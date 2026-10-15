Tendencias

Cómo es el método AMRAP, el entrenamiento que combina fuerza y resistencia sin salir del hogar

Las siglas identifican a una modalidad que gana terreno en los entrenamientos caseros. Una revisión científica reciente, con más de doce mil participantes, analizó los efectos de rutinas similares sobre la capacidad cardiorrespiratoria

Persona vista desde las piernas hasta los hombros realizando una sentadilla con barra y discos en un gimnasio.
El método AMRAP reúne ejercicios de fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en sesiones breves (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El formato AMRAP permite reunir fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en sesiones breves, con una estructura adaptable al tiempo disponible y al nivel de cada persona. Sus siglas corresponden a la expresión inglesa as many rounds as possible, que puede traducirse como “tantas rondas como sea posible”.

La modalidad propone completar la mayor cantidad de vueltas de una secuencia de ejercicios dentro de un período previamente establecido. A diferencia de una rutina con número fijo de series, el límite está dado por el reloj: quien entrena ajusta el ritmo y registra cuántas rondas puede terminar sin descuidar la técnica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una explicación publicada por GQ, este método puede organizarse con tres o cuatro movimientos, un número determinado de repeticiones y un tiempo total. Esa combinación permite diseñar sesiones de 10, 15 o 20 minutos, según la disponibilidad de cada jornada.

El número de rondas funciona como una referencia de progreso

La principal característica del entrenamiento AMRAP es que la estructura puede mantenerse durante varias semanas. Si una persona repite una misma rutina en condiciones similares, el número de rondas completadas se convierte en una referencia práctica para observar cambios en su capacidad física.

Por ejemplo, una sesión de 15 minutos podría incluir sentadillas, flexiones, zancadas y plancha, con cantidades de repeticiones definidas antes de comenzar. El objetivo no es competir contra otra persona ni acelerar a cualquier costo, sino realizar la mayor cantidad posible de ciclos con movimientos controlados.

PUBLICIDAD

Un hombre en ropa deportiva realiza una flexión en el suelo de un gimnasio, con un reloj digital marcando las 10:30 PM y 00:45 de ejercicio en la pared de fondo.
Los circuitos de AMRAP pueden incorporar ejercicios como sentadillas, flexiones, zancadas y plancha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar las vueltas completadas permite comparar el rendimiento entre sesiones. Si con el paso del tiempo se logra hacer una ronda adicional, o se terminan las mismas rondas con menor fatiga, el resultado puede indicar una mejora en la tolerancia al esfuerzo, la fuerza o la coordinación.

La intensidad, sin embargo, debe ajustarse a la experiencia de quien lo practica. Una persona que recién comienza puede reducir repeticiones, elegir variantes de menor exigencia o ampliar los descansos. Quienes tienen mayor preparación pueden sumar carga con mancuernas o pesas rusas, siempre que puedan sostener una ejecución adecuada.

Las rutinas se pueden orientar a distintas zonas del cuerpo

El método no exige una selección única de ejercicios. Una propuesta puede concentrarse en el tren inferior mediante sentadillas, peso muerto con mancuerna y estocadas; otra puede priorizar el tren superior con flexiones, remos y press de hombros. También es posible armar una secuencia de cuerpo completo.

Esta flexibilidad explica por qué el formato se adapta con facilidad a los entrenamientos en casa. Los movimientos con peso corporal, como sentadillas, abdominales, burpees o escaladores, requieren poco espacio y pueden combinarse con elementos simples. Las mancuernas y las pesas rusas amplían las variantes de carga sin necesidad de máquinas.

Una mujer con top deportivo y leggings negros realiza una estocada con mancuernas en un gimnasio con suelo oscuro, pared de ladrillo y ventanas al fondo.
Las sentadillas, el peso muerto con mancuerna y las estocadas componen la opción para el tren inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de carácter cardiovascular puede incluir ejercicios de desplazamiento o saltos, mientras que otra enfocada en fuerza puede reducir la velocidad y aumentar la resistencia externa. En ambos casos, conviene definir de antemano el tiempo, las repeticiones por ejercicio y los descansos necesarios.

La técnica debe prevalecer sobre el conteo de rondas. Si aparecen dolores agudos, mareos o una pérdida sostenida de control en los movimientos, corresponde detener la sesión. Las personas con lesiones, enfermedades cardiovasculares u otras condiciones de salud deben consultar con un profesional antes de iniciar un plan de alta intensidad.

