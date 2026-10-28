“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

El periodista le respondió a todos los que hablaron del final del ciclo (Video: Intrusos-América TV)

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Adrián Pallares y Rodrigo Lussich salieron al aire en Intrusos (América TV) para dar su versión sobre el fin de su dupla televisiva y desmentir las versiones que circularon en los últimos días. Durante casi media hora, los conductores hablaron de su historia en común, desmintieron rumores puntuales y dejaron en claro que entre ellos no hay ruptura personal ni conflicto.

Pallares tomó la palabra primero. Explicó que hasta entonces había preferido el silencio —“Me parecía que no hablar era mejor”— pero que las interpretaciones que tomaron cuerpo en otros programas lo forzaron a salir públicamente. “Acá primero lo que hay son dos tipos que se conocen hace veinte años. Son dos tipos que trabajan juntos todos los días desde hace siete años. Esta es la séptima temporada que trabajamos juntos todos los días. Quisiera ver cuántos de los que han hablado pueden decir que trabajaron siete años o trabajan siete años con su amigo y poder seguir trabajando normalmente”, señaló.

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El conductor reveló que la decisión de separarse no fue sorpresiva: ambos venían conversándola desde hace tiempo. “Verano del 2023. Subimos al auto y Rodrigo me dijo: ‘Yo me voy, Adri’. Verano del 2023. Con lo cual ha pasado tanto tiempo. Esto lo hemos construido entre los dos”, relató. Y fue enfático al describir el vínculo con su compañero: “Mi amigo es la mejor persona para trabajar en dupla. No hay nadie mejor, no hay nadie más generoso. Él me subió al escenario. Él me hizo la cabeza para que hagamos teatro. Me volvió loco, me puso un director, me dijo: ‘Hacé esto’ cuando me olvidaba la letra. Porque eso es amor, afecto de amigos”.

El conductor anunció que dejarán de trabajar juntos el 31 de diciembre y aseguró que la decisión no responde a conflictos personales (Video: Blender at night/ Blender)

Pallares también se ocupó de desmentir uno de los rumores que más circuló: que existía una tensión con Florencia de la V. “No tengo nada en contra de Florencia de la V. Hoy también escuchaba que la odio. No tengo (odio), nada que ver”, aclaró.

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Lo que le había molestado, explicó, era que en el ciclo de la conductora se refirieran a ellos como “la otra gestión” en lugar de nombrarlos. “No me gustaba porque decíamos: nosotros nos hicimos cargo de algo que había que hacerse cargo después de que se fuera Jorge Rial. Nos iremos nosotros, me iré yo, se irá Rodrigo, nos iremos los dos. Y no es lo mismo ponerse en los zapatos de Lussich y de Pallares. Había que ponerse en los zapatos de Jorge Rial. Y nosotros nos pusimos en los zapatos y el programa siguió adelante”, sostuvo.

El conductor reivindicó el recorrido conjunto y recordó el escepticismo inicial: “¿Saben qué decía mucha gente en este canal cuando nosotros agarramos Intrusos en 2021? ‘En marzo los levantan’. Y sobrevivió esta marca”. Y cerró su turno con una referencia a Ángel de Brito, quien está de vacaciones: “Cómo lo extrañé estos días. Cómo lo extrañé, porque Ángel sí hubiera levantado el teléfono. Ángel sí hubiera hablado. Lo hizo en su momento y nosotros le dijimos que no teníamos nada para decir”.

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Luego llegó el turno de Lussich, quien habló durante veinte minutos. El conductor se describió como alguien que “no tiene filtro” y que actúa bajo sus propias convicciones. “Yo soy una persona libre. Yo me muevo en libertad y bajo mis convicciones. No especulo”, afirmó. Repasó su trayectoria desde los catorce años —cuando hizo su primer programa de radio— hasta su llegada a Intrusos en 2020 como panelista de Rial, quien le abrió el camino a la conducción junto a Pallares. “Rial me ofreció ser panelista y acá vine cagándome en cualquier jerarquía y en cualquier ego, porque creo que cuando uno es una persona noble, honesta y hace lo que le gusta, no necesita una silla o la otra”, recordó.

Lussich situó el origen de su decisión de separarse en 2023. “En el año 23 ya tuve la sensación de que quería conducir solo, porque siempre conduje solo”, explicó. Sin embargo, en aquel momento no concretó el paso porque el programa llevaba el nombre de los dos: “Si yo me iba en ese momento, y creí tener motivos por cosas que pasaron en su época que no vienen a cuento, no entre nosotros, sino en el canal en donde estábamos, yo me quería ir, pero mataba una marca”.

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El conductor habló largo y tendido acerca del final del ciclo (Video: Intrusos-América TV)

Luego, el conductor refutó con énfasis la versión de que la separación se manejó de forma desprolija. Contó que en agosto de 2025 él y Pallares se reunieron con una gerenta del canal para comunicarle que terminaban la dupla a fin de ese año.

“Nos sentamos con la gerenta de este canal para decirle que nosotros terminábamos la dupla a fin de año, del año pasado. Se sorprendió, por supuesto, y maldijo para adentro”, precisó. Y desmintió de manera categórica uno de los rumores más difundidos. “Es mentira que el canal dijo los dos o ninguno. ¡Mentira! Jamás nos dijeron los dos o ninguno, porque si nos dijeran los dos o ninguno, es ninguno. Y nunca nos pusieron contra ese paredón. Jamás”, afirmó.

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Según relató, en esa reunión el canal les ofreció a cada uno un programa por separado. Lussich aclaró que él dejó en claro, frente a Pallares, que no conduciría otro ciclo de espectáculos que no fuera Intrusos: “Gracias, muchas gracias por decir que me van a dar trabajo igual, pero para seguir haciendo chimentos me quedo en Intrusos”. Esa definición fue uno de los puntos que más se malinterpretó en los días siguientes.

Lussich también mencionó la muerte de una amiga, llamada Mercedes, como un punto de inflexión. “Cuando mi amiga Meche se murió hace un año me di cuenta de que en realidad uno no llega a ningún lado. Porque cuando querés ver a dónde estás llegando, tal vez ya es tarde”, dijo.

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Esa experiencia, sumada a los dos meses que pasó en España con licencia paga del canal, consolidó su decisión. “Si algo me pasó con la muerte de Meche y con los dos meses que me fui a España, que este canal me pagó gentilmente y generosamente para volver, porque me fui con el compromiso que volvía, es justamente la claridad de quién soy, qué quiero, qué pienso, qué siento, qué opino, qué hago”, expresó.

Hacia el final, Lussich descartó que en el futuro vayan a protagonizar un enfrentamiento público: “No esperen de nosotros una carnicería. No esperen de nosotros que salgamos a sacarnos la piel. Lo que tengamos que discutir lo vamos a discutir como siempre hicimos en privado y diciéndole la verdad al otro. No vengan acá a querer pudrirla, porque acá las cosas están claras entre nosotros y con nuestra gente”, dijo. Y anticipó que la dupla podría reencontrarse en otros formatos: “Nos van a ver juntos en otras cosas a futuro, seguramente. O haremos teatro en algún momento de vuelta para que la gente que nos quiere ver juntos nos venga a ver”.

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