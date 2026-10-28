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El truco de estilo de la reina Máxima para reinventar su vestido de gala rubí

Durante una cena oficial, la reina de los Países Bajos recuperó una pieza asimétrica de su guardarropa y trasladó la hebilla dorada a la espalda, con un resultado más cómodo y depurado

El look de la reina en su cena (@koninklijkhuis)
El look de la reina en su cena (@koninklijkhuis)
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Cuando las puertas del Palacio Noordeinde se abrieron para recibir a los miembros del Consejo de Estado, bastó un cruce de miradas entre la reina Máxima y su hija, la princesa Amalia, para confirmar que la moda en la realeza holandesa nunca es una coincidencia azarosa. Frente a las cámaras no hubo tiaras centelleantes ni excesos ceremoniales, sino un juego cromático calculado: mientras la reina de los Países Bajos deslumbraba en un intenso tono rubí, su primogénita Catalina Amalia de Orange iluminaba la estancia vestida de verde lima.

Máxima ha construido una identidad estética inconfundible basada en la contundencia de las líneas puras y el uso audaz de colores vibrantes. En esta velada institucional, demostró una vez más su compromiso con la sostenibilidad y la reutilización de prendas de lujo al rescatar una de sus piezas de gala más elogiadas: un vestido asimétrico de un solo hombro firmado por el reconocido diseñador danés Claes Iversen.

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La cena a la que asistió Máxima junto a su familia (@koninklijkhuis)
La cena a la que asistió Máxima junto a su familia (@koninklijkhuis)

Esta pieza en tono rojo rubí con matices fucsia cuenta con un importante bagaje histórico en su armario oficial. La estrenó en 2018 durante un concierto de gala en La Haya y la volvió a elegir en noviembre de 2022 para el banquete de Estado durante su visita oficial a Grecia. Sin embargo, la gran genialidad de su aparición no fue simplemente volver a usar la prenda, sino su sutil reinterpretación de estilismo: decidió invertir la posición del cinturón, llevando la gran hebilla dorada rectangular hacia la espalda. Esta maniobra dejó el frontal completamente liso y depurado, aportando una estética mucho más limpia y, al mismo tiempo, mayor confort para permanecer sentada durante el largo banquete oficial.

Completando su puesta en escena, la monarca añadió un broche histórico de diamantes colocado estratégicamente en la unión del escote sobre el hombro derecho, a juego con largos pendientes colgantes de brillantes y un llamativo bolso de mano de pedrería multicolor que rompió el bloque cromático con un aire artesanal. Su cabello rubio suelto, peinado con raya lateral y ondas suaves, terminó de enmarcar una imagen clásica y deslumbrante.

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La princesa Amalia y su apuesta por la moda accesible con diseño contemporáneo

El look verde lima de la princesa Amalia (koninklijkhuis)
El look verde lima de la princesa Amalia (koninklijkhuis)

A sus pasos firmes dentro de la agenda oficial, la princesa Catalina Amalia de Orange ofreció una lección de frescura al demostrar que la elegancia para un evento de gala palaciego no exige necesariamente presupuestos exorbitantes de alta costura. La futura reina se decantó por un vestido largo en satén de seda en un vibrante tono verde lima o chartreuse, una elección arriesgada y luminosa que confirmó su personalidad estilística.

La gran sorpresa de la noche fue el origen de la prenda: pertenece a la colección de fiesta Capsule de Mango, lo que representó un guiño contundente hacia la moda accesible y el prêt-à-porter de tendencia. El modelo presentaba una caída fluida, escote posterior en «V» con tirantes espagueti y una sofisticada capa de gasa semitransparente integrada que envolvía los hombros con suavidad, generando un movimiento etéreo a cada paso.

Para romper la intensidad del verde, Amalia incorporó accesorios en negro riguroso: unos elegantes pendientes de piedra negra en forma de lágrima prestados del joyero de su madre y un bolso de mano estructurado con grabado tipo cocodrilo y cierres metálicos dorados. Como toque final, lució una trenza lateral deshecha (estilo messy) sobre el hombro izquierdo con mechones sueltos alrededor del rostro, un peinado deliberadamente relajado que restó solemnidad al estricto protocolo de palacio y aportó frescura generacional.

El impacto visual de ambas apariciones no fue individual, sino conjunto. En el lenguaje de la moda, el rojo rubí y el verde lima actúan como colores complementarios directos en el círculo cromático. Al situarse en polos opuestos, los tonos dialogaron a la perfección frente a las cámaras sin opacarse mutuamente, permitiendo que cada una brillara en su respectivo rol: la reina desde la experiencia y la alta costura, y la heredera desde la frescura y la cercanía con su generación.

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