La evidencia sobre HIIT respalda mejoras cardiorrespiratorias en adultos

Aunque el AMRAP no es idéntico al entrenamiento interválico de alta intensidad, puede incorporar períodos de esfuerzo elevado y pausas breves, dos componentes frecuentes de las rutinas HIIT. Una revisión paraguas publicada en PubMed examinó 24 revisiones sistemáticas con metaanálisis, que reunieron 429 estudios primarios y 12.967 participantes únicos.

El análisis concluyó que los programas HIIT y su variante de intervalos de esprint mejoraron la aptitud cardiorrespiratoria de adultos frente a la ausencia de ejercicio y frente al entrenamiento continuo de intensidad moderada. El resultado se observó en adultos sanos, personas con sobrepeso u obesidad, adultos mayores y atletas de alto nivel, según el trabajo.

Una mano de científico señala un gráfico de barras en un monitor de computadora que muestra datos y modelos matemáticos. Hay libros, gafas y una taza de café en el escritorio.
Una revisión paraguas en PubMed examinó un conjunto de 24 revisiones sistemáticas con metaanálisis sobre ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores también advirtieron que buena parte de las revisiones analizadas presentó una calidad metodológica entre moderada y críticamente baja. Por eso, los resultados deben interpretarse junto con las necesidades y antecedentes de cada persona.

Para aplicar el formato en casa, una alternativa inicial consiste en elegir tres ejercicios, establecer 10 minutos de trabajo y anotar las rondas terminadas. A partir de ese registro, el tiempo, la carga o la complejidad pueden modificarse de manera gradual en las sesiones posteriores.

Temas Relacionados

Método AMRAPFuerzaResistenciaPubMedGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pan integral o blanco: cuál genera un mayor impacto en el azúcar en sangre y por qué

La molienda y la estructura del grano pueden influir más que la etiqueta del producto en la respuesta del organismo. Qué tener en cuenta, según la ciencia

Pan integral o blanco: cuál genera un mayor impacto en el azúcar en sangre y por qué

Cómo reducir la exposición a plásticos y sartenes antiadherentes sin eliminar todos los utensilios de la cocina

La convivencia diaria con recipientes de polímeros sintéticos y superficies de cocción recubiertas genera dudas frecuentes sobre qué objetos representan un riesgo real. Cuáles son los pasos, avalados por expertos, para decidir cuándo deshacerse de cada objeto

Cómo reducir la exposición a plásticos y sartenes antiadherentes sin eliminar todos los utensilios de la cocina

Guanacos, volcanes a 5.500 metros de altura y restos del Camino del Inca: así es la ruta hacia la laguna más elevada del mundo

En el departamento Vinchina, la Secretaría de Turismo de la provincia de La Rioja, en Argentina, presenta a este espejo de agua como el más navegable del planeta. El trayecto exige vehículos de doble tracción, guías habilitados y respeto por las normas de conservación

Guanacos, volcanes a 5.500 metros de altura y restos del Camino del Inca: así es la ruta hacia la laguna más elevada del mundo

8 plantas aromáticas ideales para la cocina y que perfuman la casa

Estas especies pueden cultivarse en macetas y aportar hojas, flores o tallos a distintas preparaciones, siempre que reciban las condiciones adecuadas de luz, riego y drenaje

8 plantas aromáticas ideales para la cocina y que perfuman la casa

El error frecuente con la cortina de la ducha que favorece las manchas de moho

Pequeños cambios diarios pueden limitar la acumulación de agua y mejorar las condiciones higiénicas del ambiente

El error frecuente con la cortina de la ducha que favorece las manchas de moho

DEPORTES

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

El día que Bilardo hizo un casting entre pescadores para encontrar al 9 de Estudiantes: “500.000 dólares para el que haga ocho goles”

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

Un compañero de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1 podría perder su licencia de conducir: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

TELESHOW

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

La primera imagen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: la palabra de Charly García, la distinción a Wanda Nara y el recuerdo de Spinetta

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

“No existe la basura, solo hay cosas en el lugar equivocado”: la curiosa filosofía que convirtió cassettes y cepillos de dientes en un edificio europeo

Por qué las auroras boreales pueden ser verdes, rojas o violetas: qué las desencadena y en qué épocas del año suelen aparecer con más frecuencia

Al menos 27 estudiantes y un profesor murieron tras el colapso del techo de una escuela en Pakistán

Rubio pidió a los países del Cuerno de África evitar “incursiones transfronterizas” ante el conflicto de Etiopía y Eritrea