El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi chocará con Cinccinnati (Katie Stratman-Imagn Images)

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El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati en el Nu Stadium, por la jornada 32 de la MLS, con el objetivo de recuperarse del traspié sufrido ante New York Red Bulls y asegurar una mejor posición de cara a los playoffs de la Conferencia Este. El encuentro comenzará a las 20:30 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje de Armando Villarreal. La transmisión correrá por cuenta de Apple TV.

Las Garzas, dirigidas por Cristian Kily González, ya se encuentran clasificadas a la postemporada y marchan terceras en la Conferencia Este con 55 puntos, por detrás de New England Revolution por diferencia de gol y lejos de un Nashville SC ya campeón del Supporters’ Shield con 70 unidades.

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El equipo de Florida llega golpeado tras caer 2 a 0 como visitante frente a New York Red Bulls, derrota marcada por un gol en contra de Casemiro y una conquista de Emil Forsberg. Con ese resultado en contra, Inter Miami buscará su victoria número 18 en el campeonato para consolidarse entre los primeros puestos de cara a la fase eliminatoria.

Del otro lado, Cincinnati atraviesa un presente distinto. El conjunto de Ohio, conducido por Pat Noonan, llega de ganarle 2 a 0 a DC United como visitante en el Audi Field de Washington. Con 33 puntos, el equipo se ubica noveno en la Conferencia Este y necesita sumar de a tres para meterse entre los siete primeros, zona que da acceso directo a los playoffs.

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Messi, por su parte, lleva anotados 25 goles en 28 partidos disputados a lo largo de esta temporada. También aportó 15 asistencias y figura en el top junto al surcoreano Son Heung-Min de Los Ángeles FC y el brasileño Evander de Cincinnati, a la vez que su compatriota Rodrigo De Paul aparece con 14.

Además, el astro rosarino se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS que alcanza al menos 15 asistencias en tres temporadas consecutivas. Sus 25 gritos también lo mantienen al frente de la carrera por el Botín de Oro.

El ex jugador del Barcelona también lidera las estadísticas de disparos totales, con 171, y de tiros directos al arco, con 73. En estos últimos ítems, el argentino le saca una marcada diferencia a su inmediato perseguidor Milan Iloski, de Philadelphia, que tiene 122 y 49, respectivamente.

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El próximo compromiso para el elenco de Miami será el domingo 1° de noviembre cuando tenga que enfrentar a New England Revolution y luego cerrará su participación en la Fase Regular frente a Charlotte en condición de local.

En cuanto al calendario de la MLS, el 18 de noviembre se disputarán los playoffs de repechaje entre el octavo y noveno de cada Conferencia y desde el 20/11 al 2 de diciembre se llevarán a cabo los cuartos de final de Conferencia, con ganador al mejor de tres partidos (con ventaja de localía para el mejor ubicado en fase regular, en caso de ser necesario el desempate). Las semis y final de Conferencia serán a partido único en cancha del mejor clasificado. La gran final de la temporada con los ganadores de Conferencia será el sábado 19 de diciembre en el estadio del mejor clasificado.

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Posibles formaciones:

Inter Miami: Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Matías Galarza; Lionel Messi; Luis Suárez; Germán Berterame. DT: Cristian González.

Cincinnati: Roman Celentano; Kyle Smith; Nick Hagglund; Teenage Hadebe; DeAndre Yedlin; Pavel Bucha; Evander; Obinna Nwobodo; Gerardo Valenzuela; Corey Barlow; Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.

Horarios: 20:30 (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay); 18:30 (Colombia, Perú, Ecuador); 19:30 (Miami, Estados Unidos, Venezuela y Bolivia) 00:30 del 29 de octubre (España)

Estadio: Nu Stadium

TV: Apple TV

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