completo la realidad de su entorno.

Los hermanos jugaban en el Club Talleres y obtuvieron campeonatos deportivos en sus categorías dos semanas antes del suceso (Club Talleres de Río Gallegos)

El vínculo de José y Leo con el Club Talleres iba más allá de lo deportivo. Virreira describió a la institución como un espacio central en la vida cotidiana de sus nietos. “En el club Talleres están más tiempo, es como la escuela”, dijo, al agradecer el acompañamiento de la entidad en estas horas de incertidumbre.

PUBLICIDAD

La situación de los padres es también crítica. Virreira contó que su hijo, padre de los niños, sufrió una descompensación durante la noche y debió recibir suero; luego pudo descansar algunas horas y regresó al lugar de búsqueda durante la mañana. Su nuera, en tanto, estaba recibiendo atención médica. Profesionales de la salud mental asisten a la familia, y el abuelo destacó la importancia de esa contención. “No hay palabras, no hay un consuelo”, expresó al referirse a la ausencia de los pequeños.

Cómo sigue la búsqueda de los hermanos

En las últimas horas, el gobierno de la provincia de Santa Cruz desplegó un amplio operativo en la zona por cuarto día consecutivo para tener noticias de los menores. Se sumaron 15 buzos, rastrillajes subacuáticos, drones y recorridas por las orillas. Desde el domingo hay efectivos de Bomberos, Policía, Prefectura Naval Argentina y otras fuerzas que trabajan de manera coordinada en el lugar.

PUBLICIDAD

El superintendente de Bomberos, Alberto Domingo Gonzalo, informó que las tareas comenzaron a primera hora de la mañana, con la participación de efectivos provinciales y tres buzos de Prefectura Naval Argentina.

El despliegue contempla rastrillajes subacuáticos en el punto donde los niños fueron vistos por última vez, recorridas por ambas márgenes del río y la intervención de equipos especializados en distintos sectores del área.

Efectivos de diversas fuerzas provinciales y federales extendieron el radio de inspección hacia la localidad de Güer Aike (Prensa Santa Cruz)

También participan agentes de la Dirección General de Operaciones Rurales (DOR), Operaciones Policiales y personal de Pesca de la provincia, que se incorporó con dos grupos para ampliar las recorridas desde el sector de búsqueda hacia Güer Aike. A su vez, Gendarmería Nacional y la Dirección de Investigaciones (DDI) utilizan drones para extender la cobertura del rastrillaje desde el aire.

PUBLICIDAD

Las condiciones del río complican las tareas: las bajas temperaturas y la corriente del cauce representan los principales obstáculos para los buzos. El operativo se extiende desde el área central de búsqueda hasta la localidad de Güer Aike, con recorridas por ambas márgenes y rastreos en profundidad en los sectores priorizados.

En paralelo a las tareas de rastrillaje, desde el Club Talleres se organizó una colecta solidaria para apoyar económicamente a los familiares. Virreira confirmó que los fondos están llegando a sus destinatarios y se puso a disposición de quienes quieran consultar sobre la iniciativa para evitar confusiones. “Por el momento no tenían, no tienen trabajo, esa es la realidad”, señaló al explicar los motivos de la campaña. El abuelo agradeció a quienes colaboran y confían en el proceso.

PUBLICIDAD