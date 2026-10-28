Asamblea Legislativa aprueba $9.9 millones para financiar 14 mil becas a jóvenes en El Salvador

Las becas para los jóvenes cubren costos de matrícula, mensualidades académicas y materiales específicos requeridos para cada carrera. /(Cortesía: Dirección de Integración)

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La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $9,907,110 destinados a financiar 14 mil becas y apoyos económicos dirigidos a jóvenes salvadoreños de escasos recursos que cursan estudios de educación postsecundaria.

Los recursos serán administrados por la Dirección de Integración y provienen del préstamo 6153/OC-ES, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto global de hasta $100 millones. Dicho financiamiento fue autorizado mediante el Decreto Legislativo 640, aprobado el 20 de agosto de 2026.

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La mayor parte de los fondos, equivalente a $9,877,110, será asignada al proyecto denominado “Programa de becas y apoyo económico para estudiantes de postsecundaria, a nivel nacional”. La iniciativa contempla beneficiar a estudiantes inscritos en universidades, institutos especializados y escuelas técnicas.

Según el decreto aprobado, las becas cubrirán gastos como matrícula o inscripción, mensualidades o cuotas académicas, además de materiales específicos requeridos para las carreras de los beneficiarios. La medida busca facilitar la permanencia de jóvenes en el sistema educativo, particularmente de aquellos que enfrentan limitaciones económicas para continuar sus estudios.

La iniciativa incluye a estudiantes matriculados en universidades, institutos especializados y escuelas técnicas del país. (Cortesía: Dirección de Integración de El salvador)

Los restantes $30,000 serán utilizados para el proyecto “Administración del Programa y Unidad Ejecutora, BID-6153/OC-ES”. Estos recursos servirán para contratar consultores y al equipo coordinador encargado de ejecutar el programa, así como para adquirir equipo informático necesario para su gestión.

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La reforma presupuestaria incorpora los recursos al Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, específicamente en la unidad presupuestaria de Apoyo a Instituciones Adscritas. Desde esa área se transferirán los fondos a la Dirección de Integración para desarrollar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador.

Asimismo, se crea dentro del presupuesto especial de la Dirección de Integración la Unidad Presupuestaria 03, denominada “Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador”, con una línea de trabajo orientada a la gestión y ejecución de las acciones financiadas con el préstamo externo.

El propósito de esta unidad será administrar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos destinados a potenciar competencias académicas y socioemocionales en estudiantes de educación secundaria y media. También tendrá a su cargo la entrega de becas y apoyos económicos a estudiantes de nivel postsecundario.

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El Banco Interamericano de Desarrollo financia los recursos a través de un préstamo global autorizado por el congreso para beneficiar a los jóvenes salvadoreños./ (Foto cortesía Dirección de Integración)

El financiamiento aprobado se distribuye en $21,000 para la adquisición de bienes y servicios, $9,000 para inversiones en activos fijos y $9,877,110 para transferencias de capital, correspondientes principalmente a la cobertura de las becas para los jóvenes beneficiados.

En el listado de proyectos de inversión pública, el programa de becas fue identificado con el código 9093 y tendrá una ejecución a nivel nacional, con fecha de finalización prevista para diciembre de 2026. El proyecto administrativo, identificado con el código 9094, también será ejecutado en todo el país y deberá concluir en el mismo período.

Tras el dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego de recibir a representantes del Ministerio de Hacienda, el documento fue aprobado en la plenaria de este miércoles por los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes expusieron la necesidad de incorporar los fondos al presupuesto vigente.

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Con la aprobación, los recursos deberán aplicarse bajo la fuente de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial.