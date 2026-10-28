Teleshow

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

En una entrevista con Urbana Play, el actor reflexionó sobre cómo atraviesa esta nueva etapa con su nieto y el vínculo que construye con él entre Argentina y España

Ricardo Darín recordó cómo se sintió al recibir la noticia de que iba a ser abuelo y reveló qué es lo que más le cuesta de ver crecer a su nieto Dante (Todo Pasa - Urbana Play)
Guardar

La llegada de Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, transformó la vida de Ricardo Darín y de toda su familia. Desde que se convirtió en abuelo, el actor aprovecha cada oportunidad para hablar del niño, compartir su orgullo y viajar para acompañarlo, aunque la distancia entre la Argentina y España le impone una dificultad que no logra disimular. Durante una entrevista en Todo Pasa (Urbana Play), Darín reflexionó sobre esta nueva etapa y reveló qué es lo que más le pesa de ver crecer a su nieto desde lejos.

“Es rarísimo. La verdad es que yo todavía no superé la primera etapa, que es el shock amoroso que sentí cuando me enteré que mi hijo iba a ser papá”, comenzó a contar. “El Chino me lo contó medio en secreto, esas cosas que ocurren con los primeros meses de un embarazo que no hablás hasta tanto no esté...”, explicó Darín. “Esto me valió una amonestación muy severa por parte de mi mujer cuando se enteró”, relató. El actor también explicó por qué decidió respetar el pedido de su hijo sin hacer excepciones, ni siquiera con su esposa. “Lo que pasa es que en los secretos no hay excepciones. No podés decir: ‘Bueno, es un secreto, pero a vos te lo cuento’. Entonces, no es más un secreto”, sostuvo. “Él no quería que proliferara”, afirmó.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre si su hijo había sentido temor durante los primeros meses del embarazo, Darín reconoció: “Sí, sí, siempre hay un poco de tensión. Después, de a poco, entramos ya en la vorágine de la alegría. Y ahora estamos todos narcotizados”. Más adelante, el actor recordó el momento en que conoció a Dante. “Justo a mí me lo pasaron después que lo vi salir al Chino de un ascensor que venían del quirófano, de la sala. Y lo vi venir con el bebé en brazos y no hay nada que supere eso. Para mí no hay nada que supere eso”, relató.

ricardo darín dante
Ricardo junto a su pequeño nieto Dante, fruto de la relación de su hijo el Chino Darín y Úrsula Corberó (Instagram)

“Primero es esa cosa... Tu hijo como padre y lo tengo grabado. Entonces después cuando me pasaron al bebé...”, expresó. “Yo con los bebés muy chiquitos soy bastante cuidadoso”, afirmó. “Son de una fragilidad... Pero con los míos no fui así, no sé por qué”, comentó. Luego describió al niño y habló de su personalidad. “Y ahora que el tipo no para de comer y es robusto y tiene una buena onda increíble, no llora, se ríe todo el tiempo”, contó. “Es fabuloso”, resumió.

PUBLICIDAD

La distancia entre la Argentina y España, donde viven el Chino y Úrsula, aparece como una de las principales dificultades para Darín. “Lo que pasa es que lo vamos tratando de amortizar con un poco de buena onda, porque la distancia es un tema”, señaló. “Ya viajamos cinco veces solo para verlo. Después ellos vinieron para acá, que fue maravilloso, y ahora volvemos a ir para allá y así”, relató.

A pesar de que las videollamadas permiten mantener el contacto, el actor reconoció que no reemplazan la cercanía física. “Mucho teléfono, que es el gran aporte tecnológico de nuestra era, que acorta un poco las distancias, es cierto, pero la verdad es que perderte el mano a mano en un bebé que todavía no tiene un año, en donde la evolución semana a semana es muy notoria, te da un poco de pena”, expresó.

La foto que compartió Úrsula Corberó con el Chino Darín sosteniendo a su hijo Dante, nacido a solo 9 días (Instagram)
"No superé la primera etapa, que es el shock amoroso que sentí cuando me enteré que mi hijo iba a ser papá", aseguró el actor sobre la noticia que recibió por parte del Chino (Instagram)

Cuando le preguntaron si le gustaría ser el abuelo que se queda con su nieto mientras sus padres salen, Darín respondió sin dudar: “Con todo, con todo gusto. Yo no quiero ir a ningún lado”. Entre risas, explicó: “Yo no salgo de mi casa. Salgo cuando me tengo que traer una torta de cumpleaños. Si no, no salgo”.

