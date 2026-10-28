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Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

El Pincha enfrentará al Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo

Conmebol no dio lugar a la protesta de Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)
Conmebol no dio lugar a la protesta de Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)
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La Comisión Disciplinaria de la Conmebol rechazó la protesta de Flamengo y confirmó a Estudiantes como finalista de la Copa Libertadores 2026. El reclamo cuestionaba la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el 22 de octubre pasado por una supuesta “alineación indebida”. Desde el ente que rige al fútbol sudamericano ratificaron al club argentino para el duelo decisivo en Montevideo ante Palmeiras y el León también se hizo eco de la noticia en sus redes sociales.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia!“, fue el mensaje publicó la entidad pincharrata en la jornada de miércoles.

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El mismo se originó a pocas horas de las declaraciones de Juan Sebastián Verón, presidente de la institución platense, que se había plantado ante las versiones de posible descalificación de Estudiantes que surgían en Brasil: “Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, que no sabemos cuándo será. Puede ser antes o después de la final. Lo importante de esto es que Marcos jugó habilitado por el TAS y lo que se define para adelante, no pone en riesgo de que juguemos la final”.

Verón asegura que Estudiantes jugará la final de la Libertadores

El conflicto comenzó cuando Estudiantes incorporó a Rojo desde Racing para disputar la serie de semifinales. Con el mercado de pases cerrado, el defensor se reunió con Claudio Tapia para intentar ser inscripto ante la AFA, pero Conmebol inicialmente no autorizó su participación: Ramiro Funes Mori jugó el partido de ida. Estudiantes acudió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS), que le concedió una autorización provisoria para utilizarlo en Brasil.

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Concretada la clasificación de Estudiantes en tanda de penales en el Maracaná, Flamengo procedió a elevar un esclarecimiento de la inclusión de Rojo, tal como había advertido antes del encuentro (según informó en un texto oficial el club carioca). El Mengao sostuvo que esa medida no eliminó las posibles consecuencias deportivas y disciplinarias de una resolución definitiva. En medio de cierta incertidumbre, el entrenador flamenguista, Leonardo Jardim, se mostró optimista respecto a la chance de que los suyos finalmente fueran los clasificados a la final, al ser consultado en una conferencia de prensa. Sin embargo, el reclamo de los brasileños no prosperó.

La Comisión Disciplinaria de Conmebol desestimó de manera íntegra la protesta y el pedido de medidas cautelares presentado por el club de Río de Janeiro. Estudiantes comunicó la resolución después de ser notificado, mientras que el organismo aclaró que Flamengo puede apelar dentro de siete días. De esta manera, el Pincha prepara la final de la Libertadores ante Palmeiras, prevista para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DE LA CONMEBOL

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL

RESUELVE

1º. RECHAZAR íntegramente la protesta presentada por el CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO en fecha 23 de octubre de 2026, con relación a la supuesta alineación indebida del jugador FAUSTINO MARCOS ALBERTO ROJO del club ESTUDIANTES DE LA PLATA, en el partido disputado el 22 de octubre de 2026, entre los equipos Flamengo (BRA) vs. Estudiantes LP (ARG), correspondiente a la vuelta de la Semifinal de la CONMEBOL Libertadores 2026.

2°. RECHAZAR la solicitud de medidas cautelares formulada por el CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

3°. NOTIFICAR al club ESTUDIANTES DE LA PLATA, al SR. FAUSTINO MARCOS ALBERTO ROJO y al CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO.

Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL en el plazo de 7 (siete) días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al artículo 64.1 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 64.3 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL. De conformidad con el artículo 64.4 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, la cuota de apelación de USD. 3.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.

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