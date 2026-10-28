Economía

Caputo se apunó en la visita a una mina de litio de Catamarca y recibió asistencia medica

El ministro de Economía sufrió un leve cuadro de mal de altura durante la viaje a la provincia junto con el presidente Javier Milei. En Casa Rosada aseguraron que ya retomó sus actividad

Javier Milei y Luis Caputo
El presidente Javier Milei y Luis Caputo visitaron una explotación minera en Catamarca (Fuente)
Guardar

El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió un cuadro leve de mal de altura (apunamiento) durante el viaje que realizó con el presidente Javier Milei a Catamarca, donde ambos visitaron una mina de litio. El funcionario se sintió mal y recibió asistencia.

Fuentes de la Casa Rosada informaron que Caputo presentó síntomas de apunamiento y recibió hidratación. “Actualmente se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomó sus actividades con normalidad”, aseguraron.

PUBLICIDAD

“Se apunó, básicamente. Le bajó bastante la presión. A varios de la comitiva les pasó algo parecido, pero a él le pegó un poco más la altura y tuvieron que hidratarlo. Ya está bien”, destacó un miembro de la comitiva oficial que viajó a Catamarca y que también sintió el efecto de la altura, aunque más leve que el ministro.

Junto con el presidente y la secretaría general de presidencia, Karina Milei, Caputo arribo ayer a Catamarca. Pero el evento principal del viaje ocurrió hoy; bien temprano a la mañana, Milei voló en un Hércules hacia el salar del Hombre Muerto, donde la minera Rio Tinto inauguró una planta de carbonato de litio.

PUBLICIDAD

Milei catamarca jalil
Se trató del primer viaje oficial del presidente Javier Milei a la provincia de Catamarca.

Se trata de la inauguración de dos instalaciones de Rio Tinto: la expansión Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida, que suman una inversión de USD 1.400 millones y agregan 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente. Fue la primera visita oficial de Milei a la provincia y, además, la primera vez que el mandatario pasó la noche en una provincia.

Durante el evento Milei, que a su vez coincidió con el Día de la Minería, Milei habló de que los cambio de modelo económico ya produce resultados concretos en el sector minero y defendió el RIGI frente a sus críticos: “¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho? Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta”, remarcó.

En esa misma línea, el presidente marcó que Argentina va camino a convertirse en un actor cada vez más relevante a nivel global en el sector. “Nuestro trabajo consiste en acelerar los procesos para que eso ocurra, quitándole las trabas del camino a todos ustedes, que son quienes invierten, trabajan para que esto sea posible”, destacó.

Cómo sigue la agenda

Mañana el ministro de Economía debe asistir a Rosario para participar de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se espera que a las 9 de la mañana, Caputo este en la apertura junto con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Se trata de una instancia que fomenta el Gobierno para conectar proveedores de bienes, servicios, tecnología y obras de todos los sectores con grandes proyectos de inversión estratégicos, en función de sus requerimientos reales de compras y abastecimiento actual o potencial. La cual fue celebrada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Luis CaputoJavier MileiLitioCatarmarcaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Girard cuestionó la política económica de Milei por la inflación y la caída salarial

El director ejecutivo de ARBA sostuvo que la baja de la inflación no se tradujo en una recuperación de los ingresos y planteó reactivar la obra pública

Girard cuestionó la política económica de Milei por la inflación y la caída salarial

Según el Banco Provincia, más de un tercio de sus clientes con salarios privados se queda sin dinero antes del 10 del mes

La entidad pública bonaerense se sumó así a la polémica por el nivel de ingreso y las dificultades para “llegar a fin de mes”, iniciada por el presidente Javier Milei

Según el Banco Provincia, más de un tercio de sus clientes con salarios privados se queda sin dinero antes del 10 del mes

El consejo de Warren Buffett para los pequeños inversores que sirve en cualquier situación de los mercados

Para el magnate de Berkshire Hathaway existe una máxima que debe seguirse siempre, ya que se mantuvo pese a las sucesivas modas de la plaza financiera

El consejo de Warren Buffett para los pequeños inversores que sirve en cualquier situación de los mercados

Día del Bancario 2026: de cuánto sera el bono extra que recibirán y cuándo se cobra

Tras el último acuerdo paritario, el adicional para los trabajadores del sector fue fijado y deberá abonarse en los primeros días del mes próximo

Día del Bancario 2026: de cuánto sera el bono extra que recibirán y cuándo se cobra

Llega el Cyber Monday: 8 de cada 10 consumidores afirman que usarán la IA para encontrar descuentos y ofertas

Un estudio de Google relevó los hábitos de compra y los factores que definirán las decisiones de los consumidores

Llega el Cyber Monday: 8 de cada 10 consumidores afirman que usarán la IA para encontrar descuentos y ofertas

DEPORTES

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

TELESHOW

De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

“No vuelvas a casa, acá no entrás más”: el mensaje con el que Julieta Prandi habría terminado su relación con Emanuel Ortega

En fotos, así son los días de Elina y Eduardo Costantini en México junto a su hija: “Inspirándonos cada día”

INFOBAE AMÉRICA

Policía revela que Sebastián Marset ofreció un millón de dólares a sus captores para que lo dejen libre

Policía revela que Sebastián Marset ofreció un millón de dólares a sus captores para que lo dejen libre

Reino Unido insta a preparar kits de emergencia para afrontar tres días sin servicios: las razones detrás de la medida

Japón en alerta por un ciberataque: hackers aseguran haber vulnerado información clave y exigen un rescate millonario

Seguro Social en EEUU: estas son las fechas de pago de noviembre de 2026 y quiénes cobrarán primero

Condenan a cuatro hombres por violaciones contra tres menores y una mujer en El Salvador