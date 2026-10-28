Caputo se apunó en la visita a una mina de litio de Catamarca y recibió asistencia medica

El presidente Javier Milei y Luis Caputo visitaron una explotación minera en Catamarca (Fuente)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió un cuadro leve de mal de altura (apunamiento) durante el viaje que realizó con el presidente Javier Milei a Catamarca, donde ambos visitaron una mina de litio. El funcionario se sintió mal y recibió asistencia.

Fuentes de la Casa Rosada informaron que Caputo presentó síntomas de apunamiento y recibió hidratación. “Actualmente se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomó sus actividades con normalidad”, aseguraron.

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“Se apunó, básicamente. Le bajó bastante la presión. A varios de la comitiva les pasó algo parecido, pero a él le pegó un poco más la altura y tuvieron que hidratarlo. Ya está bien”, destacó un miembro de la comitiva oficial que viajó a Catamarca y que también sintió el efecto de la altura, aunque más leve que el ministro.

Junto con el presidente y la secretaría general de presidencia, Karina Milei, Caputo arribo ayer a Catamarca. Pero el evento principal del viaje ocurrió hoy; bien temprano a la mañana, Milei voló en un Hércules hacia el salar del Hombre Muerto, donde la minera Rio Tinto inauguró una planta de carbonato de litio.

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Se trató del primer viaje oficial del presidente Javier Milei a la provincia de Catamarca.

Se trata de la inauguración de dos instalaciones de Rio Tinto: la expansión Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida, que suman una inversión de USD 1.400 millones y agregan 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente. Fue la primera visita oficial de Milei a la provincia y, además, la primera vez que el mandatario pasó la noche en una provincia.

Durante el evento Milei, que a su vez coincidió con el Día de la Minería, Milei habló de que los cambio de modelo económico ya produce resultados concretos en el sector minero y defendió el RIGI frente a sus críticos: “¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho? Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta”, remarcó.

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En esa misma línea, el presidente marcó que Argentina va camino a convertirse en un actor cada vez más relevante a nivel global en el sector. “Nuestro trabajo consiste en acelerar los procesos para que eso ocurra, quitándole las trabas del camino a todos ustedes, que son quienes invierten, trabajan para que esto sea posible”, destacó.

Cómo sigue la agenda

Mañana el ministro de Economía debe asistir a Rosario para participar de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se espera que a las 9 de la mañana, Caputo este en la apertura junto con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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Se trata de una instancia que fomenta el Gobierno para conectar proveedores de bienes, servicios, tecnología y obras de todos los sectores con grandes proyectos de inversión estratégicos, en función de sus requerimientos reales de compras y abastecimiento actual o potencial. La cual fue celebrada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

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