La conversación terminó con una pregunta sobre si estaría dispuesto a modificar su agenda laboral para pasar más tiempo con Dante. Darín fue directo: “Sí”. Ante la posibilidad de mover una grabación para viajar a verlo, respondió: “Y si puedo, sí. Pero hay que ver...”. Aunque dejó la respuesta abierta a las exigencias de su trabajo, el actor dejó en claro que su nieto ocupa un lugar prioritario en esta nueva etapa de su vida.

Temas Relacionados

Ricardo DarínChino DarínÚrsula CorberóDante DarínAbueloUrbana Play

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, se descompensó y no hará su programa: “Tengo una recaída”

En diálogo con Teleshow, la conductora contó por qué tuvo que suspender su ciclo de El Nueve y volver a llamar a su médico tras retomar sus actividades luego de un fuerte cuadro respiratorio

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, se descompensó y no hará su programa: “Tengo una recaída”

Cande Tinelli compartió su rutina de entrenamiento y apuntó contra los comentarios sobre su físico: “Cuidado con las palabras”

La hija del conductor mostró sus ejercicios y, tras recibir desafortunados mensajes, reflexionó sobre la forma en la que se opina sobre los cuerpos en las redes

Cande Tinelli compartió su rutina de entrenamiento y apuntó contra los comentarios sobre su físico: “Cuidado con las palabras”

Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

El periodista dejó en claro que se trata de una decisión que comenzaron a charlar en el verano de 2023 y que no afecta en ningún aspecto la amistad que tienen hace más de dos décadas

Adrián Pallares habló del final de su dupla con Rodrigo Lussich: “Él prefiere seguir un camino individual”

La reacción de Darío Barassi al ver un look que utilizó en su infancia: “Mamá, ¡cómo no me cuidaste!”

El conductor compartió una foto de un acto que encabezó en la Escuela Bernardino Rivadavia de San Juan, donde hizo la primaria, y bromeó al observar el vestuario

La reacción de Darío Barassi al ver un look que utilizó en su infancia: “Mamá, ¡cómo no me cuidaste!”

Dalia Gutmann eligió al hombre más sexy de la Argentina frente a Sebastián Wainraich: “Farmea aura a lo loco”

La humorista visitó el programa de su pareja, donde blanqueó su debilidad por un reconocido músico y desató las risas en el estudio con anécdotas de su adolescencia

Dalia Gutmann eligió al hombre más sexy de la Argentina frente a Sebastián Wainraich: “Farmea aura a lo loco”

AMÉRICA

Una británica denunció que su marido la drogaba y ataba para tener sexo con otros hombres

Una británica denunció que su marido la drogaba y ataba para tener sexo con otros hombres

Gobierno de El Salvador expresa su solidaridad con España tras el accidente ferroviario en Toledo

Fundación de Guillermo Lasso y CAF acuerdan invertir USD 100.000 para prevenir la desnutrición infantil en Ecuador

Un fuerte evento de El Niño provocará un invierno inusual con bajas temperaturas y lluvias en Cuba

"The Chosen" estrenará su sexta temporada en noviembre: cuándo, dónde verla y qué pasará con el final

MALDITOS NERDS

‘Neverness to Everness’ estrenará su versión 1.5 el 11 de noviembre

‘Neverness to Everness’ estrenará su versión 1.5 el 11 de noviembre

Bandai Namco prepara ‘Digimon Alysion’ para iOS y Android en 2026

Epic Games y Valve chocan otra vez por las restricciones sociales de Steam

‘Conan Exiles Enhanced’ llegará a consolas y sumará juego cruzado en 2027

El récord Guinness de ‘Persona 5 Royal’ ahora pertenece a ‘Library of Ruina’

DEPORTES

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

Arrestan en Florida al boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga por cargos de agresión agravada

La respuesta de Verón a la sugerente frase del DT de Flamengo por la final de la Copa Libertadores: qué dicen en Brasil del “Caso Rojo”

Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente: “Vamos a crear la Ciudad Roja, tenemos que aprovechar el estadio”