Cómo es el método AMRAP, el entrenamiento que combina fuerza y resistencia sin salir del hogar

El método AMRAP reúne ejercicios de fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en sesiones breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El formato AMRAP permite reunir fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en sesiones breves, con una estructura adaptable al tiempo disponible y al nivel de cada persona. Sus siglas corresponden a la expresión inglesa as many rounds as possible, que puede traducirse como “tantas rondas como sea posible”.

La modalidad propone completar la mayor cantidad de vueltas de una secuencia de ejercicios dentro de un período previamente establecido. A diferencia de una rutina con número fijo de series, el límite está dado por el reloj: quien entrena ajusta el ritmo y registra cuántas rondas puede terminar sin descuidar la técnica.

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De acuerdo con una explicación publicada por GQ, este método puede organizarse con tres o cuatro movimientos, un número determinado de repeticiones y un tiempo total. Esa combinación permite diseñar sesiones de 10, 15 o 20 minutos, según la disponibilidad de cada jornada.

El número de rondas funciona como una referencia de progreso

La principal característica del entrenamiento AMRAP es que la estructura puede mantenerse durante varias semanas. Si una persona repite una misma rutina en condiciones similares, el número de rondas completadas se convierte en una referencia práctica para observar cambios en su capacidad física.

Por ejemplo, una sesión de 15 minutos podría incluir sentadillas, flexiones, zancadas y plancha, con cantidades de repeticiones definidas antes de comenzar. El objetivo no es competir contra otra persona ni acelerar a cualquier costo, sino realizar la mayor cantidad posible de ciclos con movimientos controlados.

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Los circuitos de AMRAP pueden incorporar ejercicios como sentadillas, flexiones, zancadas y plancha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar las vueltas completadas permite comparar el rendimiento entre sesiones. Si con el paso del tiempo se logra hacer una ronda adicional, o se terminan las mismas rondas con menor fatiga, el resultado puede indicar una mejora en la tolerancia al esfuerzo, la fuerza o la coordinación.

La intensidad, sin embargo, debe ajustarse a la experiencia de quien lo practica. Una persona que recién comienza puede reducir repeticiones, elegir variantes de menor exigencia o ampliar los descansos. Quienes tienen mayor preparación pueden sumar carga con mancuernas o pesas rusas, siempre que puedan sostener una ejecución adecuada.

Las rutinas se pueden orientar a distintas zonas del cuerpo

El método no exige una selección única de ejercicios. Una propuesta puede concentrarse en el tren inferior mediante sentadillas, peso muerto con mancuerna y estocadas; otra puede priorizar el tren superior con flexiones, remos y press de hombros. También es posible armar una secuencia de cuerpo completo.

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Esta flexibilidad explica por qué el formato se adapta con facilidad a los entrenamientos en casa. Los movimientos con peso corporal, como sentadillas, abdominales, burpees o escaladores, requieren poco espacio y pueden combinarse con elementos simples. Las mancuernas y las pesas rusas amplían las variantes de carga sin necesidad de máquinas.

Las sentadillas, el peso muerto con mancuerna y las estocadas componen la opción para el tren inferior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de carácter cardiovascular puede incluir ejercicios de desplazamiento o saltos, mientras que otra enfocada en fuerza puede reducir la velocidad y aumentar la resistencia externa. En ambos casos, conviene definir de antemano el tiempo, las repeticiones por ejercicio y los descansos necesarios.

La técnica debe prevalecer sobre el conteo de rondas. Si aparecen dolores agudos, mareos o una pérdida sostenida de control en los movimientos, corresponde detener la sesión. Las personas con lesiones, enfermedades cardiovasculares u otras condiciones de salud deben consultar con un profesional antes de iniciar un plan de alta intensidad.

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La evidencia sobre HIIT respalda mejoras cardiorrespiratorias en adultos

Aunque el AMRAP no es idéntico al entrenamiento interválico de alta intensidad, puede incorporar períodos de esfuerzo elevado y pausas breves, dos componentes frecuentes de las rutinas HIIT. Una revisión paraguas publicada en PubMed examinó 24 revisiones sistemáticas con metaanálisis, que reunieron 429 estudios primarios y 12.967 participantes únicos.

El análisis concluyó que los programas HIIT y su variante de intervalos de esprint mejoraron la aptitud cardiorrespiratoria de adultos frente a la ausencia de ejercicio y frente al entrenamiento continuo de intensidad moderada. El resultado se observó en adultos sanos, personas con sobrepeso u obesidad, adultos mayores y atletas de alto nivel, según el trabajo.

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Una revisión paraguas en PubMed examinó un conjunto de 24 revisiones sistemáticas con metaanálisis sobre ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores también advirtieron que buena parte de las revisiones analizadas presentó una calidad metodológica entre moderada y críticamente baja. Por eso, los resultados deben interpretarse junto con las necesidades y antecedentes de cada persona.

Para aplicar el formato en casa, una alternativa inicial consiste en elegir tres ejercicios, establecer 10 minutos de trabajo y anotar las rondas terminadas. A partir de ese registro, el tiempo, la carga o la complejidad pueden modificarse de manera gradual en las sesiones posteriores.